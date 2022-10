Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown ra mắt tổ hợp tiện ích Paradise Bay 12,3ha

Dự án Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown sở hữu vịnh biển 4 mùa với bể bơi trong nhà và ngoài trời.

Ngày 8/10, Vinhomes sẽ khai trương vịnh biển bốn mùa Paradise Bay thuộc dự án Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown. Đây là tổ hợp tiện ích nổi bật nhất đại đô thị 1.200ha do Vinhomes phát triển tại phía Đông Hà Nội.

Tổ hợp này có bể bơi ngoài trời rộng 2,85ha, bể bơi trong nhà rộng 0,2ha, dự kiến đưa vào sử dụng vào cuối năm nay. Trong đó, hồ bơi nước mặn trong nhà được thiết kế hình mái vòm canopy tạo ra hiệu ứng thị giác như bầu trời sao vào buổi tối.

Toàn cảnh Vịnh biển bốn mùa Paradise Bay. Ảnh: Vinhomes

Bên trong quần thể Paradise Bay là công viên nước mini Aquabay do VinWonders thiết kế với những đường trượt hình xoắn ốc hay vịnh trượt nước. Tiện ích này được thiết kế như những công viên vui chơi giải trí biển theo chủ đề do VinWonders xây dựng tại các điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng như Hội An, Nha Trang, Phú Quốc.

Hồ bơi nước mặn trong nhà với hình mái vòm canopy tạo ra hiệu ứng thị giác như bầu trời sao vào buổi tối. Ảnh: Vinhomes

Bên cạnh đó, vịnh biển bốn mùa còn có bộ đôi hồ bơi phong cách Olympics, thiết kế 10 làn bơi như các bể thi đấu tại Olympic. Nơi đây thích hợp để những người đam mê thể thao luyện tập và thi đấu trong môi trường tiêu chuẩn như những vận động viên chuyên nghiệp.

Bên cạnh "thế giới nước" đa dạng, vịnh biển bốn mùa Paradise Bay còn có tổ hợp tiện ích đa dạng như công viên gym ngoài trời, 32 chòi nướng BBQ dọc bãi cát trắng bên hồ Tropical Lagoon, quảng trường sự kiện rộng gần 6.000m2, hoặc thưởng thức phong vị ẩm thực đa dạng từ 3 nhà hàng tại vịnh.

Bộ đôi hồ bơi phong cách Olympics. Ảnh: Vinhomes

Chủ đầu tư kỳ vọng, vịnh Paradise Bay khi kết nối biển hồ Lagoon tại Vinhomes Ocean Park 1 và công viên hồ tạo sóng tại Royal Wave Park tại Vinhomes Ocean Park 2 sẽ tạo nên hệ sinh thái du lịch phong cách đại dương độc lạ, góp phần kiến tạo một vùng đất mới hiện đại, năng động và đầy sức sống cho phía đông Thủ đô.

Công viên BBQ với những chòi nướng có mái che nằm sát bên bờ hồ bơi nước mặn ngoài trời . Ảnh: Vinhomes

Để khai trương vịnh biển bốn mùa Paradise Bay, Vinhomes sẽ tổ chức hai đêm đại nhạc hội mang tên Paradise Bay Fest trong 2 ngày 8 - 9/10. Chương trình có sự tham gia của những ngôi sao như Mỹ Tâm, Sơn Tùng M-TP, Tóc Tiên, Bích Phương, Trọng Hiếu, Đức Phúc, DJ Devuz, DJ Mie (tối 8/10) và Thu Minh, Thu Phương, Hoàng Thuỳ Linh, BinZ, Soobin, Erik, DJ Devuz, DJ Minh Trí (tối 9/10).

Chương trình sẽ bắt đầu từ 14h với nhiều hoạt động vui chơi - giải trí tại công viên nước mini Aquabay, hồ bơi Olympics, chèo thuyền kayak trên hồ nước mặn Tropical Lagoon....

Tâm Anh