Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown kiến tạo chất sống thượng lưu

Hà NộiDự án thu hút giới thượng lưu về phía Đông Hà Nội nhờ mang nhiều ưu điểm về không gian sống vừa an nhiên, thư thái nhưng vẫn hiện đại và tiện nghi.

Tích hợp cùng với các tiện ích vượt trội khác, Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown được dự đoán sẽ thu hút sự quan tâm lớn từ giới thượng lưu, nối tiếp thành công phát triển cộng đồng cư dân hơn 45.000 người trong ba năm đã từng được xác lập ở Vinhomes Ocean Park trước đó.

Hợp phần cuối cùng của quần thể đô thị 1.200 ha

Được xây dựng trên diện tích hơn 293 ha với tổng mức đầu tư khoảng 32.000 tỷ đồng, Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown là hợp phần cuối cùng của quần thể đô thị quy mô lên tới 1.200 ha. Không gian sống nơi đây được nâng tầm nhờ Vịnh biển thiên đường (Paradise Bay), có quy mô lên tới hơn 12 ha. Bên cạnh đó, khung cảnh của hợp phần còn mang đậm hơi thở của những vùng biển nhiệt đới đầy sức sống, là nguồn cung cấp không khí trong lành, tinh khiết cho cư dân, đồng thời giúp cả khu vực mát mẻ vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông.

Khung cảnh tại Vịnh thiên đường - Paradise Bay. Ảnh: Vinhomes

Trong đó, hấp dẫn hơn cả là đặc quyền được tắm biển suốt bốn mùa tại hồ bơi nước mặn trong nhà Four Seasons rộng 2.000 m2, có thiết kế hình mái vòm canopy, mang tới hiệu ứng thị giác như đang bơi dưới bầu trời ngàn sao lấp lánh vào buổi tối. Khu nhà Four Seasons cũng liên thông với hồ bơi nước mặn ngoài trời trải cát trắng Tropical Lagoon rộng 2,85 ha với khung cảnh lấy ý tưởng từ Maldives. Đây là nơi có hồ bơi Olympics rộng 3.500 m2, công viên nước mini Aquabay do VinWonders thiết kế dành riêng cho các cư dân nhí.

Công viên nước Aquabay do VinWonders thiết kế dành cho các cư dân nhí. Ảnh: Vinhomes

Là hợp phần cuối cùng quần thể đô thị biển, cư dân tương lai của Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown cũng sẽ có đặc quyền khám phá và tận hưởng các tiện ích đã vận hành ở các giai đoạn trước như biển hồ nước mặn Crystal Lagoons rộng 6,1 ha, chèo thuyền Kayak trên mặt hồ Ngọc Trai quy mô hơn 24,5 ha (Vinhomes Ocean Park) hay tổ hợp công viên biển tạo sóng lớn nhất thế giới Royal Wave Park quy mô hơn 18 ha (Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire). Đây cũng là địa điểm được lựa chọn để tổ chức các sự kiện lớn trong tương lai tạo điểm nhấn cho cả khu vực thời gian qua. Điển hình là chuỗi lễ hội Summer Dream diễn ra trong suốt hai tháng thu hút hàng nghìn người tham gia mỗi tuần. Việc di chuyển tới các điểm hẹn này cũng rất nhanh chóng và thuận tiện nhờ các tuyến xe buýt điện VinBus.

Ngoài ra, tại Paradise Bay, các chương trình văn hóa, nghệ thuật chuyên nghiệp cũng thường xuyên được tổ chức, mang tới món ăn tinh thần hấp dẫn cho cư dân tương lai. Chương trình Paradise Bay Fest vừa được tổ chức trong hai ngày 8 – 9/10 vừa qua đã thu hút hàng nghìn khách mời tham dự. Trong đó, đặc sắc nhất là đại nhạc hội quy tụ hàng loạt ngôi sao hạng A trong làng nhạc Việt như Mỹ Tâm, Sơn Tùng M-TP, Tóc Tiên, Trọng Hiếu, Đức Phúc, Thu Minh, Thu Phương, Hoàng Thùy Linh, BinZ, Soobin...

Kiến tạo chất sống thượng lưu

"Fine-living" bắt nguồn từ khái niệm "fine-dinning", vốn xuất hiện đầu tiên ở châu Âu để nói về chuẩn mực cao nhất trong lĩnh vực nhà hàng. Phát triển từ khái niệm này, "Fine-living" được hiểu là xu hướng sống thời thượng của những người thượng lưu có gu thẩm mỹ. Họ đòi hỏi những tiêu chuẩn sống cao cấp cùng không gian sống thưởng lãm đậm chất nghệ thuật hơn những chuẩn mực thông thường.

Để sở hữu cuộc sống "fine-living" đúng nghĩa, khách hàng đang dịch chuyển đến các đại đô thị quy mô lớn, có những quần thể tiện ích, dịch vụ đảm bảo mang tới những trải nghiệm khác biệt. Trong đó, Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown ở phía Đông Hà Nội với đặc quyền sống nghỉ dưỡng biển suốt 365 ngày trong năm đang là lựa chọn được nhiều khách hàng giàu có đánh giá cao.

Một sự kiện quy mô lớn từng diễn ra tại Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown. Ảnh: Vinhomes

Lựa chọn Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown làm nơi chốn đi về, cư dân sẽ được thừa hưởng đặc quyền sống nghỉ dưỡng theo phong cách resort mọi lúc mọi nơi. Ngay sát hiên nhà có tới 11 công viên nội khu được xây dựng với đa dạng phong cách, lý ý tưởng từ những địa danh nổi tiếng thế giới như Santorini, Barcelona, Caribean... Đi cùng với đó là hệ tiện ích sức khỏe hiện đại cho lối sống năng động, như đường chạy ven kênh Coco Run; vườn gym đa chức năng với hơn 400 máy tập, vườn yoga trên mặt nước, 68 sân thể thao đa dạng...

Chất sống "fine-living" tại đây còn được tạo nên bởi sự tiện nghi, đủ đầy như các thành phố hiện đại trên thế giới. Theo đó, mọi nhu cầu cuộc sống sẽ được đáp ứng ngay tại chỗ bởi các dịch vụ chất lượng quốc tế của tập đoàn Vingroup. Cụ thể, đó là hệ sinh thái gồm hai trung tâm thương mại Vincom Mega Mall với hàng loạt thương hiệu nổi tiếng trong nước và quốc tế; hai bệnh viện đa khoa Vinmec, trong đó có một bệnh viện theo mô hình resort 5 sao với 18 phòng tổng thống siêu sang; hệ thống hơn 40 trường học đa dạng, chất lượng cao, quy tụ đầu đủ các cấp học từ mầm non đến phổ thông liên cấp như đại học VinUni; bốn tòa tháp văn phòng bao gồm TechnoPark Tower từng ở top các tòa nhà xanh, thông minh của thế giới...

Tường An