Vinhomes Ocean Park 2 tổ chức chuỗi lễ hội cuối năm

Các hoạt động vui chơi, cắm trại tại tổ hợp biển tạo sóng nhân tạo Royal Wave Park diễn ra từ nay đến Tết Nguyên đán.

Chủ đầu tư Vinhomes cho biết, việc tổ chức các sự kiện nhằm mang tới những trải nghiệm mới cho cư dân tương lai trong thời gian chờ nhận nhà. Chuỗi lễ hội gồm cắm trại glamping (cắm trại với nhiều tiện nghi cao cấp) diễn ra tại tổ hợp biển tạo sóng nhân tạo Royal Wave Park thuộc Vinhomes Ocean Park 2.

Các căn lều thiết kế theo từng chủ đề, phong cách lãng mạn, gồm bàn ghế, khăn trải bàn, hoa tươi, thức ăn, đồ uống, nến thơm, ánh sáng..., hứa hẹn mang đến cho cư dân tương lai những tấm ảnh check-in phong cách như ở các khu resort 5 sao.

Trải nghiệm glamping trên bãi biển công viên Royal Wave Park. Ảnh: Vinhomes

Bên cạnh đó, khách tham quan còn được tham gia các trò chơi như bắn cung, tô tượng, làm tranh cát, phi tiêu phù hợp với những gia đình yêu vận động và sáng tạo. Chủ đầu tư cũng tổ chức thêm nhiều sự kiện gồm đua thuyền kayak, tiệc nướng BBQ bên bờ biển, chương trình ca nhạc và các trò chơi tăng tính gắn kết gia đình.

Theo đại diện Vinhomes, để mang lại trải nghiệm tốt cho cư dân, doanh nghiệp cũng tăng tốc hoàn thiện các hạng mục ngoại thất cùng loạt tiện ích như hệ thống công viên nội khu với cảnh quan, cây xanh, chòi nghỉ, đài phun nước, khu vui chơi trẻ em, sân vận động liên hoàn, hồ bơi, vườn đọc sách, sân tập gym phong cách...

"Chúng tôi kỳ vọng sẽ tạo điểm đến mới sôi động tại khu Đông Hà Nội thông qua việc liên tục tổ chức các sự kiện, hoạt động giải trí, lễ hội cho cư dân và khách hàng lân cận", đại diện Vinhomes chia sẻ.

Trước đó, nơi đây đã thu hút hàng nghìn khách tham quan thông qua các sự kiện như Summer Wave Park , Hello Summer Ocean Park, Summer Dream hay các sự kiện chào đón cư dân...

Tổ hợp biển tạo sóng nhân tạo Royal Wave Park thu hút đông khách đến vui chơi. Ảnh: Vinhomes

Thời gian tới, đại đô thị sẽ đưa vào vận hành đại lộ kinh đô ánh sáng Kingdom Avenue rộng 5,8 ha, mang dấu ấn của "kinh đô ánh sáng" Paris (Pháp) với điểm nhấn là quảng trường Empire Square. Đây là công trình trọng điểm của Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire, góp phần làm tăng sức hút khu vực.

Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire còn có sự liên thông với Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown để hình thành "siêu quần thể đô thị biển" diện tích lên tới gần 1.200 ha. Ngay trong lòng Vinhomes Ocean Park là hàng loạt khu tiện ích đã đi vào hoạt động biển hồ nước mặn Crystal Lagoons (6,1 ha), hồ ngọc trai (24,5 ha)... Còn tại Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown, thu hút hàng nghìn cư dân bởi hoạt động khai trương "vịnh biển thiên đường" Paradise Bay.

Chương trình ca nhạc tổ chức tại Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire. Ảnh:Vinhomes

Cùng với đó là hệ sinh thái gồm Vincom, Vinschool, Vinmec, VinUni, VinBus - tạo nên một siêu quần thể đô thị biển sôi động, hữa hẹn trở thành điểm đến hấp dẫn cho khu Đông Thủ đô. Đại diện Vinhomes cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, khu đô thị đã thu hút gần 50.000 cư dân về sinh sống.

Gia đình anh Tuấn và chị Chung (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) - chủ nhân căn hộ tại dự án cho biết, với tiến độ xây dựng nhanh cùng nhiều sự kiện sôi động thời gian tới khiến gia đình đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện nội thất để dọn về nhà mới trước Tết Nguyên đán.

Quế Anh