Vinhomes nhận giải nhà phát triển bất động sản khu vực Đông Nam Á

Vinhomes được Dot Property vinh danh Nhà phát triển bất động sản của năm khu vực Đông Nam Á 2025, ghi nhận năng lực phát triển đô thị quy mô lớn và định hướng bền vững.

Tại lễ trao giải Dot Property Southeast Asia Awards 2025 tổ chức ngày 12/12, Vinhomes được xướng tên ở hạng mục cao nhất dành cho nhà phát triển bất động sản trong khu vực, vượt qua nhiều đơn vị bất động sản từ các nước khác. Theo ban giám khảo, Vinhomes đáp ứng các tiêu chí đánh giá khắt khe xoay quanh 4 trụ cột gồm: năng lực kiến tạo đô thị kiểu mẫu, tầm nhìn phát triển dài hạn, khả năng triển khai các dự án quy mô lớn và định hướng phát triển xanh, bền vững.

Trong hơn 17 năm hoạt động, Vinhomes đã phát triển và vận hành khoảng 30 khu đô thị trên cả nước. Các dự án được xây dựng theo mô hình "thành phố trong lòng thành phố", tích hợp đồng bộ hệ thống hạ tầng, dịch vụ giáo dục, y tế, thương mại, thể thao và không gian công cộng, hướng tới nâng cao chất lượng sống cho cư dân.

Ở khía cạnh chiến lược dài hạn, hội đồng chuyên môn đánh giá cao khả năng dự báo xu hướng đô thị và hiện thực hóa các mô hình phát triển tích hợp. Các dự án của Vinhomes được quy hoạch theo tiêu chí tất cả trong một, nhằm tối ưu sự thuận tiện trong sinh hoạt và gia tăng giá trị sử dụng bền vững.

Năng lực triển khai cũng là điểm khác biệt của doanh nghiệp này khi liên tục phát triển các đại đô thị có quy mô từ hàng trăm đến hàng nghìn hecta, bảo đảm tiến độ xây dựng và tính đồng bộ giữa hạ tầng giao thông, cảnh quan và tiện ích nội khu.

Yếu tố phát triển xanh được xem là một trong những tiêu chí nổi bật giúp Vinhomes ghi điểm tại mùa giải năm nay. Trong năm qua, doanh nghiệp giới thiệu loạt dự án mới như Vinhomes Wonder City (Hà Nội), Vinhomes Golden City (Hải Phòng) và Vinhomes Green City (Tây Ninh). Nổi bật có dự án Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ (TP HCM) quy mô 2.870 ha, được định hướng phát triển theo mô hình bền vững ESG++, chú trọng bảo tồn hệ sinh thái và tái tạo không gian tự nhiên.

Vinhomes được vinh danh Nhà phát triển bất động sản của năm tại Dot Property Southeast Asia Awards 2025. Ảnh: Vinhomes

Chia sẻ tại sự kiện, bà Nguyễn Thu Hằng, Tổng giám đốc Vinhomes, cho biết giải thưởng là sự ghi nhận cho quá trình phát triển lâu dài và định hướng bền vững mà doanh nghiệp theo đuổi.

"Giải thưởng là động lực để chúng tôi tiếp tục kiến tạo những đô thị đáng sống hơn, xanh hơn, thông minh hơn và nhân văn hơn, nơi mỗi cư dân không chỉ tìm thấy chốn an cư, mà còn tìm thấy niềm tin, giá trị sống và tương lai bền vững cho các thế hệ mai sau", bà Hằng nói.

Dot Property Awards được khởi xướng từ năm 2015 và hiện là một trong những giải thưởng uy tín trong lĩnh vực bất động sản tại Đông Nam Á. Giải nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có đóng góp nổi bật trong việc định hình diện mạo đô thị và thị trường khu vực.

Trước đó, Vinhomes cùng các dự án thành viên đã nhận nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, liên quan đến thương hiệu, quy hoạch đô thị và phát triển bền vững, góp phần nâng cao vị thế của doanh nghiệp Việt trên thị trường bất động sản khu vực như "Doanh nghiệp xuất sắc châu Á" tại APEA 2025; Elite Awards - giải thưởng thuộc top 10 chủ đầu tư hàng đầu từ 10 năm trở lên tại Hubexo Asia Awards 2025; Thương hiệu bất động sản giá trị nhất Việt Nam năm 2025 - do Brand Finance công bố.

Dự án Vinhomes Global Gate (Hà Nội) giành giải đặc biệt và Vinhomes Royal Island (Hải Phòng) được trao giải vàng tại giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia 2024. Vinhomes Green Paradise được vinh danh tại FIABCI-Thai Prix d’Excellence Awards ở hạng mục Phát triển bền vững (Sustainable Development).

Song Anh