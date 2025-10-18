Vinhomes nhận giải "Doanh nghiệp xuất sắc châu Á" tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 nhờ chiến lược phát triển bền vững, hiệu quả kinh doanh và đổi mới trong quản trị.

Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) do tổ chức phi chính phủ Enterprise Asia khởi xướng, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có thành tích nổi bật về kinh doanh, đổi mới và trách nhiệm xã hội. Đây là lần thứ hai Vinhomes được gọi tên ở giải thưởng này.

Doanh nghiệp hiện vận hành hệ thống khu đô thị trên cả nước, phục vụ hơn 500.000 cư dân. Công ty duy trì quy mô tài sản và nguồn lực lớn trong ngành bất động sản, cùng đóng góp ngân sách đáng kể.

Đại diện Vinhomes (bên phải) nhận giải Doanh nghiệp Xuất sắc châu Á, trong khuôn khổ giải thưởng Asia Pacific Enterprise Awards 2025. Ảnh: Vinhomes

Về kinh doanh, Vinhomes ghi nhận doanh thu hơn 102.000 tỷ đồng năm 2024; duy trì đà tăng trưởng trong nửa đầu năm nay với doanh thu thuần hợp nhất đạt 34.670 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 10.877 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản của công ty đạt hơn 658.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt hơn 230.600 tỷ đồng.

Doanh nghiệp là một trong những chủ đầu tư bất động sản uy tín nhờ đảm bảo cam kết đúng tiến bộ cùng năng lực triển khai đồng bộ hạ tầng - tiện ích khi đưa khu đô thị vào vận hành.

Các khu đô thị Vinhomes với hệ tiện ích all-in-one, là nơi an cư của hơn 500.000 cư dân. Ảnh: Vinhomes

Năm nay, Vinhomes tiếp tục mở rộng với loạt dự án mới như Vinhomes Wonder City (Hà Nội), Vinhomes Golden City (Hải Phòng), Vinhomes Green City (Tây Ninh). Đáng chú ý là siêu dự án Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ, TPHCM. Với quy mô 2.870 ha và áp dụng mô hình ESG++, dự án kỳ vọng trở thành biểu tượng sống xanh và đầu tư bền vững, góp phần đưa Việt Nam vào bản đồ đô thị sinh thái thế giới.

Bên cạnh các dự án thương mại, doanh nghiệp cũng tập trung vào nhà ở xã hội thông qua thương hiệu Happy Home tại nhiều tỉnh, thành như Hải Phòng, Thanh Hóa, Khánh Hòa... Công ty dự kiến mở rộng mô hình này tới Hưng Yên, Tây Ninh và TP HCM, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người lao động.

Siêu dự án Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ, TP HCM được phát triển theo mô hình ESG++. Ảnh: Vinhomes

Giải thưởng tại APEA 2025 là sự ghi nhận cho chiến lược kinh doanh linh hoạt và nỗ lực đổi mới không ngừng. Trước đó, Vinhomes cũng nhận nhiều danh hiệu uy tín như: Chủ đầu tư hàng đầu từ 10 năm trở lên tại Hubexo Asia Awards 2025, Thương hiệu bất động sản giá trị nhất Việt Nam 2025 do Brand Finance bình chọn. Các dự án Vinhomes Global Gate và Vinhomes Royal Island cũng được vinh danh tại Giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia 2024.

Anh Vũ