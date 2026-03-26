Vinhomes mở bán 30 căn nhà phố thương mại tại Bắc Ninh

Vinhomes mở bán 30 căn shophouse số lượng giới hạn, đối diện Vincom và tòa căn hộ 27 tầng Vinhomes Sky Park, tại Bắc Ninh.

Các căn nhà phố quy hoạch trên khu đất khoảng 1,1 ha, thuộc trục Ngô Gia Tự, phường Trần Phú - khu vực trung tâm hành chính và thương mại của tỉnh. Mỗi căn cao 4 tầng, diện tích từ 75 đến 105 m2, mặt tiền rộng 5-9 m phù hợp để ở và kinh doanh.

Điểm nhấn là vị trí mặt tiền Ngô Gia Tự - tuyến đường có lưu lượng giao thông cao. Từ dự án, cư dân thuận tiện kết nối đến các cơ quan hành chính, khu dân cư hiện hữu và hệ thống tiện ích công cộng trong khu vực.

Các căn shophouse sở hữu vị trí mặt tiền đường Ngô Gia Tự. Ảnh: Vinhomes

Dòng sản phẩm thuộc tổ hợp Vinhomes Sky Park với tòa căn hộ và trung tâm thương mại. Dự án này tiếp giáp 4 mặt đường lớn gồm Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Mẫn, Nguyễn Thị Lưu, Nguyễn Gia Thiều. Khu vực có hệ thống sông, hồ lân cận và đối diện công viên trung tâm - nơi diễn ra các hoạt động sinh hoạt cộng đồng.

Không chỉ hưởng lợi từ các tiện ích ngoại khu, các căn nhà phố còn nằm liền kề khối căn hộ, có thể tiếp cận nhóm cư dân tại chỗ cùng hệ tiện ích nội khu như không gian sinh hoạt chung, khu vui chơi và khu thể thao.

Những yếu tố về vị trí và khả năng khai thác là một trong các tiêu chí được quan tâm trên thị trường nhà phố thương mại. Theo Savills Việt Nam, năm 2025, phân khúc biệt thự, liền kề và nhà phố thương mại ghi nhận mức hấp thụ tích cực, với nhiều dự án đạt tỷ lệ tiêu thụ cao hoặc gần như bán hết. Dữ liệu cũng cho thấy người mua có xu hướng ưu tiên các sản phẩm mới, có vị trí thuận lợi và hạ tầng hoàn thiện, trong khi các dự án kém lợi thế ghi nhận thanh khoản thấp hơn.

Trong bối cảnh đó, Bắc Ninh với quy mô hơn 4.700 km2 và dân số trên 3,6 triệu người, tiếp tục nằm trong nhóm địa phương thu hút vốn đầu tư nước ngoài lớn với hệ thống khu công nghiệp quy mô. Sự gia tăng của lực lượng chuyên gia và lao động tại các khu công nghiệp kéo theo nhu cầu về dịch vụ, ăn uống và mua sắm. Điều này tạo ra nhu cầu đối với các mặt bằng kinh doanh tại khu vực trung tâm, trong đó có loại hình nhà phố thương mại.

Song Anh

