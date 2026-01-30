Vinhomes lần đầu thu hơn 100.000 tỷ đồng một quý

Năm 2025, Vinhomes ghi nhận doanh thu và lợi nhuận kỷ lục, trong đó thu hơn 103.000 tỷ đồng quý cuối năm.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 vừa công bố, Vinhomes đạt doanh thu thuần khoảng 103.000 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ năm trước đó. Đây cũng là lần đầu tiên chủ đầu tư này ghi nhận doanh thu vượt mốc 100.000 tỷ đồng trong một quý. Trước đó, đỉnh doanh thu của họ đạt được là 33.323 tỷ vào quý III/2024.

Nhờ tăng trưởng vượt trội 3 tháng cuối năm, Vinhomes đạt doanh thu thuần hợp nhất hơn 154.100 tỷ đồng cả năm 2025, tăng 50% so với 2024. Tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi (gồm thu từ các hoạt động cốt lõi của Vinhomes và các hợp đồng hợp tác kinh doanh) đạt trên 183.900 tỷ đồng, tăng 30%.

Công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lãi hợp nhất sau thuế 42.111 tỷ đồng. Con số này tăng 20% so với năm 2024 và cũng cao nhất từ trước đến nay.

Vinhomes cho biết đạt kết quả trên chủ yếu nhờ bàn giao đúng tiến độ và vượt kế hoạch tại các dự án quy mô lớn. Năm ngoái, doanh nghiệp họ Vingroup đã ra mắt 5 dự án mới tại Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng và Tây Ninh. Nhờ vậy, tổng doanh số bán hàng của chủ đầu tư này đạt trên 205.250 tỷ đồng, tăng gấp đôi năm 2024. Trong đó, doanh số chưa ghi nhận khoảng 186.400 tỷ đồng.

Đến hết 31/12, Vinhomes có tổng tài sản hơn 786.300 tỷ và vốn chủ sở hữu khoảng 247.900 tỷ đồng. Hai chỉ tiêu này lần lượt tăng 39% và 12% so với cuối năm 2024. Tiền và các khoản tương đương tiền đạt tăng hơn 73%, đạt gần 50.000 tỷ. Như vậy, quy mô và doanh thu, cũng như lợi nhuận của Vinhomes tiếp tục vượt xa các doanh nghiệp cùng ngành khác tại Việt Nam.

Cuối năm 2025 trong bản giới thiệu thông tin về doanh nghiệp, chủ đầu tư lớn nhất thị trường địa ốc cho biết họ đủ quỹ đất để tạo dư địa phát triển bền vững trong 30 năm tiếp theo với gần 20.000 ha (chưa tính đến dự án Olympic).

Quỹ đất này được phân bổ hơn một nửa tại phía bắc, 15% miền Trung và 33% tại phía nam. Riêng diện tích đất để phát triển nhà ở của Vinhomes gấp 10 lần doanh nghiệp xếp thứ nhì thị trường và 5,7 lần tổng quỹ đất của ba chủ đầu tư ở các vị trí sau đó gộp lại.

Anh Tú