Vinhomes khởi công cầu Nguyễn Tất Thành tại Khánh Hòa

Cầu Nguyễn Tất Thành được Vinhomes khởi công ngày 25/12, góp phần tăng kết nối khu vực Nam Khánh Hòa và tạo nền tảng phát triển đô thị Cam Lâm.

Cầu Nguyễn Tất Thành được triển khai trên trục giao thông chiến lược kết nối trung tâm Nha Trang với Cam Lâm và Sân bay quốc tế Cam Ranh. Công trình dài khoảng 400 m, nằm trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành, vượt qua kênh đào Thủy Triều.

Cầu có dạng cầu vòm hiện đại với kết cấu thép và bê tông cốt thép, gồm hai nhịp cầu song song, kết cấu độc lập. Phương án thiết kế nhằm bảo đảm khả năng khai thác an toàn, linh hoạt và ổn định trong dài hạn, đồng thời hài hòa với cảnh quan khu vực.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Vingroup thực hiện nghi thức khởi công cầu Nguyễn Tất Thành. Ảnh: Vinhomes

Khi đi vào vận hành, cầu Nguyễn Tất Thành sẽ tạo thuận lợi cho việc di chuyển trong vùng, tăng cường kết nối giữa các khu đô thị, du lịch và dịch vụ. Công trình qua đó mở rộng dư địa phát triển cho khu vực Nam Khánh Hòa, thúc đẩy liên kết không gian kinh tế - đô thị.

Dự án được đánh giá là công trình hạ tầng kỹ thuật quy mô lớn, đóng vai trò điểm nhấn của khu đô thị Cam Lâm trong tương lai. Cầu góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, đồng thời tạo điều kiện phát triển không gian đô thị, phân bố dân cư và thu hút đầu tư, hướng tới mục tiêu xây dựng Khánh Hòa trở thành địa phương phát triển theo hướng văn minh, hiện đại.

Các phương tiện được chuẩn bị cho lễ khởi công. Ảnh: Vinhomes

Ngoài chức năng giao thông, cầu Nguyễn Tất Thành còn là hạ tầng kết nối trực tiếp giữa sân bay quốc tế Cam Ranh, khu đô thị mới Cam Lâm và trung tâm Nha Trang. Tuyến kết nối này được kỳ vọng trở thành "mạch dẫn hạ tầng" quan trọng, góp phần đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa theo tầm nhìn dài hạn của tỉnh.

Công trình cũng góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật - xã hội, tạo điều kiện phát triển các hoạt động kinh tế - dịch vụ, từng bước nâng cao chất lượng sống và định hình diện mạo đô thị mới cho Khánh Hòa. Với thiết kế vòm mềm mại, cầu được định vị là điểm nhấn không gian đô thị khu vực Cam Lâm - Nam Khánh Hòa.

Ông Lê Khắc Hiệp - Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup chia sẻ tại buổi lễ. Ảnh: Vinhomes

Ông Lê Khắc Hiệp, Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup cho biết việc khởi công cầu Nguyễn Tất Thành mang ý nghĩa hạ tầng nền tảng, thể hiện cam kết đầu tư đồng bộ giao thông và đô thị tại Cam Lâm. Theo ông, hạ tầng không chỉ phục vụ giao thông mà còn giữ vai trò kiến tạo không gian phát triển mới, góp phần hình thành khu vực đô thị hiện đại, kết nối thông suốt và bền vững trong dài hạn.

Song Anh