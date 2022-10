Vinhomes hợp tác Mitsubishi phát triển dự án đầu tiên ở Hà Nội

Dự án The Metropolitan nằm trong đại đô thị Vinhomes Ocean Park gồm 15 toà căn hộ, lấy cảm hứng thiết kế từ 4 thành phố nổi tiếng thế giới.

Ông Hoàng Văn Sơn - Phó Tổng giám đốc Kinh doanh và Marketing, Công ty cổ phần Vinhomes cho hay, The Metropolitan là dự án đầu tiên tại Vinhomes Ocean Park có đối tác nước ngoài tham gia phát triển. Dự án lấy cảm hứng thiết kế từ 4 thành phố nổi tiếng thế giới là Zurich, Beverly, London và Paris, mang phong cách sống thượng lưu về Hà Nội.

Đối tác cùng triển khai dự án là Công ty phát triển đô thị MC Việt Nam - một thành viên của Tập đoàn Mitshubishi toàn cầu - với hơn 40 năm phát triển bất động sản trên khắp thế giới.

"Chúng tôi cam kết sử dụng kinh nghiệm tích lũy trong hơn 40 năm để kiến tạo những sản phẩm chất lượng cho khách hàng Việt Nam, đem đến cuộc sống chất lượng cao, tiện nghi và bình an cho cư dân The Metropolitan", ông Shinichiro Matsumoto, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc công ty khẳng định.

Các đối tác tham gia phân phối dự án The Metropolitan. Ảnh: Vinhomes

Mitshubishi và Vinhomes trở thành đối tác chiến lược từ tháng 12 năm ngoái với hai dự án tại TP HCM là The Origami và The Beverly Solari, nằm trong đại đô thị Vinhomes Grand Park. Hai bên hướng tới mục tiêu phát triển các khu đô thị phức hợp quy mô lớn với tiện ích đồng bộ, môi trường sống xanh, từ đó nâng cao chất lượng sống cho người dân, góp phần thay đổi diện mạo đô thị tại Việt Nam.

Theo tiết lộ của đơn vị phát triển, The Metropolitan gồm 15 toà căn hộ, trong đó, phân khu dự kiến ra mắt đầu tiên là The Zurich, mang đậm phong cách của Thụy Sĩ, từ việc bày trí cảnh quan cho tới hệ thống tiện ích.

Phát triển ở giai đoạn sau của Vinhomes Ocean Park, The Metropolitan hưởng trọn lợi thế từ hệ thống hạ tầng, tiện ích của đại đô thị đã đi vào vận hành ổn định. Mạng lưới giao thông đồng bộ giúp cư dân tương lai của dự án có thể di chuyển thuận lợi vào trung tâm hành chính Hà Nội hoặc đi các tỉnh, thành trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ thông qua hàng loạt công trình trọng điểm như cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; nút giao Cổ Linh hay cầu Thanh Trì, Vĩnh Tuy.

Một góc đô thị Vinhomes Ocean Park. Ảnh: Vinhomes

Tại Vinhomes Ocean Park, một cộng đồng cư dân đã hình thành với quy mô lên tới hơn 40.000 người. Các dự án hình thành sau như The Metropolitan có thể sớm hòa vào nhịp sống sôi động chung. Đồng thời, cư dân cũng có thể sử dụng ngay hàng loạt tiện ích và hệ sinh thái các dịch vụ chất lượng của tập đoàn Vingroup với đầy đủ cả trường học, trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng... Chỉ vài phút di chuyển trên các tuyến xe buýt điện VinBus, cư dân cũng có thể khám phá Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire và Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown.

Chị Gia Hân - chuyên viên tư vấn cao cấp của một đại lý phân phối các sản phẩm Vinhomes đánh giá, dự án The Metropolitan, phân khu The Zurich sẽ là làn gió mới trên thị trường với hàng loạt những ưu điểm mà những khách hàng đang tìm kiếm.

"Sau hơn 3 năm chính thức ra mắt, Vinhomes Ocean Park góp phần thay đổi diện mạo thị trường bất động sản ở phía Đông Hà Nội. Dự án được kỳ vọng giúp thị trường bất động sản tăng nhiệt trong quý IV", chị Hân đánh giá.

Tâm Anh