Vinhomes Green Paradise ứng dụng công nghệ gia cố bùn của Nhật

TP HCMCông ty cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ (thuộc Vingroup) hợp tác liên danh nhà thầu do MCIC Vietnam đại diện, ứng dụng công nghệ K-DPM gia cố nền bùn cho Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

K-DPM là công nghệ do Tập đoàn Aomi Construction (Nhật Bản) chuyển giao cho MCIC tại Việt Nam, từng được áp dụng tại nhiều dự án quy mô quốc tế như cảng sân bay Chubu, cảng Nanao, sân bay Tokyo, Tokyo Haneda (Nhật Bản); sân bay Pudon (Trung Quốc); vịnh Marina, sân bay Đông Changi (Singapore); cảng New York (Mỹ)...

Công nghệ này sử dụng dòng khí áp lực cao để trộn bùn nạo vét với xi măng và phụ gia chuyên dụng, biến bùn tại chỗ thành vật liệu san lấp. Quy trình thi công diễn ra khép kín trên sà lan hoặc trên bờ; sau khoảng 5 giờ bề mặt đủ cứng để đi lại, và sau 28 ngày đạt độ cứng hóa 100%, đáp ứng tiêu chuẩn làm nền móng.

Công nghệ K-DPM giúp hạn chế phát thải gián tiếp từ quá trình vận chuyển, giảm ô nhiễm mùi và nước rò rỉ ra môi trường xung quanh. Ảnh: Vinhomes

So với phương pháp bơm hút cát truyền thống, ổn định bề mặt bằng K-DPM có chi phí cao hơn khoảng 5-10 lần nhưng giúp giảm khối lượng bùn phải xử lý tại chỗ, hạn chế phát thải gián tiếp, mùi và nước rò rỉ ra môi trường, đồng thời giảm phụ thuộc vào nguồn cát tự nhiên. Việc tái sử dụng bùn nạo vét ngay tại chỗ cũng phù hợp định hướng kinh tế tuần hoàn trong hạ tầng ven biển.

Ngoài ra, các khu vực có túi bùn hoặc có nền địa chất yếu cũng sẽ được xử lý bằng công nghệ này để tạo sự ổn định, tăng độ cứng, không lún sụt, không bị trôi.

Bên cạnh công nghệ cải tạo và gia cố bùn, trong quá trình xử lý nền, Vinhomes Green Paradise còn ứng dụng kỹ thuật phun cát hiện đại kết hợp với nguyên tắc cân bằng đào - đắp đặc biệt. Phần lớn vật liệu san lấp được lấy trực tiếp từ những khu vực mặt nước trong phạm vi quy hoạch, rồi bồi đắp cho phần đất liền. Giải pháp này tối ưu tài nguyên, hạn chế việc khai thác ngoài khơi, đồng thời giảm thiểu tác động đến môi trường xung quanh trong giai đoạn san lấp.

Phối cảnh khu đô thị Vinhomes Green Paradise theo tiêu chuẩn ESG++ xanh - thông minh - sinh thái và tái sinh tại Cần Giờ. Ảnh: Vinhomes

Để đảm bảo an toàn cho công trình lấn biển, dự án sử dụng công nghệ kiểm soát mực nước tiên tiến được tư vấn bởi các chuyên gia quốc tế từ Hà Lan.

Vinhomes cho biết việc lựa chọn giải pháp công nghệ có chi phí cao nhằm đáp ứng các tiêu chí bảo vệ môi trường, bảo tồn và tái sinh, hướng tới giảm tác động trong giai đoạn thi công và tăng độ bền kết cấu về lâu dài tại khu vực Cần Giờ.

Song Anh