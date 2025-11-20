Vinhomes Green Paradise trở thành ứng viên đầu tiên của 7 kỳ quan đô thị

Vượt qua 90 hồ sơ toàn cầu, Vinhomes Green Paradise được New7Wonders công nhận là ứng viên đầu tiên trong cuộc bình chọn "7 kỳ quan đô thị tương lai".

Đại diện Việt Nam đáp ứng các tiêu chí của chương trình về môi trường, thiên nhiên, thành phố thông minh và định hướng phát triển lấy con người làm trung tâm. New7Wonders cho biết mô hình ESG++ là yếu tố giúp dự án nổi bật trong nhóm đề cử.

Bà Nguyễn Thu Hằng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vinhomes và ông Jean-Paul de la Fuente, Giám đốc New7Wonders - Chủ tịch chiến dịch bầu chọn 7 kỳ quan đô thị tương lai tại buổi trao chứng nhận ứng viên cho dự án, ngày 20/11. Ảnh: Vinhomes

Dự án được bao bọc bởi biển Cần Giờ và khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn quy mô hơn 75.000 ha được UNESCO công nhận. Công trình có tổng chiều dài bãi biển lên tới 121 km, quy mô 2.870 ha, mật độ xây dựng 16%. Diện tích còn lại dành cho cây xanh và mặt nước, trong đó trung tâm là hồ Lagoon nước biển tự nhiên 800 ha.

Xét trên tiêu chí thành phố thông minh, dự án ứng dụng IoT, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong quản trị vận hành, hỗ trợ kiểm soát môi trường và nâng cao an toàn.

Về tiện ích, Vinhomes Green Paradise phát triển theo mô hình lấy con người làm trung tâm với dịch vụ giáo dục (Vinschool và Brighton College), y tế (Vinmec và Cleveland Clinic), văn hóa (nhà hát Sóng Xanh 7 ha), thể thao (sân golf 18 hố) và giải trí (quảng trường biển VinWonders 122 ha; tổ hợp ẩm thực, mua sắm giải trí và ăn chơi đêm Cosmo Bay...).

Phối cảnh một phân khu của Vinhomes Green Paradise. Ảnh: Vinhomes

Theo ông Jean-Paul de la Fuente, Giám đốc New7Wonders và Chủ tịch chiến dịch "7 kỳ quan đô thị tương lai", Vinhomes Green Paradise trở thành ứng viên chính thức đầu tiên của 7 kỳ quan đô thị tương lai và truyền cảm hứng lớn. Không chỉ đáp ứng các tiêu chí cốt lõi của chương trình, dự án còn đại diện cho một tập đoàn đã và đang tích cực tham gia ứng dụng ESG++ trong nhiều hoạt động.

"Đó là lý do chúng tôi trực tiếp đến Việt Nam để trao chứng nhận, đánh dấu mốc mới cho chiến dịch. Dịp này, chúng tôi còn đến thăm dự án và xem quá trình hình thành một đại đô thị, nơi thiên nhiên, con người và công nghệ kết hợp hài hòa. Đây cũng là tinh thần mà mọi ứng viên của 7 kỳ quan đô thị tương lai cần hướng tới", ông nói.

Thay vì chỉ tuân thủ theo các chuẩn mực toàn cầu của mô hình đô thị ESG, Vinhomes Green Paradise đã nâng tầm lên thành ESG++ với 5 trụ cột: Môi trường - Xã hội - Quản trị - Tái sinh - Thích ứng biến đổi khí hậu.

Quá trình xây dựng áp dụng các công nghệ nhằm giảm tác động lên môi trường, trong đó có K-DPM để biến bùn mềm thành vật liệu tái sinh và tôn tạo bền vững, hạn chế phát thải gián tiếp, giảm thiểu ô nhiễm và khai thác cát tự nhiên. Khi vận hành, dự án đặt mục tiêu sử dụng 100% điện sạch từ điện gió ngoài khơi cách bờ 20 km và hệ thống giao thông phát thải ròng bằng 0 gồm ôtô, xe máy, xe bus, xe đạp, cano điện và đường sắt tốc độ cao.

Sân golf 18 lỗ được thiết kế bởi những công ty do Tiger Woods và Robert Trent Jones sáng lập. Ảnh: Vinhomes

Chủ đầu tư cũng chú trọng bảo tồn và tái sinh các hệ động thực vật trong quá trình phát triển, song song với chiến lược thích ứng biến đổi khí hậu của TP HCM. Theo đó, quỹ tái sinh rừng và thích ứng biến đổi khí hậu được thành lập để hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, phục hồi và ứng phó dài hạn, trọng tâm là chiến dịch phục hồi tái sinh rừng Cần Giờ, tạo vành đai bảo vệ xanh cho toàn dự án.

Bà Nguyễn Thu Hằng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vinhomes, chia sẻ, yếu tố môi trường và thiên nhiên, thành phố thông minh, lấy con người làm trung tâm là ba trụ cột phát triển của Vinhomes Green Paradise. "Đây không chỉ là lợi thế trong cuộc bầu chọn 7 kỳ quan đô thị tương lai, mà còn là kim chỉ nam để Vinhomes kiến tạo nên biểu tượng đô thị quy mô, hướng đến là không gian đáng sống cho cư dân toàn cầu và đại diện cho phát triển tương lai bền vững", bà nói.

Dự án đặt mục tiêu đạt các chứng chỉ quốc tế như BREEAM và ISO 37122. Đại diện doanh nghiệp cho biết ba trụ cột phát triển gồm thiên nhiên, công nghệ và con người là định hướng trọng tâm của dự án và cũng là lợi thế trong cuộc bình chọn toàn cầu.

Chiến dịch tìm kiếm "7 kỳ quan đô thị tương lai" khởi động vào ngày 31/10. Giai đoạn bình chọn công khai trên toàn cầu sẽ diễn ra từ 31/10/2026 và công bố kết quả vào ngày 31/10/2027. Đây là cuộc bầu chọn tiếp theo của New7Wonders - tổ chức nổi tiếng toàn cầu với cuộc bầu chọn "7 kỳ quan thiên nhiên mới" diễn ra năm 2011, kỳ vọng thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế về mô hình đô thị thế hệ mới.

Song Anh