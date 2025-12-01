Vinhomes Green Paradise thêm lựa chọn an cư ven biển

Vinhomes Green Paradise có không gian sống ven biển Cần Giờ, kết hợp hệ tiện ích đa dạng, kết nối hạ tầng, tạo điều kiện an cư cho những gia đình ưu tiên môi trường tự nhiên.

Xu hướng lựa chọn nhà gần biển ngày càng nhận được sự quan tâm, khi nhiều khách hàng tìm kiếm không gian sống hài hòa với tự nhiên nhưng vẫn bảo đảm giá trị tài sản dài hạn. Nhu cầu về nơi ở rộng rãi, thoáng đãng và có sự gắn kết với cảnh quan biển - rừng cũng tăng lên, đặc biệt ở nhóm gia đình muốn kết hợp giữa nghỉ ngơi cuối tuần và khai thác lưu trú vào thời gian trống.

Tại khu vực phía nam, các dự án ven biển gần TP HCM hoặc kết nối trực tiếp với trung tâm thành phố đang trở thành điểm đến của cư dân, nhờ hạ tầng liên vùng phát triển và lượng khách du lịch cả trong nước lẫn quốc tế. Trong số này, Vinhomes Green Paradise tại bán đảo Cần Giờ, đáp ứng hầu hết các nhu cầu trên.

Dự án do Vingroup phát triển, hướng đến nhóm cư dân tìm kiếm nơi ở ven biển với trải nghiệm tiện nghi, hiện đại nhưng vẫn gắn kết với không gian tự nhiên. Sự kết hợp giữa cảnh quan biển và rừng ngập mặn đặc trưng tạo nên hệ sinh thái sống đa dạng và khác biệt.

Vinhomes Green Paradise nằm trong vùng sinh thái ven biển Cần Giờ, gần khu dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận, dự kiến trở thành siêu đô thị có đường bờ biển dài nhất Việt Nam với 121 km, trong đó có 53 km bãi biển công cộng. Dự án cách trung tâm TP HCM khoảng 35 km. Khi cầu Cần Giờ hoàn thành, thời gian di chuyển giữa Nhà Bè - Cần Giờ - Thủ Thiêm sẽ rút ngắn, tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân kết nối hằng ngày.

Hệ sinh thái tiện ích "all-in-one" - tất cả trong một, gồm quảng trường biển, bến du thuyền, spa hướng biển, khu vui chơi giải trí, cùng chuỗi thương mại - dịch vụ - giáo dục - chăm sóc sức khỏe, tạo điều kiện để cư dân tận hưởng không gian sống đầy đủ tiện nghi. Vinhomes Green Paradise có các công trình biểu tượng như Tháp Hải Đăng 108 tầng, biển hồ nhân tạo 443 ha, cảng tàu 5 sao, nhà hát Sóng Xanh, vườn thú safari, công viên chủ đề, khu vui chơi tuyết, sân golf quốc tế...

Dự án được phát triển theo định hướng đô thị thông minh và áp dụng tiêu chuẩn ESG. Nhờ hệ thống camera, bãi đỗ xe thông minh, cảm biến và các giải pháp vận hành ứng dụng AI, trải nghiệm an ninh - năng lượng - tiện ích được tối ưu theo hướng bền vững.

Theo đại diện chủ đầu tư, sự xuất hiện của Vinhomes Green Paradise được kỳ vọng góp phần định hình diện mạo mới cho Cần Giờ, đô thị ven biển đang chuyển mình nhờ đầu tư hạ tầng. Ngoài dự án này, đại đô thị khác là Vinhomes Green City cũng đang nhận được sự quan tâm lớn trên thị trường, với định vị trở thành trung tâm đô thị mới phía Tây TP HCM, nhờ vị trí chiến lược và hệ tiện ích nội khu hiện đại.

