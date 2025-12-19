Vinhomes Green Paradise mang đến không gian ở và nghỉ dưỡng ven biển

Vinhomes Green Paradise Cần Giờ được định hướng trở thành đại đô thị biển sinh thái, nghỉ dưỡng, thông minh, hưởng lợi từ địa thế tự nhiên và chiến lược mở rộng không gian đô thị TP HCM.

Vinhomes Green Paradise không chỉ là một dự án bất động sản ven biển quy mô lớn, mà còn nằm trong định hướng phát triển dài hạn của TP HCM về phía biển. Dự án do Tập đoàn Vingroup phát triển tại huyện Cần Giờ - khu vực duy nhất của thành phố sở hữu đường bờ biển tự nhiên và hệ sinh thái rừng ngập mặn được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Trong bối cảnh quỹ đất ven biển tại TP HCM ngày càng thu hẹp, Cần Giờ được xem là không gian phát triển mới, gắn với kinh tế biển, du lịch sinh thái và đô thị xanh. Việc hình thành các khu đô thị quy mô lớn tại đây được kỳ vọng tạo động lực cho tăng trưởng dài hạn, đồng thời giảm áp lực lên khu vực trung tâm.

Khác với nhiều khu vực ven đô, Cần Giờ sở hữu mật độ xây dựng thấp, không gian sinh thái rộng lớn và sự đan xen giữa biển, rừng, mặt nước. Theo các chuyên gia quy hoạch, giá trị của bất động sản tại khu vực này không chỉ đến từ vị trí ven biển, mà còn từ tính độc bản của hệ sinh thái, khó có thể tái tạo hoặc mở rộng trong tương lai.

Bản đồ vị trí của dự án tại Cần Giờ. Ảnh: Vinhomes

Vinhomes Green Paradise có quy mô khoảng 2.870 ha, được quy hoạch theo mô hình đại đô thị biển sinh thái, nghỉ dưỡng, thông minh đa chức năng. Dự án hướng tới hình thành không gian sống tích hợp, nơi cư dân có thể an cư, làm việc, nghỉ dưỡng và khai thác giá trị đầu tư trong cùng một hệ sinh thái, với các phân khu chức năng được kiểm soát mật độ xây dựng và gắn với bảo tồn môi trường.

Trong chiến lược phát triển không gian đô thị TP HCM, Cần Giờ được xác định là trung tâm kinh tế biển và du lịch sinh thái trong dài hạn. Nhiều dự án hạ tầng kết nối đang được nghiên cứu và triển khai, nhằm rút ngắn thời gian di chuyển từ khu vực trung tâm ra biển, qua đó tạo thêm dư địa phát triển cho khu vực này.

Theo định hướng công bố, dự án phát triển các không gian xanh quy mô lớn, kết hợp biển, rừng và mặt nước, cùng hệ thống tiện ích phục vụ sinh hoạt, giải trí, thể thao và nghỉ dưỡng. Mô hình này đáp ứng xu hướng tìm kiếm không gian sống gần thiên nhiên.

Các phân khu tại dự án. Ảnh: Vinhomes

Vinhomes Cần Giờ còn tích hợp hệ sinh thái dịch vụ như y tế, giáo dục, thương mại và quản lý vận hành. Yếu tố đồng bộ được giới đầu tư đánh giá là góp phần duy trì chất lượng sống, đồng thời hỗ trợ tính thanh khoản và giá trị tài sản trong dài hạn.

Từ góc độ thị trường, quỹ đất ven biển tại TP HCM được xem là nguồn tài nguyên hữu hạn, khó có khả năng mở rộng trong tương lai. Các dự án quy mô lớn, pháp lý rõ ràng và gắn với quy hoạch tổng thể vì vậy thường thu hút nhóm nhà đầu tư trung - dài hạn, tìm kiếm tài sản tích lũy bền vững, kết hợp nhu cầu an cư và nghỉ dưỡng.

Ngoài nhu cầu ở thực, các mô hình khai thác như second home ven biển, nghỉ dưỡng gia đình hoặc cho thuê dài hạn theo chu kỳ du lịch được cho là có thể tạo thêm giá trị, nhờ không phụ thuộc vào một nguồn thu duy nhất. Đây cũng là xu hướng đang hình thành tại nhiều đô thị biển trong khu vực.

Song Anh