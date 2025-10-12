Vinhomes Green Paradise góp phần hút 40 triệu du khách mỗi năm cho Cần Giờ

TP HCMVinhomes Green Paradise phát triển theo mô hình ESG++, hướng tới tiêu chuẩn quốc tế, góp phần thực hiện mục tiêu thu hút 40 triệu khách mỗi năm cho Cần Giờ.

Sở hữu hệ sinh thái rừng ngập mặn và đường bờ biển trải dài, Cần Giờ từng có nhiều tiềm năng phát triển du lịch. Tuy nhiên, địa thế độc đạo, giao thông cách trở cùng hạ tầng và dịch vụ chưa phát triển đã khiến khu vực này chưa thực sự tỏa sáng trên bản đồ du lịch và đầu tư.

Theo số liệu của Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là TP HCM), năm 2024, Vũng Tàu đón hơn 16,1 triệu lượt du khách, doanh thu đạt 17.300 tỷ đồng. Năm nay, con số dự kiến vượt 18,3 triệu. Với vị trí trung tâm giữa TP HCM và Vũng Tàu, cùng hạ tầng hiện đại, siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ được kỳ vọng hút 40 triệu du khách mỗi năm, khai mở kỷ nguyên phát triển thịnh vượng cho TP HCM.

Sự xuất hiện của siêu đô thị du lịch lấn biển Vinhomes Green Paradise, khởi công vào tháng 4 trên quy mô 2.870 ha, được đánh giá là có thể góp phần hiện thực hóa kỳ vọng này. Định hướng trở thành siêu đô thị ESG++ hàng đầu thế giới, dự án giúp mở rộng không gian phát triển ra biển cho TP HCM, đồng thời, tạo cú hích hạ tầng, tiện ích và dịch vụ ở tầm quốc tế. Trong đó, ESG++ bao gồm ba trụ cột ESG (môi trường, xã hội, quản trị) và thêm hai yếu tố R, tức Regeneration (Tái sinh), Resilience (Thích ứng), hướng tới đạt chuẩn BREEAM và ISO 37122 cho toàn dự án.

Theo quy hoạch, Vinhomes Green Paradise sẽ hình thành tổ hợp giải trí - du lịch 122 ha với nhiều công trình mang nét riêng. Trong đó, Nhà hát Sóng Xanh (Blue Waves Theatre) có quy mô 7 ha, sức chứa 5.000 chỗ ngồi trong nhà và quảng trường 60.000 người, được xem là "trái tim nghệ thuật" của đô thị. Đây sẽ là nơi diễn ra các lễ hội âm nhạc, trình diễn ánh sáng và sự kiện quốc tế, tạo nên bản sắc riêng cho khu đô thị biển.

Bên cạnh đó, biển hồ nước mặn Paradise Lagoon hơn 800 ha cùng cảng du thuyền Landmark Harbour sẽ mở ra phong cách du lịch tiêu chuẩn quốc tế. Quảng trường Lễ hội Biển, Công viên nước chủ đề Lễ hội Hybrid đầu tiên Đông Nam Á, vườn thú Safari và khu vui chơi băng tuyết Winter Wonderland 30.000 m2 đầu tiên tại Việt Nam... cũng góp phần đa dạng hóa trải nghiệm, giữ chân du khách lâu hơn và chi tiêu cao hơn.

Dự án Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ. Ảnh: Vingroup

Dự án cũng sở hữu bộ sưu tập nghỉ dưỡng 5 sao quốc tế lớn nhất Việt Nam với chuỗi 20 thương hiệu khách sạn danh tiếng, cung cấp 7.000 phòng nghỉ hiện đại. Song song, bệnh viện quốc tế Vinmec Cần Giờ theo tiêu chuẩn Cleveland Clinic, hệ thống y tế hàn lâm hàng đầu thế giới, cùng hệ sinh thái ẩm thực, spa, wellness (chăm sóc sức khỏe), giúp du khách trải nghiệm chuyến nghỉ dưỡng toàn diện.

Nơi đây còn có hai sân golf 18 hố tiêu chuẩn quốc tế do huyền thoại Tiger Woods và Robert Trent Jones thiết kế nhằm hoàn thiện bức tranh du lịch thượng lưu. Các tiện ích này giúp bổ sung phân khúc nghỉ dưỡng hạng sang, góp phần thu hút dòng khách chi tiêu cao từ khắp thế giới.

Song song, với vị trí tọa lạc giữa hai trung tâm kinh tế, du lịch lớn nhất phía Nam, Cần Giờ dần trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi phát triển kinh tế vùng. Do đó, bên cạnh Vinhome Green Paradise, hàng loạt dự án hạ tầng tỷ đô đang được đầu tư đồng bộ, phá vỡ thế độc đạo suốt nhiều năm qua.

Tháng 3 vừa qua, Vingroup đề xuất tuyến đường sắt đô thị tốc độ cao dài 48,5 km, kết nối khu Phú Mỹ Hưng với Cần Giờ, tốc độ thiết kế 350 km/h, giúp rút ngắn thời gian di chuyển chỉ còn 12 phút.

Cùng thời điểm, cầu Cần Giờ với tổng đầu tư gần 11.000 tỷ đồng được TP HCM đẩy nhanh tiến độ. Nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác dự kiến khởi công năm 2026, vốn đầu tư 3.000 tỷ đồng, giúp mở lối đi thẳng từ miền Tây, Đông Nam Bộ đến Cần Giờ qua Vành đai 3, cao tốc, đường Rừng Sác, thay vì chỉ phụ thuộc phà Bình Khánh.

Hạ tầng đồng bộ khai mở vị thế trung tâm kết nối mới của Cần Giờ. Ảnh: Vingroup

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, TP HCM trở thành siêu đô thị lớn nhất cả nước với định hướng phát triển cụm cảng - logistics thông minh Cái Mép - Thị Vải - Cần Giờ theo mô hình siêu cảng số. Theo chủ trương đã được phê duyệt, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ có vốn đầu tư hơn 50.000 tỷ đồng, hướng đến trở thành cảng xanh đầu tiên của Việt Nam, đóng vai trò trung tâm trung chuyển quốc tế quan trọng trong khu vực.

Bên cạnh đó, đầu tháng 10/2025, TP HCM giao các sở ngành đánh giá đề xuất của Vingroup về tuyến vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao). Dự án này có tầm nhìn kiến tạo hành lang ven biển mới, rút ngắn thời gian di chuyển Vũng Tàu - Cần Giờ xuống khoảng 10 phút, giúp người dân và du khách từ Vũng Tàu dễ dàng sang Cần Giờ khám phá, nghỉ dưỡng. Tuyến đường này cũng hình thành lưu tuyến du lịch mới từ trung tâm TP HCM qua Cần Giờ đến Vũng Tàu.

Với "bộ ngũ hạ tầng" này, Cần Giờ có thể phá vỡ thế độc đạo suốt những năm qua, mở ra không gian phát triển mới cho khu vực Đông Nam TP HCM, nơi mỗi chuyển động từ đường sắt cao tốc, cầu vượt biển đến cảng biển đều góp phần đảo chiều dòng khách về phía siêu trung tâm mới Cần Giờ.

Nhật Lệ