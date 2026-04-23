Vinhomes Green Paradise Cần Giờ sẽ có 4 khách sạn thuộc hệ thống IHG

TP HCMChủ đầu tư dự án Vinhomes Green Paradise và IHG Hotels & Resorts ký thỏa thuận hợp tác phát triển hệ thống khách sạn quốc tế tại siêu đô thị biển Cần Giờ, ngày 23/4.

Thỏa thuận này góp phần hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ theo chuẩn quốc tế, đồng thời đặt nền móng đưa Vinhomes Green Paradise trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng quy mô lớn, từng bước nâng vị thế Cần Giờ trên bản đồ du lịch quốc tế.

Theo đó, IHG sẽ phát triển 4 khách sạn quy mô hơn 1.000 phòng tại khu đô thị biển, bao gồm InterContinental Saigon Can Gio với 400 phòng, Crowne Plaza Saigon Can Gio với 400 phòng, Holiday Inn Express Saigon Can Gio với 130 phòng và Garner Saigon Can Gio với 130 phòng.

Trong đó, InterContinental Saigon Can Gio thuộc phân khúc khách sạn hạng sang, hướng đến nhóm khách quốc tế và khách hàng trong nước có nhu cầu lưu trú cao cấp. Crowne Plaza Saigon Can Gio phục vụ nhóm khách thường xuyên di chuyển, chú trọng không gian nghỉ dưỡng hiện đại kết hợp làm việc linh hoạt.

Holiday Inn Express Saigon Can Gio và Garner Saigon Can Gio bổ sung thêm lựa chọn lưu trú tối ưu về chi phí, chú trọng giá trị sử dụng, giúp mở rộng khả năng tiếp cận của điểm đến với nhiều nhóm khách hàng. Theo chủ đầu tư, đây là lần đầu tiên hai thương hiệu này hiện diện tại Việt Nam.

Lễ ký kết hợp tác giữa Vinhomes Green Paradise và IHG Hotels & Resorts. Ảnh: Vinpearl

Theo lộ trình, Holiday Inn Express Saigon Can Gio và Garner Saigon Can Gio dự kiến vận hành từ năm 2028. InterContinental Saigon Can Gio và Crowne Plaza Saigon Can Gio sẽ đi vào hoạt động từ năm 2030.

Trong dự án hợp tác này, Vinpearl - đơn vị thành viên của Vingroup - giữ vai trò quản lý và trực tiếp triển khai hợp tác với IHG Hotels & Resorts, đồng thời phối hợp cùng các bên trong quá trình phát triển và vận hành.

Cùng với hệ thống Vinpearl, sự hiện diện của 4 khách sạn thuộc IHG góp phần hoàn thiện chuỗi lưu trú 7.000 phòng tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng dài ngày, đa trải nghiệm quanh năm cho du khách tại Cần Giờ và TP HCM.

Song hành với hệ thống khách sạn quốc tế là loạt tiện ích quy mô lớn như công viên chủ đề VinWonders rộng 122 ha với núi tuyết nhân tạo cao nhất thế giới và gần 200 trò chơi, Nhà hát Sóng Xanh 5.000 chỗ ngồi, biển hồ Paradise Lagoon hơn 800 ha, cảng tàu quốc tế 5 sao Landmark Harbour cùng hai sân golf 18 hố tiêu chuẩn quốc tế.

Những công trình này được kỳ vọng đưa Cần Giờ trở thành trung tâm du lịch - nghỉ dưỡng tầm vóc quốc tế, hướng tới mục tiêu đón 40 triệu lượt khách mỗi năm.

Phối cảnh các tiện ích như nhà hát, sân golf, VinWonders... tại Vinhomes Green Paradise. Ảnh: Vinhomes

Ông Rajit Sukumaran, Phó chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc điều hành khu vực Đông Á và Thái Bình Dương của IHG Hotels & Resorts, cho biết thỏa thuận đánh dấu khởi đầu cho quan hệ hợp tác chiến lược giữa IHG và Vingroup.

Theo ông, việc đưa bốn thương hiệu của IHG đến Vinhomes Green Paradise Cần Giờ không chỉ phản ánh sự đa dạng trong danh mục sản phẩm mà còn thể hiện cam kết đồng hành cùng mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến du lịch hàng đầu thế giới.

"Với hệ thống thương hiệu trải dài nhiều phân khúc, chúng tôi tin rằng hợp tác này sẽ góp phần xây dựng hệ sinh thái lưu trú đồng bộ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách tại một trong những dự án quy mô lớn nhất Việt Nam hiện nay", ông nói.

Bà Ngô Thị Hương, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vinpearl, cho biết doanh nghiệp lựa chọn IHG không chỉ nhờ danh mục thương hiệu toàn cầu mà còn bởi năng lực vận hành đã được kiểm chứng tại nhiều thị trường quốc tế.

Theo bà, việc đưa InterContinental, Crowne Plaza, Holiday Inn Express và Garner đến Vinhomes Green Paradise Cần Giờ là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cấu trúc dịch vụ và thiết lập chuẩn vận hành quốc tế cho hệ thống khách sạn tại siêu đô thị.

"Chúng tôi tin rằng nền tảng hợp tác này sẽ giúp Vinhomes Green Paradise từng bước trở thành điểm đến hàng đầu thế giới, nơi hệ sinh thái được vận hành đồng bộ và ngày càng gia tăng sức hút với cư dân, du khách trong nước và quốc tế", bà nói.

Phối cảnh khu đô thị Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ. Ảnh: Vinhomes

Vinhomes Green Paradise nằm ở phía Đông Nam TP HCM, khởi công ngày 19/4 với quy mô 2.870 ha, ba mặt giáp biển và liền kề khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ được UNESCO công nhận. Dự án phát triển theo tiêu chuẩn ESG++ xanh - thông minh - sinh thái và Tái sinh, hướng tới mô hình siêu đô thị biển quy mô lớn.

Hệ thống hạ tầng kết nối gồm tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP HCM xuống dự án còn 13 phút, cùng cầu Cần Giờ, nút giao đường Rừng Sác với cao tốc Bến Lức - Long Thành và tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu.

Với đa dạng loại hình lưu trú, hệ thống khách sạn tiêu chuẩn quốc tế cùng các công trình văn hóa, thể thao và vui chơi giải trí quy mô lớn, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ được kỳ vọng trở thành siêu đô thị biển vừa kiến tạo chuẩn sống ESG Living, vừa mang đến không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế.

Song Anh