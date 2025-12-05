Vinhomes Green City phát triển theo hướng đô thị hiện đại

Vinhomes Green City có hạ tầng kết nối, tiện ích đồng bộ và không gian xanh, đáp ứng nhu cầu an cư - đầu tư tại khu vực Tây Bắc TP HCM.

Theo đại diện chủ đầu tư, trong bối cảnh TP HCM tiếp tục mở rộng về phía Tây Bắc, khu vực Hậu Nghĩa - Đức Hòa, Long An (nay là Tây Ninh) đang chuyển mình từ vùng ven thành điểm phát triển đô thị mới. Xu hướng dịch chuyển dân cư khỏi khu vực trung tâm vì áp lực hạ tầng và mật độ ngày càng tăng, thúc đẩy nhu cầu tìm kiếm những không gian sống rộng rãi, tiện ích đầy đủ và mức giá phù hợp hơn.

Nắm bắt thay đổi này, Vinhomes triển khai Vinhomes Green City với định hướng hình thành đô thị hiện đại, góp phần nâng tầm chất lượng sống tại khu vực phía Tây.

Phối cảnh dự án. Ảnh: Vinhomes

Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũ, đặc biệt khu vực thị trấn Hậu Nghĩa, đang nổi lên như "tâm điểm mới" khi vừa giáp ranh TP HCM. Khu vực này còn thừa hưởng tiềm năng tăng giá lớn từ hạ tầng liên vùng như đường tỉnh 825, đường vành đai 3, vành đai 4, tuyến Metro số 4A trong tương lai. Địa điểm này là nơi Vinhomes lựa chọn để phát triển Vinhomes Green City.

Dự án có quy mô gần 200 ha, nơi đây định hướng là thành phố vệ tinh thu nhỏ, tích hợp đầy đủ các tiện ích sống. Các tiện ích như: khu dân cư, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, công viên, hồ điều hòa và loạt tiện ích cộng đồng phong phú.

Với các dòng sản phẩm được phát triển đa dạng, từ căn hộ cao tầng, nhà phố thương mại (shophouse), biệt thự liền kề đến nhà phố vườn, đáp ứng linh hoạt nhu cầu an cư và đầu tư. Đặc biệt, các sản phẩm shophouse và nhà phố vừa phục vụ mục đích để ở, còn mở ra tiềm năng khai thác thương mại lớn, khi dân cư trong khu vực tăng nhanh và nhu cầu dịch vụ tại chỗ ngày càng cao.

Với kinh nghiệm quy hoạch các đại đô thị thành công như Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Grand Park hay Vinhomes Smart City, Vinhomes tiếp tục mang triết lý "tất cả trong một" đến với Green City. Qua đó, người dân chỉ cần vài bước chân để tiếp cận trường học, y tế, mua sắm, thể thao, giải trí... mà không cần di chuyển xa, tiết kiệm thời gian và nâng cao chất lượng sống.

Ngoài ra, yếu tố "xanh" được đề cao ngay từ tên gọi: hệ thống công viên nội khu, hồ sinh thái, cây xanh bao phủ và thiết kế kiến trúc hiện đại, thân thiện môi trường... Tất cả góp phần tạo nên không gian sống vừa thư thái vừa hiện đại, đặc biệt phù hợp với những ai muốn tách khỏi sự nhộn nhịp của nội đô, mà vẫn giữ kết nối với thành phố.

Chủ đầu tư đánh giá, cơ hội đầu tư tại Vinhomes Green City còn nhiều dư địa khi khu vực Hậu Nghĩa - Đức Hòa đang được quy hoạch trở thành đô thị loại IV, nằm trong vành đai phát triển mở rộng của TP HCM. Giá đất tại đây vẫn còn "mềm" so với mặt bằng chung khu Tây, nhưng có tiềm năng tăng trưởng lớn trong các năm tới khi hạ tầng hoàn thiện.

Sự phát triển của Green City diễn ra song song với Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ, tạo nên hai cực đô thị mang tính bổ trợ cho TP HCM: một đô thị hiện đại tại phía Tây Bắc và một đô thị sinh thái ven biển tại phía Nam. Cả hai dự án góp phần mở rộng không gian đô thị theo hướng bền vững, đồng thời đa dạng hóa lựa chọn về phong cách sống cho cư dân. Việc lựa chọn an cư tại những khu đô thị này giải quyết nhu cầu về nhà ở, còn phù hợp xu hướng sống cân bằng và gia tăng giá trị theo thời gian.

Hoàng Đan