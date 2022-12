Vinhomes Grand Park sắp có trường học quốc tế

Brighton College Vietnam được thành lập từ sự hợp tác toàn diện giữa Tập đoàn Vingroup và hệ thống giao dục Brighton College đến từ Anh.

Ngôi trường sẽ bao gồm cấp tiểu học và trung học với hệ thống tiện ích đa dạng như thư viện, phòng ăn, các cơ sở thể thao trong nhà và ngoài trời, studio âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp, 18 phòng thí nghiệm khoa học, trung tâm thiết kế và công nghệ hiện đại...

Đại diện Vingroup cho biết Brighton College Vietnam tại khu đô thị Vinhomes Grand Park, TP Thủ Đức sẽ kế thừa những giá trị và tôn chỉ đào tạo hàng trăm năm của Brighton College (Anh), đem đến môi trường phát triển đầy đủ kỹ năng, kiến thức, trải nghiệm thực tế cho cộng đồng cư dân nhí.

Brighton College Vietnam sẽ có mặt tại Vinhome Grand Park (TP Thủ Đức). Ảnh phối cảnh: Brighton College Vietnam

Với gần 200 năm lịch sử, Brighton College được tờ The Sunny Times công nhận là "ngôi trường của thập niên tại Anh", đồng thời là "một trong những tấm vé nóng nhất trong lĩnh vực giáo dục tư thục". Brighton College tạo dựng danh tiếng bởi tư duy sáng tạo, áp dụng mô hình giáo dục kiểu mới. Theo thông tin từ website của trường, từ năm 2016 đến nay, mỗi năm Brighton College có từ 30 học sinh trở lên giành được vị trí tại các trường đại học danh tiếng như Oxford, Cambridge...

Vinhomes Ocean Park là đại đô thị sở hữu hệ thống trường học đa dạng, đáp ứng nhu cầu của các cư dân. Riêng nội khu Vinhomes Grand Park có 12 trường mầm non, 6 trường tiểu học và 4 trường trung học trải đều ở các phân khu căn hộ như The Rainbow, The Origami, The Beverly cùng phân khu thấp tầng The Manhattan và Manhattan Glory.

Cuối tháng 8 vừa qua, trường liên cấp Vinschool tại Vinhomes Grand Park cũng đi vào hoạt động và chào đón những cư dân nhí đầu tiên. Vinschool là một trong những hệ thống giáo dục liên cấp từ mầm non đến THPT ứng dụng các phương pháp tiếp cận toàn diện, gắn kết chất lượng học tập và thể chất của học sinh với định hướng tạo ra ngôi trường hạnh phúc.

Hệ thống giáo dục liên cấp Vinschool vừa đi vào hoạt động tại Vinhomes Grand Park. Ảnh: Vinhomes

Bên cạnh đó, kề cận trong bán kính 7 km từ Vinhomes Grand Park còn có hơn 29 trường công lập và 17 trường dân lập, quốc tế từ bậc mầm non đến cao đẳng, đại học như trường mầm non Long Thạnh Mỹ, trường tiểu học Long Thạnh Mỹ, trường THCS Hưng Bình, THPT Nguyễn Huệ, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Fulbright... Sự xuất hiện của Brighton College Vietnam được kỳ vọng góp phần xây dựng một hệ thống giáo dục đa tầng, đưa Vinhomes Grand Park thành tâm điểm của các tiện ích giáo dục trong khu vực.

Đặc biệt, không chỉ chú trọng phát triển nền tảng giáo dục, đại đô thị còn được bổ sung một hệ sinh thái hiện đại, tiện nghi như Vincom Mega Mall - trung tâm thương mại quy mô hàng đầu khu vực phía Nam, bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, VinBus - hệ thống xe buýt điện với trải nghiệm di chuyển văn minh, thân thiện môi trường... Cư dân khu đô thị còn được tận hưởng nhiều tiện ích khác như đại công viên 36 ha, vườn cây Ánh sáng khổng lồ, hồ trung tâm, bãi cỏ trung tâm, đường dạo bãi cát gần 1 km...

Diệp Anh