Vinhomes giới thiệu khu đại đô thị đến nhà đầu tư Vũng Tàu

Đại đô thị Vinhomes Grand Park nhận được sự đánh giá cao của nhà đầu tư khu vực Đông Nam Bộ nhờ hạ tầng hoàn thiện và hệ tiện ích nghỉ dưỡng.

Vào ngày 21/8, sự kiện giới thiệu các dự án thuộc đại đô thị Vinhomes Grand Park đã diễn ra tại TP Vũng Tàu, thu hút nhiều khách hàng tham gia. Tại đây, các nhà đầu tư đã được tư vấn và chia sẻ các thông tin chuyên sâu từ đội ngũ chuyên viên tư vấn kinh nghiệm, chọn lựa các sản phẩm bất động sản ưng ý ngay trong chương trình.

Nhà đầu tư và khách hàng tại sự kiện vào ngày 21/8 tại TP Vũng Tàu. Ảnh: Vinhomes

Ông Dương Tùng (đường Ba Cu, TP Vũng Tàu) muốn tìm hiểu về dự án để cân nhắc đầu tư sau khi nghe được thông tin đường Vành đai 3 sắp khởi công sẽ chạy qua trung tâm dự án.

"Nơi nào có đường sá đi lại thuận tiện, đi kèm các tiện ích công cộng thì sẽ thu hút nhiều người dân đến sinh sống, tạo tiềm năng phát triển cho bất động sản khu vực đó", ông Tùng nói.

Nhân viên tư vấn cho khách hàng tại sự kiện. Ảnh: Vinhomes

Còn ông Phạm Ngọc Phú (Biên Hòa, Đồng Nai) đã có hơn 10 năm tư vấn đầu tư khu vực Đông Nam Bộ cho rằng đường Vành đai 3 là tuyến đường có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành nên mạng lưới giao thông huyết mạch của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đây là tuyến đường giúp kết nối khu đô thị vệ tinh, các khu công nghiệp tới vùng cốt lõi của tại Đông Nam Bộ. Đường Vành đai 3 sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ TP HCM đến các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, các tỉnh Tây Nam Bộ, khu vực phía Bắc và ngược lại.

"Sau khi hoàn thiện, cư dân có thể đi vào Vành đai 3 lên thẳng cao tốc Long Thành - Dầu Giây để kết nối tới các tỉnh nhanh chóng, thuận lợi hơn", anh Đặng Thành Công (huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) - một khách hàng vừa quyết định đặt cọc căn hộ ở dự án The Beverly chia sẻ.

Tổng thể đại đô thị Vinhomes Grand Park. Ảnh: Vinhomes

Theo giới chuyên gia, các nhà đầu tư bất động sản ngày càng có những yêu cầu khắt khe hơn trước khi quyết định đầu tư. Theo đó, những dự án có sản phẩm đầu tư chắc chắn, đảm bảo được dòng cầu lớn và tiềm năng phát triển dài hạn sẽ có hấp lực tốt trên thị trường. Đó cũng là những lý do mà Vinhomes Grand Park nhận được sự đón nhận tốt từ khách hàng, bên cạnh hạ tầng hoàn thiện và hệ đa tiện ích cao cấp được phát triển theo mô hình đô thị nghỉ dưỡng.

Vinhomes Grand Park có quy mô 271 ha, tọa lạc tại đường Nguyển Xiển, phường Long Thạch Mỹ, quận 9, TP HCM. Đại đô thị được xây dựng theo mô hình "tất cả trong một" với hệ tiện ích cao cấp. Trong đó, mỗi dự án thành phần sẽ mang một phong cách nghỉ dưỡng đặc trưng từ những vùng đất tinh hoa trên thế giới.

Cụ thể, dự án The Origami tái hiện lại vẻ đẹp xứ sở Phù Tang. The Beverly lấy cảm hứng từ chất sống thượng lưu của những ngôi sao Hollywood. The Beverly Solari mang phong cách tự do, phóng khoáng đậm chất bờ Tây nước Mỹ. Lumière Boulevard tạo dấu ấn bởi lối kiến trúc xanh 3D.

Công viên Ánh sáng lấy cảm hứng từ Gardens by The Bay (Singapore). Ảnh: Vinhomes

Ngoài ra, chủ đầu tư còn xây dựng nên những cảnh quan nổi bật cho đại đô thị dựa trên những công trình, địa điểm du lịch nổi tiếng như bến du thuyền Manhattan Glory, đại lộ Ánh Sáng, quảng trường Golden Eagle, đại lộ mua sắm Rodeo... Trong đó, nổi bật là đại công viên 36 ha với vườn cây ánh sáng đa sắc màu khổng lồ và 15 công viên chủ đề.

Tại Vinhomes Grand Park, cư dân sẽ tận hưởng thiên nhiên trong lành nhờ mật độ cây xanh rộng lớn phủ rộng khắp dự án. Bên cạnh đó, chủ nhân còn có thể trải nghiệm và hòa mình vào cuộc sống đô thị hiện đại, sôi động với các tiện ích đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua sắm, giải trí, chăm sóc sức khỏe như: công viên gym hơn 800 máy tập ngoài trời, công viên BBQ với hơn 100 điểm nướng, 150 sân thể thao, 11 hồ bơi ngoài trời, hơn 60 sân chơi trẻ em, sân chơi vận động liên hoàn cho cuộc sống nghỉ dưỡng tiện nghi, đủ đầy.

Tường An