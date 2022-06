Vinhomes công bố 66 đại lý phân phối dự án Lumière Boulevard

Với đội ngũ kinh doanh hùng hậu, 66 đại lý hứa hẹn sẽ tạo nên những dấu ấn mới về Lumière Boulevard trên thị trường bất động sản.

Những đơn vị phân phối giàu tiềm lực

Gia nhập thị trường bất động sản khu vực phía Nam cách đây gần 10 năm, Vinhomes được biết đến là đơn vị sở hữu mạng lưới đại lý phân phối giàu tiềm lực, với kinh nghiệm dày dặn, tinh thần nhiệt huyết và từng tạo nên nhiều thành tích cao.

Cụ thể, theo đại diện đơn vị, phân khu đầu tiên The Rainbow tại đại đô thị Vinhomes Grand Park mở bán vào tháng 7/2019, hơn 10.000 căn hộ đã được giao dịch thành công chỉ trong vòng 17 ngày. Sau đó, Vinhomes cùng hệ thống đại lý F1 tiếp tục xác lập thành tích mới khi phân khu The Origami chỉ trong 3 ngày mở bán đã có gần 2.400 khách đăng ký mua. Hay như phân khu The Manhattan, 550 căn biệt thự được đăng ký mua chỉ trong 8 ngày. Mới đây nhất, chỉ sau 11 ngày ra mắt, 6.000 căn hộ The Beverly Solari đầu tiên đã được giữ chỗ thành công.

"Để có được những con số ấn tượng này, hơn 12.000 chuyên viên kinh doanh đến từ các đại lý đã nỗ lực đột phá. Sắp tới đây, đội ngũ này sẽ tiếp tục hành trình cùng Vinhomes chinh phục những kỷ lục mới tại Lumière Boulevard - dự án có kiến trúc xanh 3D độc đáo", đại diện Vinhomes cho biết.

Lumière Boulevard - dự án có kiến trúc xanh 3D độc đáo. Ảnh phối cảnh: Masterise Homes

Lumière Boulevard là sản phẩm hợp tác đầu tiên giữa Vinhomes và Masterise Homes. Trong đó, Masterise Homes tập trung nguồn lực vào việc xây dựng và quản lý chất lượng dự án, đảm bảo cho cư dân có được trải nghiệm sống xanh theo tiêu chuẩn quốc tế, Vinhomes đóng vai trò đưa dự án Lumière Boulevard tiếp cận thị trường nhanh chóng.

"Cùng với sự tham gia của 66 đại lý phân phối chiến lược, tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ mang đến sự bùng nổ cho thị trường bất động sản tại TP Thủ Đức nói riêng và toàn TP HCM nói chung trong thời gian tới", đại diện Vinhomes khẳng định.

Cuộc sống như nghỉ dưỡng tại dự án có kiến trúc xanh 3D độc đáo

Trong thời gian tới, 66 đại lý phân phối của Vinhomes sẽ đảm nhiệm việc đưa các sản phẩm Lumière Boulevard tới gần hơn với khách hàng. Đây là dự án sản phẩm căn hộ hạng sang phong cách nghỉ dưỡng hoàn toàn khác biệt trên thị trường hiện nay. Thiết kế mặt ngoài các toà căn hộ bằng lối kiến trúc xanh độc đáo, Lumière Boulevard sở hữu 24 khu vườn thẳng đứng, kết hợp hệ cảnh quan nội khu với thảm cây xanh mát, mang đến không gian sống trong lành tại TP Thủ Đức.

Không gian xanh tại dự án. Ảnh phối cảnh: Masterise Homes

Được phát triển theo phong cách resort, gần gũi với thiên nhiên, 5 toà tháp của dự án được đặt tên theo các loài hoa và cây cỏ như: Angelica, Bayan, Camelia, Daisy, Erica - mang ý nghĩa về mặt sức khỏe tinh thần, tạo nguồn cảm hứng tích cực cho các cư dân.

Nhằm tạo ra sự tinh tế, đồng bộ, khu vực sảnh lễ tân tại mỗi toà tháp cũng được thiết kế mang vẻ đẹp đặc trưng của từng loài hoa, loại cây được gửi gắm vào từng chi tiết cầu kỳ như hoa văn trên thảm, trên tường và thang máy. Tất cả nhằm mang đến bầu không khí trong lành, ngập tràn hơi thở thiên nhiên mỗi ngày.

Bên cạnh đó, cư dân Lumière Boulevard cũng được tận hưởng cuộc sống riêng tư, cao cấp với hàng chục tiện ích nội khu theo tiêu chuẩn quốc tế như: Hồ bơi phi thuyền hai tầng dài 65 m, hồ bơi Jacuzzi, khu tập thể thao ngoài trời, phòng gym, khu xem phim ngoài trời, khu vui chơi nhiều trải nghiệm cho trẻ em thoải mái khám phá, khu thể thao thực tế ảo hiện đại với nhiều môn thể thao đa dạng...

Dự án sở hữu vị trí đắc địa khi tiếp giáp với đường Vành đai 3, đường Nguyễn Xiển - Long Phước và kế cận nhiều nút giao thông huyết mạch. Từ Lumière Boulevard, cư dân chỉ mất vài phút đi bộ tới cụm tiện ích nằm trong hệ sinh thái của Vingroup như: Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, bệnh viện Vinmec, trường học Vinschool, đại lộ Ánh sáng, công viên trung tâm 36 ha, bến du thuyền Manhattan Glory...

Căn hộ Lumière Boulevard với tầm nhìn khoáng đạt. Ảnh phối cảnh: Masterise Homes

"Với những trải nghiệm sống xanh mang trong lòng đại đô thị Vinhomes Grand Park, Lumière Boulevard chính là siêu phẩm giải tỏa cơn khát của thị trường bất động sản TP Thủ Đức tại thời điểm nguồn cung khan hiếm, đồng thời kỳ vọng sẽ mang đến những kỷ lục mới cho thị trường", đại diện đơn vị phát triển dự án chia sẻ.

Hiện nay, khách hàng mua căn hộ LUMIÈRE Boulevard được hưởng chính sách tài chính hấp dẫn, cụ thể: Hỗ trợ lãi suất 80% lên tới 24 tháng, ân hạn nợ gốc lên tới 48 tháng, tặng 3 năm phí quản lý.

Thu Hương