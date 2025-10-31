Vinhomes còn hơn 8,5 tỷ USD doanh số chưa ghi nhận

Đến hết tháng 9, tổng doanh số chưa ghi nhận của Vinhomes đạt mức kỷ lục 223.937 tỷ đồng, tương đương trên 8,5 tỷ USD.

Thông tin trên vừa được Công ty cổ phần Vinhomes công bố. 9 tháng đầu năm nay, chủ đầu tư này đạt tổng doanh số 162.582 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh số chưa ghi nhận của Vinhomes đến hết quý III cũng tăng 93% lên mức kỷ lục 223.937 tỷ đồng, tương đương trên 8,5 tỷ USD (tính theo tỷ giá tại Vietcombank ngày 31/10). Khoản tiền chưa ghi nhận của công ty chủ yếu tại các dự án Cần Giờ (TP HCM), Vũ Yên (Hải Phòng), Ocean Park 2 và 3 (Hưng Yên).

Theo Vinhomes, đây là nền tảng để hiện thực hóa kế hoạch kinh doanh tham vọng năm nay, với mục tiêu lãi sau thuế hơn 42.000 tỷ, doanh thu khoảng 180.000 tỷ đồng.

Sau ba quý, tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi (gồm thu từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh và bán lô lớn ghi nhận vào doanh thu tài chính) đạt 70.353 tỷ.

Lợi nhuận hợp nhất sau thuế của công ty đạt 15.313 tỷ đồng, tức mới đạt hơn 36% kế hoạch năm. So với cùng kỳ 2024, mức lãi này giảm khoảng 25%. Tuy nhiên, Vinhomes cho biết dự kiến ghi nhận lợi nhuận cao hơn trong quý cuối cùng của năm nay.

Tại thời điểm 30/9, công ty bất động sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận tổng tài sản hơn 768.260 tỷ đồng, tăng 36% so với cuối năm ngoái. Hàng tồn kho của chủ đầu tư lớn nhất thị trường đạt trên 125.609 tỷ, tăng 130% so với đầu năm nay, chủ yếu bởi Vinhomes đẩy mạnh triển khai các dự án quy mô lớn.

Trong quý vừa qua, doanh nghiệp đã triển khai siêu dự án quy mô 2.870 ha tại Cần Giờ, TP HCM. Trong báo cáo tóm tắt, Vinhomes cho biết siêu dự án này đã đóng góp 40%, tương ứng khoảng 65.000 tỷ đồng vào tổng doanh số 9 tháng đầu năm.

Từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp họ Vingroup cũng ra mắt, khởi công loạt dự án quy mô lớn khác như Golden City (Hải Phòng), Green City (Tây Ninh). Giữa tháng 6, công ty bắt đầu xây dựng khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân quy mô 512 ha.

Anh Tú