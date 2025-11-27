Vinhomes Cần Giờ ra mắt phân khu Vịnh Tiên hơn 770 ha

Phân khu Vịnh Tiên (The Haven Bay) tích hợp hệ tiện ích giải trí, thương mại và lưu trú đa dạng, tạo thành hợp phần trung tâm trong cấu trúc quy hoạch của Vinhomes Cần Giờ.

The Haven Bay là phân khu giải trí trung tâm của dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Phân khu có diện tích 771,1 ha và định vị là khu vực sầm uất nhất dự án, với tổ hợp tiện ích giải trí rộng 122 ha.

Theo đại diện chủ đầu tư, việc ra mắt phân khu mở thêm lựa chọn cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại khu vực phía Nam. Vịnh Tiên nằm tại vị trí cửa ngõ của dự án, có tầm nhìn kép (dual-view). Một hướng nhìn ra bờ biển Thái Bình Dương, hướng còn lại nhìn về hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ 75.000 ha được UNESCO công nhận. Khu vực này là "lá phổi xanh" cung cấp hàm lượng oxy cao hơn 20% so với nội thành.

Phối cảnh phân khu The Haven Bay (Vịnh Tiên). Ảnh: Vinhomes

Được quy hoạch là "quận nhất" giữa Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, Vịnh Tiên tập trung toàn bộ tiện ích giải trí, thương mại và dịch vụ cao cấp. Các tiện ích này tạo nên lượng du khách đông đúc, đảm bảo khả năng khai thác kinh doanh tối ưu cho các nhà đầu tư.

Phân khu là nơi duy nhất trong dự án có quần thể giải trí 122 ha, kết hợp nhiều mô hình vui chơi và mua sắm. Tổ hợp gồm VinWonders, công viên nước quy mô lớn và công viên tuyết Winter Wonderland diện tích 30.000 m2 với khu vực tuyết nhân tạo cao 60 m, cùng thế giới động vật Bắc Cực. Safari Vinpearl, vườn chim 9.600 m2, khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn và trung tâm Outlet 20 ha cũng được bố trí trong khu vực này nhằm phục vụ mua sắm thương hiệu cao cấp.

Phối cảnh tiện ích tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Ảnh: Vinhomes

Vịnh Tiên còn có hai sân golf 18 lỗ quy mô 155 ha. Sân West (Tây) - Sunset do Tiger Woods thiết kế dài 8.191 yards (khoảng 7.493 m), còn sân East (Đông) - Sunrise do Robert Trent Jones thiết kế dài 8.325 yards. Tại đây có nhà hát Sóng Xanh - Blue Waves Theatre rộng 7 ha được thiết kế bởi Gensler. Công trình có hai sảnh lớn với tổng 5.000 chỗ ngồi, khu hội nghị gồm 40 phòng họp và quảng trường ngoài trời có sức chứa 30.000 người. Công trình là điểm nhấn văn hóa và có khả năng thu hút các sự kiện lớn trong và ngoài nước.

Hệ thống tiện ích cộng đồng trong phân khu gồm Quảng trường Welcome Park rộng 3,8 ha và Trung tâm phát triển cộng đồng thế hệ trẻ với mô hình "Một điểm đến - vạn nhu cầu" - Young Paradise Hub rộng 4,6 ha. Hai hạng mục này phục vụ hoạt động cộng đồng và vui chơi cho nhiều nhóm cư dân. Cầu Thần Tiên dài 500 m kết nối các không gian trong phân khu. 5 công viên chủ đề "Thần tiên" được bố trí quanh khu ở, phù hợp cho hoạt động thư giãn hằng ngày.

Phối cảnh bộ sưu tập các mẫu nhà tại phân khu Vịnh Tiên. Ảnh: Vinhomes

Liền kề các tiện ích là quần thể nhà phố và biệt thự sở hữu lâu dài, nằm cạnh biển hồ Lagoon 800 ha với bãi biển riêng. Khu vực này còn bao gồm tổ hợp khách sạn 5-6 sao và 27 khách sạn boutique (loại hình khách sạn nhỏ, cao cấp) do hơn 20 thương hiệu quốc tế vận hành, tạo trải nghiệm nghỉ dưỡng thượng lưu cho cư dân, du khách.

Vịnh Tiên có phong cách kiến trúc lấy cảm hứng từ nhiều trường phái quốc tế, từ Cổ điển châu Âu đến Tân cổ điển hiện đại. Các công trình được thiết kế hài hòa với cảnh quan biển hồ 800 ha, tạo nên tổng thể đồng bộ và giàu tính thẩm mỹ.

Phân khu được thiết kế theo triết lý "sự đối xứng hoàn hảo", kết hợp giữa tiện ích trong nhà và ngoài trời. Các hoạt động giải trí, thể thao, sự kiện, ẩm thực và không gian dành cho gia đình được bố trí đan xen. Sự kết hợp này mang đến giá trị sống toàn diện cho cư dân, tạo nên sức hút với du khách quốc tế, đảm bảo dòng khách ổn định quanh năm.

Đặc biệt, tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ dự kiến khởi công vào ngày 19/12, vận hành từ quý III/2028. Ga Depot đặt trong lòng dự án, giúp cư dân tinh hoa hiện thực hóa giấc mơ "sống Cần Giờ - làm trung tâm" bởi thời gian di chuyển đến Bến Thành còn 13 phút.

Chủ đầu tư nhấn mạnh, phân khu nằm trong lòng siêu đô thị ESG++ và được bao quanh bởi hệ sinh thái tiện ích quy mô lớn, Vịnh Tiên đồng vừa là không gian sống thượng lưu, vừa là tâm điểm giải trí, nghỉ dưỡng, biểu diễn, mua sắm, ẩm thực, thể thao... vận hành suốt 365 ngày một năm. Khu vực dự kiến đón hơn 40 triệu lượt khách mỗi năm, góp phần tạo ra hoạt động kinh doanh sôi động và hỗ trợ gia tăng giá trị bất động sản theo thời gian.

Hoàng Đan