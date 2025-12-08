Vinhomes Cần Giờ hình thành đô thị biển gắn kết thiên nhiên

Vinhomes Green Paradise được phát triển tại Cần Giờ với định hướng đô thị biển hòa hợp thiên nhiên, kết nối rừng ngập mặn và bờ biển dài, mang đến môi trường sống sinh thái.

Trong bối cảnh nhu cầu sở hữu không gian sống thứ hai ngày càng tăng, nhiều người tìm kiếm nơi có thể nghỉ dưỡng ngắn hạn, duy trì nhịp sống cân bằng và tái tạo năng lượng. Từ xu hướng này, Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ, TP HCM được quy hoạch trở thành đô thị biển mới, kết hợp môi trường sinh thái đặc trưng với tiện ích đô thị hiện đại.

Cần Giờ vốn được biết đến với rừng ngập mặn và bãi biển còn giữ nét nguyên sơ. Với tầm nhìn phát triển dài hạn, khu vực này đang được định hướng trở thành không gian đô thị - nghỉ dưỡng của TP HCM, vừa gần trung tâm, vừa giữ được giá trị tự nhiên. Vinhomes Green Paradise hình thành trên nền tảng đó, đáp ứng nhu cầu sống gần thiên nhiên nhưng vẫn đảm bảo sự thuận tiện của hạ tầng hiện đại.

Phối cảnh Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ. Ảnh: Vinhomes

Theo đại diện chủ đầu tư, khác với các khu nghỉ dưỡng xa trung tâm, dự án có vị trí đặc biệt chỉ cách trung tâm TP HCM chưa đầy 60 phút di chuyển khi cầu Cần Giờ hoàn thiện. Nhờ đó, cư dân có thể chọn sống tại đây toàn thời gian hoặc bán thời gian, tùy theo nhu cầu công việc và cuộc sống, mà không đánh mất sự kết nối với thành phố.

Dự án có cấu trúc cảnh quan đặc biệt khi một bên giáp rừng ngập mặn Cần Giờ - khu dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận và một bên giáp biển. Sự kết hợp này tạo nên lớp "lá chắn sinh thái", bảo vệ cư dân khỏi những áp lực khói bụi, ồn ào mà vẫn đảm bảo chất lượng sống chuẩn quốc tế.

Trên nền tảng đó, Vinhomes Green Paradise được phát triển thành quần thể nghỉ dưỡng - sinh thái - đô thị với các loại hình sản phẩm như biệt thự biển, căn hộ cao cấp, nhà phố thương mại và condotel. Theo chủ đầu tư, dự án phù hợp với người thành đạt muốn sở hữu "thành phố thứ hai", giới đầu tư tìm kiếm sản phẩm sinh lời dài hạn hoặc các gia đình muốn sống trong môi trường sinh thái gần gũi thiên nhiên.

Bên cạnh vị trí sinh thái, dự án còn tích hợp loạt tiện ích quy mô lớn như bến du thuyền, công viên chủ đề, hồ bơi nước mặn, sân golf, trường học quốc tế và trung tâm y tế... Các phân khu được thiết kế để đáp ứng nhiều nhóm nhu cầu, từ khách hàng ưu tiên sự riêng tư đến nhóm tìm kiếm sự kết nối và hoạt động giải trí. Quy hoạch đồng bộ này cho phép cư dân lựa chọn lối sống linh hoạt, phù hợp với công việc và sinh hoạt hàng ngày.

Lợi thế từ hạ tầng khu vực như cầu Cần Giờ, đường vành đai 3 và trục kết nối TP Thủ Đức (cũ) tạo điều kiện để dự án phát triển bền vững trong dài hạn. Theo các chuyên gia, khi nguồn cung bất động sản biển gần TP HCM trở nên hạn chế, những khu đô thị có vị trí biển - rừng - đô thị như Green Paradise được đánh giá có mức độ khan hiếm cao và khả năng gia tăng giá trị theo thời gian.

Thêm vào đó, mô hình second home (ngôi nhà thứ hai) kết hợp khai thác nghỉ dưỡng - cho thuê - homestay cao cấp đang là xu hướng phổ biến tại các quốc gia phát triển. Dự án có thể trở thành "của để dành" bền vững cả về giá trị tài chính lẫn giá trị sống cho thế hệ kế tiếp.

Bên cạnh Vinhomes Green Paradise, The Global City, đại đô thị trung tâm mới tại TP Thủ Đức, cũng đang nhận được sự quan tâm lớn từ nhà đầu tư. Trong khi Vinhomes Green Paradise hướng đến giá trị sinh thái, sự yên bình, không gian sống hài hòa với thiên nhiên, The Global City lại đại diện cho nhịp sống hiện đại, sôi động, gắn với chức năng thương mại, tài chính và giao thương quốc tế.

Sự xuất hiện song song của hai dự án tạo nên lựa chọn đa dạng cho cư dân tương lai. Mỗi người có thể chọn phong cách sống phù hợp hoặc kết hợp cả hai tùy theo nhu cầu, từ nghỉ dưỡng gần thiên nhiên đến trải nghiệm đô thị năng động. Đây là xu hướng phát triển bất động sản, còn phản ánh sự dịch chuyển trong lựa chọn lối sống, hướng tới sự cân bằng giữa tận hưởng, phát triển, giữa riêng tư và kết nối, phù hợp với thế hệ cư dân toàn cầu đang hình thành tại Việt Nam.

Hoàng Đan