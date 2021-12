Vĩnh Phúc xếp loại A an toàn thông tin mạng

Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá Vĩnh Phúc là 1 trong 7 tỉnh dẫn đầu về mức độ sẵn sàng bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng.

Theo báo cáo xếp hạng mức độ sẵn sàng bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2021, có 7 địa phương xếp loại A - loại cao nhất gồm: Cần Thơ, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thừa Thiên - Huế, Vĩnh Phúc. Ngoài ra, có 45 tỉnh, thành phố xếp loại B; 11 tỉnh, thành phố xếp loại C. Hai đơn vị là Ngân hàng Nhà nước và Bộ Giao thông Vận tải dẫn đầu khối bộ, ngành.

Hạ tầng viễn thông được chú trọng đầu tư tại Vĩnh Phúc. Ảnh: Thế Hùng

Với Vĩnh Phúc, hệ thống an toàn thông tin mạng những năm qua được chú trọng phát triển. Trên địa bàn tỉnh hiện có 2.750 trạm thu phát sóng thông tin di động, phủ sóng di động 3G, 4G toàn tỉnh, đạt 100%; đã lắp đặt xong 2 trạm 5G của Viettel; 1.190.700 thuê bao điện thoại di động; 203.500 thuê bao internet băng rộng cố định và 790.650 thuê bao internet băng rộng di động; tỷ lệ hộ gia đình có Internet băng rộng cố định là 66%.

Nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu LGSP được thiết lập đã kết nối với cổng thanh toán tập trung quốc gia và sẵn sàng kết nối đến các cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành Trung ương.

Tỉnh đã cấp chứng thư số cho 39 cơ quan, đơn vị, với tổng số 1.998. Trong đó, có 1.563 chứng thư số cá nhân, 435 chứng thư số cơ quan; thiết lập xong các thủ tục hành chính, kết nối 507 thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Hoạt động giám sát an toàn thông tin được thực hiện liên tục trên không gian mạng; ngăn chặn 100% sự cố rà quét, tấn công vào trung tâm dữ liệu của tỉnh; bảo đảm an toàn thông tin bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Báo cáo xếp hạng mức độ sẵn sàng bảo đảm an toàn thông tin mạng của các bộ, ngành, địa phương năm 2020 được Cục An toàn thông tin đánh giá tổng thể dựa trên 50% đánh giá thực tế và 50% khảo sát, theo 5 trụ cột phát triển an toàn không gian mạng tương tự GCI (chỉ số xếp hạng an toàn, an ninh mạng toàn cầu của Liên minh Viễn thông quốc tế ITU) là: pháp lý, kỹ thuật, nâng cao năng lực, tổ chức, hợp tác.

Trong năm thứ 3 thực hiện, Cục An toàn thông tin đánh giá 89 cơ quan, gồm 26 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (trừ các bộ: Công an, Quốc phòng, Thông tin và Truyền thông) và 63 tỉnh, thành phố.

Thành Dương