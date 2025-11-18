Vĩnh Long, Tây Ninh có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Trần Trí Quang, 48 tuổi, được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long; ông Lê Văn Hẳn, 55 tuổi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng 18/11, Ông Trần Trí Quang, Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, được HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh với hơn 99% số phiếu tán thành. Trước đó, Ban Bí thư đã điều động ông Trần Trí Quang giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long và giới thiệu để HĐND bầu làm Chủ tịch.

Ông Quang đảm nhiệm cương vị đứng đầu chính quyền tỉnh Vĩnh Long thay ông Lữ Quang Ngời đã được điều động, chỉ định làm Phó bí thư Tỉnh ủy Cà Mau và đắc cử chức Chủ tịch UNBD tỉnh này, hôm 17/11.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu (trái) tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND Trần Trí Quang. Ảnh: An Bình

Ông Quang quê ở tỉnh Đồng Tháp (cũ) là thạc sĩ Xây dựng công trình giao thông. Ông từng giữ các chức vụ: cán bộ tại Sở Giao thông Vận tải Đồng Tháp, Phó chủ tịch UBND TP Sa Đéc, Phó giám đốc rồi Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Bí thư Thành ủy Cao Lãnh, Phó chủ tịch UBND, quyền Chủ tịch, Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp.

Hồi tháng 7, khi tỉnh Đồng Tháp sáp nhập với Tiền Giang, ông Quang được Thủ tướng chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp mới và đảm nhiệm cương vị này đến nay. Sau sáp nhập với Bến Tre và Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long mới rộng 6.263 km2 dân số hơn 3,3 triệu (lần lượt xếp thứ năm và ba ở miền Tây).

Phát biểu khi nhận nhiệm vụ, ông Quang cho biết sẽ cùng tập thể UBND tỉnh xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo, hành động quyết liệt và phục vụ nhân dân; chú trọng tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng để tạo động lực bứt phá; huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đồng thời phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nhân lực và bảo đảm an sinh

Chiều 18/11, HĐND tỉnh Tây Ninh thông qua nghị quyết bầu ông Lê Văn Hẳn - Phó bí thư Tỉnh ủy giữ nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Hẳn thay ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh được điều động giữ nhiệm vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh 55 tuổi, quê Trà Vinh, là thạc sĩ Quản lý giáo dục, cử nhân Hành chính, cử nhân Sư phạm Ngữ Văn. Ông từng kinh qua các vị trí Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy Càng Long, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh; Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long.

Việc điều động ông Quang, ông Hẳn nằm trong chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Theo đó, tất cả chủ tịch tỉnh, thành không phải người địa phương.

An Bình - Hoàng Nam