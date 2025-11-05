Vĩnh Long số hóa quản lý nước sạch nông thôn

Vĩnh Long là một trong những địa phương tiên phong áp dụng chuyển đổi số trong quản lý, vận hành công trình cấp nước nông thôn.

Ông Châu Văn Tùng, Phó giám đốc Trung tâm Nước sạch nông thôn Vĩnh Long, cho biết sau khi sáp nhập, trung tâm hiện quản lý và vận hành 237 công trình cấp nước tập trung với tổng công suất khai thác 237.400 m2/ngày đêm, cung cấp nước sạch cho khoảng 482.000 khách hàng trên địa bàn.

Một trạm xử lý sạch tại Vĩnh Long. Ảnh: Trung tâm Nước sạch nông thôn Vĩnh Long

Theo đó đơn vị đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong mọi khâu từ vận hành, giám sát đến quản lý khách hàng. Một số trạm cấp nước công suất lớn đã được đầu tư hệ thống giám sát và quan trắc chất lượng nước tự động, điều khiển bơm điện bằng công nghệ hiện đại, giúp tăng hiệu quả vận hành và tiết kiệm nhân lực.

Trong đó trung tâm triển khai hệ thống giám sát áp lực mạng lưới cấp nước theo thời gian thực bằng công nghệ IoT. Hệ thống này sử dụng năng lượng tái tạo để vận hành, cho phép theo dõi, điều tiết áp lực nước giữa các tuyến, phát hiện sớm tình trạng tụt áp nhằm kiểm soát thất thoát và đảm bảo ổn định nguồn cung. Việc giám sát chất lượng nước cũng được số hóa thông qua thiết bị IoT hiển thị thông số độ đục NTU trên màn hình LED, giúp phát hiện nhanh các biến động về chất lượng nước.

Trung tâm Nước sạch nông thôn Vĩnh Long cũng đã ứng dụng phần mềm chuyên biệt như Citywork và Iwater trong quản lý khách hàng. Các phần mềm này giúp thống kê, tổng hợp dữ liệu tiêu thụ, quản lý tuyến ghi thu, truy xuất lượng nước sản xuất và lượng nước thất thoát, qua đó nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong công tác quản lý.

"Ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý công trình cấp nước sạch nông thôn là hành trình đổi mới tư duy, tối ưu hóa vận hành và nâng cao chất lượng dịch vụ. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo nguồn nước đạt chuẩn và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn", ông Châu Văn Tùng nói.

Nhờ đó Vĩnh Long dần xây dựng nền tảng quản lý nước sạch nông thôn hiện đại, minh bạch và bền vững, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về nước sạch nông thôn đến năm 2030.

Ngọc Minh