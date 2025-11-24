Vĩnh Khánh vào danh sách 10 con phố thú vị nhất thế giới

Phố ẩm thực Vĩnh Khánh, TP HCM, được tạp chí du lịch hàng đầu tại Anh, Time Out, vinh danh vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng những con phố thú vị nhất thế giới 2025.

Xuống phố là cách tốt nhất để cảm nhận nhịp đập thực sự của một thành phố, từ việc ghé thăm các cửa hàng độc lập, quán cà phê hay tìm một chỗ ngồi tại quán bar sôi động. Theo các chuyên gia của Time Out, đường phố là nơi du khách tìm thấy "cuộc sống địa phương chân thực nhất". Ý tưởng này là cảm hứng cho danh sách "Những con phố thú vị nhất thế giới 2025" (Coolest Streets) được công bố vào cuối tháng 11.

Để lập danh sách này, tạp chí dựa vào mạng lưới biên tập viên và cây bút toàn cầu, những người đề cử các góc phố xứng đáng được vinh danh tại thành phố họ sinh sống.

Phố ẩm thực Vĩnh Khánh nằm tại phường Khánh Hội (quận 4 cũ), TP HCM nằm thứ 10 trong danh sách, được biết đến là thiên đường ốc và hải sản, sôi động về đêm, thu hút đông đảo giới trẻ và du khách.

Một quán nướng hải sản trên phố Vĩnh Khánh. Ảnh: Will fly for food

Thế nào là một con phố 'cool'?

10 con phố "chất" nhất thế giới 2025 Rua do Senado, Rio de Janeiro, Brazil Orange Street, Osaka, Nhật Bản Rua do Bonjardim, Porto, Bồ Đào Nha Fanghua Street, Thành Đô, Trung Quốc Sherbrooke Street West, Montreal, Canada Montague Road, Brisbane, Australia Maybachufer, Berlin, Đức Olympou Street, Thessaloniki, Hy Lạp Orchard Street, New York City, Mỹ Vĩnh Khánh, TP HCM, Việt Nam

Anh Minh (Theo Time Out, CNN)