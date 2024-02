Vịnh Hạ Long là điểm đến thiên nhiên đẹp thứ hai thế giới

Vịnh Hạ Long là đại diện duy nhất của Việt Nam và được vinh danh ở vị trí thứ hai trong top 25 điểm đến có thiên nhiên đẹp nhất thế giới, theo công bố của Tripadvisor.

Bảng xếp hạng Travelers' Choice Best of the Best Destinations 2024 hạng mục Điểm đến có thiên nhiên đẹp nhất thế giới gọi Vịnh Hạ Long của Việt Nam là điểm đến nổi tiếng. Thiên nhiên ở đây có hàng nghìn đảo đá vôi hình dạng khác nhau, nhiều hang động để khám phá như động Thiên Cung, hang Sửng Sốt, động Tam Cung. Các hoạt động trải nghiệm tại vịnh được Tripadvisor gợi ý như mua tour đi du thuyền và nghỉ đêm trên vịnh, chèo thuyền kayak, tham quan các hang động nổi tiếng, thưởng thức hải sản.

Vịnh Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh, được nhiều du khách quốc tế biết đến là một trong những Di sản Thiên nhiên Thế giới được UNESCO công nhận.

Vịnh Hạ Long dưới ống kính du khách quốc tế. Ảnh: Tripadvisor

Đứng đầu top 25 là thủ đô Kathmandu của Nepal - nơi được bao quanh bởi một thung lũng có nhiều di tích lịch sử với những ngôi làng, đền cổ. Các điểm đến châu Á khác cũng nằm trong top gồm Tangalle, nơi được Tripadvisor ví như "viên ngọc ẩn của Sri Lanka" và sa mạc Wadi Rum của Jordan, đảo Lombok ở Indonesia.

Trước đó, vịnh Hạ Long cũng được Tripadvisor vinh danh ở hạng mục Điểm đến xu hướng hàng đầu thế giới 2024, xếp thứ 3 sau thủ đô Tokyo Nhật Bản và Seoul Hàn Quốc.

Tiêu chí lựa chọn dựa trên các yêu cầu như điểm đến có cảnh tự nhiên đẹp, hoành tráng, du khách có thể dễ dàng hòa mình vào thiên nhiên và mang lại cảm giác thích thú. Các hạng mục bình chọn của Travelers' Choice Best of the Best sẽ được công bố lần lượt trong năm thay vì công bố một lần.

Anh Minh (Theo Tripadvisor)