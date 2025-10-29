Vinh danh 10 nhà khoa học trẻ và 20 nữ sinh

Hà Nội10 nhà khoa học trẻ được trao giải Khoa học công nghệ Quả cầu vàng và 20 sinh viên được giải Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2025, tối 29/10.

Các nhà khoa học trẻ được giải Quả cầu vàng năm 2025 vì có nghiên cứu xuất sắc, giải quyết các thách thức toàn cầu và Việt Nam về biến đổi khí hậu, sức khỏe con người và phát triển bền vững.

Theo ban tổ chức, giải thưởng năm nay có 83 hồ sơ hợp lệ, tăng 34% so với năm 2024. Trong số này có 26 nhà khoa học trẻ Việt Nam đang nghiên cứu và làm việc tại các quốc gia phát triển trên thế giới (chiếm 31,3%).

Trở về từ Thụy Điển nhận giải, TS Phạm Anh Tuấn, 34 tuổi, quê Quảng Bình, cho biết đây là may mắn khi "tất cả các ứng viên đều là những người rất xuất sắc". Là tiến sĩ trong lĩnh vực Công nghệ Môi trường, anh hiện làm giảng viên Học viện Công nghệ Hoàng gia KTH, Thụy Điển. Anh cho biết vẫn luôn theo dõi tình hình khoa học công nghệ tại Việt Nam và có nhiều dự án hợp tác với các tổ chức nghiên cứu trong nước. "Mục tiêu của tôi là có thể kết nối, chuyển giao và đào tạo một thế hệ sinh viên mới với chất lượng nghiên cứu cao hơn cho Việt Nam", TS Tuấn nói.

10 nhà khoa học trẻ giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng năm 2025

Các nhà khoa học trẻ xuất sắc (cầm cúp) tại lễ trao giải. Ảnh: Lưu Quý

Trong khi đó, Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam vinh danh các nữ sinh viên trong các ngành khoa học và công nghệ đạt thành tích xuất sắc. 20 nữ sinh viên xuất sắc được trao giải ở các lĩnh vực công nghệ thông tin, máy tính, cơ khí, điện - điện tử viễn thông, vật liệu, môi trường, sinh học ứng dụng và kiến trúc - công trình xây dựng. Nhiều nữ sinh là tác giả các công bố quốc tế.

Theo ban tổ chức, họ đã "khẳng định trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng của thế hệ nữ trí thức trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên mới".

Các nữ sinh khoa học công nghệ (cầm bằng khen) tại lễ trao giải. Ảnh: Lưu Quý

Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đánh giá các nhà khoa học trẻ đang góp phần giải quyết các thách thức lớn từ biến đổi khí hậu, năng lượng sạch, trí tuệ nhân tạo, y học chính xác đến công nghệ vật liệu mới.

Ông nhấn mạnh trong kỷ nguyên toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp lần thứ tư, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đã trở thành nền tảng cốt lõi quyết định vị thế quốc gia. "Các quốc gia dẫn đầu công nghệ, đổi mới sáng tạo chính là những quốc gia định hình tương lai của thế giới", ông nói, khẳng định Đảng và Nhà nước luôn trân trọng khát vọng cống hiến của đội ngũ tri thức, nhà khoa học và nhân tài Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Lưu Quý

Đánh giá kết quả 22 năm triển khai giải thưởng, ông Chiến ghi nhận và biểu dương Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã thực hiện tốt sứ mệnh phát hiện, bồi dưỡng và tôn vinh tài năng trẻ Việt Nam, góp phần khẳng định vai trò dẫn dắt của tuổi trẻ trong sự nghiệp phát triển đất nước bằng tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập toàn cầu.

Ông Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, khẳng định hướng đi của Việt Nam, coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế tri thức là động lực tăng trưởng chủ yếu trong giai đoạn tới.

"Hai giải thưởng này càng có ý nghĩa và sứ mệnh đặc biệt để truyền cảm hứng, tạo môi trường phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ khoa học và công nghệ Việt Nam", ông Triết nói.

Quả cầu Vàng là giải thưởng do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hàng năm nhằm phát hiện, tôn vinh các tài năng trẻ xuất sắc không quá 35 tuổi đang trong học tập, nghiên cứu khoa học, làm việc ở trong và ngoài nước.

Lưu Quý