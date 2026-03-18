Vĩnh Đam thừa nhận diễn đơ

Vĩnh Đam - diễn viên "Bus: Chuyến xe một chiều" - nói rút kinh nghiệm khi bị nhận xét diễn "không cảm xúc" trong phim.

Tác phẩm điện ảnh của đạo diễn Luk Vân công chiếu tối 17/3 tại TP HCM. Trong phần giao lưu sau suất chiếu sớm, nam chính Vĩnh Đam cùng êkíp trò chuyện, lắng nghe khán giả, giới truyền thông chia sẻ cảm nhận về phim.

Một khách mời nhận xét vai Tuấn Vũ (Vĩnh Đam đóng) có nhiều phân đoạn "biểu đạt còn đơ", cảnh khóc không chạm đến cảm xúc của người xem. Tác phẩm cũng bị đánh giá kịch bản có nhiều điểm yếu, thiếu các góc máy điện ảnh, một số phân cảnh đậm chất web drama.

Vĩnh Đam rút kinh nghiệm sau khi bị nhận xét 'diễn đơ'

Vĩnh Đam cho biết ghi nhận ý kiến phản hồi của khán giả, nhận khuyết điểm vì chưa hoàn thành tốt vai. Theo anh, Bus: Chuyến xe một chiều là phim chiếu rạp đầu tiên anh tham gia, kỹ thuật diễn còn non nớt. Sau đó, anh tham gia Thỏ ơi của Trấn Thành, được đàn anh hướng dẫn ở những cảnh tâm lý phức tạp nên dần có kinh nghiệm nhập vai. "Qua mỗi bộ phim, tôi đều học hỏi đạo diễn và các diễn viên, từ đó nỗ lực phát triển bản thân nhiều hơn, rút kinh nghiệm cho những dự án sau", anh nói.

Từ trái qua: dàn diễn viên phim "Bus: Chuyến xe một chiều" - Vĩnh Đam, Minh Kiên, Hoàng Long. Ảnh: Hòa Phạm

Phim thuộc thể loại tình cảm - học đường pha yếu tố tâm linh, xoay quanh câu chuyện của Tuấn Vũ, nam sinh trung học phổ thông. Một lần đi học trễ, anh vô tình làm quen, nảy sinh tình cảm với một nữ sinh tên Mây (Minh Kiên). Anh cùng nhóm bạn thân được nghe kể về tin đồn một hồn ma chết oan trong căn phòng chứa đồ cũ. Khi cả nhóm tìm hiểu sự việc, họ phát hiện sự thật liên quan đến Mây, cùng một chuyến xe buýt bí ẩn, chuyên chở linh hồn sang thế giới bên kia nếu họ đã buông bỏ chấp niệm.

Vĩnh Đam sinh năm 2004, gia nhập làng giải trí từ năm 2023, từng đoạt danh hiệu nam vương một trường đại học tại TP HCM. Năm 2024, anh tham gia chương trình The Next Gentleman, song chưa tạo ghi được dấu ấn. Với chiều cao 1,92 m, anh gây chú ý ở mảng thời trang, nhiều video khoe phong cách đạt hàng triệu lượt xem, thu hút hơn 200.000 người theo dõi.

Trailer phim "Bus: Chuyến xe một chiều" - dán nhãn 16+

Dịp Tết Bính Ngọ, anh gây chú ý khi vào vai nam chính trong Thỏ ơi - phim doanh thu gần 450 tỷ đồng của Trấn Thành. Anh đóng doanh nhân Thế Phong - chồng MC nổi tiếng Hải Linh (LyLy). Bi kịch bắt đầu khi Thế Phong bị nghi ngờ có mối quan hệ ngoài luồng với một cô gái tên Nhật Hạ (Pháo).

Với dự án Bus, đạo diễn Luk Vân tiếp tục theo đuổi đề tài thanh xuân - thế mạnh của cô suốt 15 năm làm phim. Ngoài Bus, cô đang thực hiện bốn phim khác, gồm Hiên nhà có ba (Huy Khánh đóng chính), Ma "lai" (Hồng Đào đóng chính), Muốn gặp lại anh, Bảy lần chạy về phía em, lần lượt phát hành từ nay đến năm 2027. Đạo diễn 36 tuổi, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM, nổi tiếng với các phim 4 năm 2 chàng một tình yêu, Khi ta hai lăm.

Mai Nhật