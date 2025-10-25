Vingroup xây đại đô thị xanh 6.300 ha tại thủ đô Congo

Vingroup phát triển đại đô thị ven sông rộng 6.300 ha và hệ thống giao thông xanh tại thủ đô Kinshasa, Cộng hòa Dân chủ Congo, theo biên bản ghi nhớ ký ngày 25/10.

Theo thỏa thuận, Tập đoàn Vingroup và chính quyền thành phố Kinshasa sẽ phối hợp nghiên cứu, triển khai khu đại đô thị nằm ở bờ nam sông Congo, phía bắc sân bay quốc tế N’djili. Dự án bao gồm khu nhà ở, biệt thự, căn hộ, bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại, khách sạn, khu vui chơi giải trí và các cơ quan hành chính trong tương lai.

Ngoài bất động sản, hai bên sẽ phát triển hệ thống giao thông xanh, với mục tiêu thay thế hơn 300.000 phương tiện chạy xăng bằng xe điện, đồng thời xây dựng mạng lưới xe buýt điện, taxi điện và trạm sạc. Thành phố Kinshasa cam kết bố trí đất để xây dựng hạ tầng sạc điện nhằm thúc đẩy chuyển đổi xanh.

Hai bên thống nhất mở rộng hợp tác trong lĩnh vực giao thông xanh, bao gồm phát triển xe buýt điện, taxi điện và hạ tầng trạm sạc do VinFast và GSM vận hành. VinFast sẽ cung cấp phương tiện cho kế hoạch thay thế hơn 300.000 xe chạy xăng dầu tại Kinshasa, nghiên cứu triển khai xe buýt điện và tuyến BRT.

Đại diện Vingroup cho biết thành phố sẽ giao đất miễn phí để triển khai dự án. Mục tiêu là kiến tạo trung tâm đô thị hiện đại, nâng cao chất lượng sống và tạo điểm nhấn phát triển mới tại Kinshasa.

Ông Daniel Bumba Lubaki, Tỉnh trưởng thành phố Kinshasa (phải) và bà Lê Thị Thu Thủy, Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup tại lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: Vingroup

Ông Daniel Bumba Lubaki, Tỉnh trưởng Kinshasa, đánh giá cao kinh nghiệm phát triển đô thị của Vingroup tại Việt Nam và quốc tế. "Hợp tác này sẽ mở ra bước ngoặt, hướng tới đô thị hiện đại và bền vững cho người dân Kinshasa," ông nói.

Phó chủ tịch Vingroup Lê Thị Thu Thủy nhận định dự án giúp thúc đẩy mục tiêu phát triển bền vững, kết nối hạ tầng và giao thông điện hóa tại Congo.

Kinshasa là thủ đô và thành phố lớn nhất Cộng hòa Dân chủ Congo, với khoảng 17 triệu dân. Đây là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa, đồng thời là một trong những đô thị phát triển nhanh nhất châu Phi.

Vingroup là tập đoàn tư nhân đa ngành lớn nhất Việt Nam, hoạt động trong năm lĩnh vực: công nghiệp - công nghệ, thương mại - dịch vụ, hạ tầng, năng lượng và thiện nguyện. Tập đoàn được Tạp chí Time (Mỹ) xếp vào top 1.000 công ty xuất sắc toàn cầu, nhờ đóng góp cho đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và tầm ảnh hưởng quốc tế.

Quang Anh