Vingroup vượt Vietcombank, thành doanh nghiệp vốn hóa lớn nhất sàn chứng khoán

Vốn hóa của Vingroup đạt gần 558.700 tỷ đồng, vượt Vietcombank để trở thành doanh nghiệp lớn nhất trên sàn chứng khoán.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/9, cổ phiếu VIC của Vingroup nhích 1,33% lên 145.000 đồng một cổ phiếu, bất chấp VN-Index giảm gần 6 điểm. Tính từ đầu năm, thị giá mã này tăng 257%. Các cổ phiếu khác trong nhóm Vingroup như VHM, VRE hay VEF cũng đi ngược xu hướng giảm của thị trường hôm nay.

Vốn hóa của tập đoàn này đạt gần 558.700 tỷ đồng, tăng hơn 400.000 tỷ đồng sau 9 tháng. Với mức này, Vingroup vượt Vietcombank để trở thành doanh nghiệp giá trị nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Trước đó, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng từng giữ vị trí này trong giai đoạn 2017-2019, nhưng sau đó họ bị Vietcombank vượt qua từ năm 2020.

Đi kèm diễn biến khả quan của cổ phiếu nhóm Vingroup, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đã tăng gần 10 tỷ USD từ đầu năm, đạt 14,2 tỷ USD, theo cập nhật từ Forbes. Doanh nhân này hiện xếp thứ 186 trong số những người giàu nhất hành tinh, lần đầu lọt top 200.

Ông Phạm Nhật Vượng sinh năm 1968, là Chủ tịch của Vingroup kiêm Tổng giám đốc VinFast. Tỷ phú này chỉ sở hữu trực tiếp 450 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 11,6% vốn điều lệ. Tuy nhiên, ông cùng các thành viên trong gia đình vẫn nắm quyền chi phối tại Vingroup, với tổng tỷ lệ nắm giữ hơn 65%. Ngoài ra, ông còn sở hữu gần một nửa vốn của VinFast qua hai công ty riêng.

Hình ảnh nhà máy VinFast tại đặc khu Cát Hải, Hải Phòng. Ảnh: Minh Tuấn.

Lý giải về đà tăng của cổ phiếu nhóm Vingroup, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Nghiên cứu và Phát triển khách hàng cá nhân, Chứng khoán Yuanta Việt Nam, cho rằng thị trường liên tục đi lên từ đầu năm giúp doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng được hưởng lợi. Cùng với đó, doanh nghiệp này hấp dẫn nhà đầu tư nhờ câu chuyện riêng. Theo ông Minh, mảng bất động sản như Vinhomes, Vincom Retail đang kinh doanh tốt, "bù" cho khối sản xuất xe điện, góp phần cải thiện tình hình tài chính của công ty.

Theo báo cáo tài chính bán niên năm 2025 của Vingroup, bất động sản đem về cho doanh nghiệp này 70.524 tỷ đồng doanh thu, tăng 167% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp đạt 27.604 tỷ đồng, gấp gần 3 lần năm ngoái. Vinhomes - thương hiệu bất động sản lớn nhất trong hệ sinh thái tập đoàn này - lãi sau thuế gần 11.000 tỷ sau trong 6 tháng.

VinFast - hãng xe điện thuộc Vingroup - lỗ lũy kế 305.780 tỷ đồng khiến vốn chủ sở hữu âm 100.232 tỷ đồng, tính đến tháng 6 năm nay. Tuy nhiên, ông Phạm Nhật Vượng đã cam kết tài trợ cho hãng xe điện này "đến khi nào hết tiền thì thôi". Cũng theo báo cáo tài chính của Vingroup, tỷ phú này đã tài trợ cho VinFast thêm 23.000 tỷ đồng trong nửa đầu năm.

