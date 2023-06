Vingroup, VinFast và Vinhomes được vinh danh công ty tốt nhất

Hệ sinh thái Vingroup vừa được FinanceAsia Awards vinh danh 5 giải tại các hạng mục giải thưởng Công ty tốt nhất khu vực châu Á (Asia’s Best Company) năm 2023.

FinanceAsia Awards công bố danh hiệu cho năm 2023. Đây là một trong những giải thưởng uy tín trong lĩnh vực tài chính, được tổ chức thường niên. Hội đồng giám khảo bao gồm các chuyên gia tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Giải thưởng bao gồm các hạng mục vàng, bạc, đồng được bình chọn dựa trên kết quả khảo sát với các khách hàng và dữ liệu được thu thập đối với những tổ chức tài chính lớn.

Trong bảng xếp hạng năm 2023, Vingroup, VinFast và Vinhomes lần lượt được vinh danh tại các vị trí cao nhất của 5 hạng mục, gồm: Công ty được quản lý tốt nhất Việt Nam (Best Managed Company in Vietnam); Công ty có hoạt động quan hệ nhà đầu tư tốt nhất Việt Nam (Best Investor Relations in Vietnam); Công ty có hoạt động phát triển bền vững nhất Việt Nam (Best ESG in Vietnam); Công ty có môi trường đa dạng, bình đẳng và hòa nhập nhất Việt Nam (Best Diversity, equity, and inclusion in Vietnam); Công ty bất động sản tốt nhất Việt Nam (Best Real Estate Company in Vietnam).

Khu vực bờ sông Sài Gòn với tòa nhà Landmark 81 Vinhomes Central Park. Ảnh: Vinhomes

Theo đại diện tập đoàn, tại hạng mục Công ty được quản lý tốt nhất Việt Nam, Vingroup đạt giải vàng nhờ những bước tiến đột phá, vững chắc trong chiến lược kinh doanh, năng lực cạnh tranh, hoạt động đổi mới, quản trị công ty và báo cáo minh bạch.

Hoạt động kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực, Vingroup thực hiện hệ thống báo cáo theo tiêu chuẩn kép, gồm chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS), kiểm toán bằng các công ty uy tín thế giới. Sự minh bạch, chuyên nghiệp đã giúp Vingroup tạo sự tin tưởng của nhà đầu tư và các chuyên gia phân tích, là nền tảng để đứng đầu bảng xếp hạng Công ty được quản lý tốt nhất Việt Nam.

Tại hạng mục Công ty có hoạt động quan hệ nhà đầu tư tốt nhất Việt Nam, tập đoàn Vingroup tiếp tục được vinh danh giải vàng nhờ cung cấp thông tin kịp thời, chính xác và công bằng cho cổ đông và nhà đầu tư. Với những nỗ lực trong cải tiến các kênh trao đổi, hoạt động quan hệ nhà đầu tư của Vingroup ngày càng tạo được thiện cảm, giúp nhà đầu tư tiếp cận với thông tin doanh nghiệp một cách nhanh chóng, trực quan và chính xác.

VinFast lần đầu tiên nhận giải vàng của FinanceAsia Awards 2023 tại 2 hạng mục: Công ty có hoạt động phát triển bền vững nhất Việt Nam và Công ty có môi trường đa dạng, bình đẳng, và hòa nhập nhất Việt Nam. Doanh nghiệp này cũng là đại diện Việt Nam nhận được nhiều lá phiếu nhất trong cuộc khảo sát của FinanceAsia khi không ngừng cho ra mắt những sản phẩm chất lượng, ứng dụng công nghệ tân tiến.

Nền tảng dịch vụ thông minh, trải nghiệm khách hàng, hậu mãi tốt cũng là điểm mạnh làm nên sự khác biệt của VinFast và tạo lập mạng lưới khách hàng thân thiết. Công ty luôn chú trọng xây dựng đội ngũ nhân sự vững mạnh, chất lượng cao với cam kết trao cơ hội làm việc trong ngành công nghiệp ôtô, xây dựng môi trường làm việc hòa hợp giữa các nhân sự đa quốc tịch.

Trong lĩnh vực bất động sản, FinanceAsia Awards vinh danh giải vàng hạng mục Công ty bất động sản tốt nhất Việt Nam cho Vinhomes vì những nỗ lực trong việc kiến thiết ý tưởng, phát triển dự án và tạo lập nên những đại dự án xanh.

Mỗi công trình của Vinhomes hướng đến phát triển bền vững trong lâu dài khi đáp ứng cả nhu cầu kinh doanh lập nghiệp đến nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí của người dân trong khu đô thị và cộng đồng xung quanh. Hệ sinh thái tiện ích đồng bộ cùng chuẩn mực sống văn minh, hiện đại đã trở thành ưu thế của Vinhomes trên thị trường, là yếu tố giúp công ty luôn nằm trong Top dẫn đầu bảng xếp hạng chủ đầu tư bất động sản tốt nhất Việt Nam do các tổ chức trong nước và quốc tế bình chọn.

Yên Chi