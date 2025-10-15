Vingroup triển khai loạt dự án nhà ở xã hội tại 7 tỉnh, thành

Vingroup công bố triển khai chuỗi dự án nhà ở xã hội mang thương hiệu Happy Home với gần 61.000 căn tại 7 tỉnh, thành trên cả nước.

Tập đoàn sẽ xây gần 50.000 căn tại Hưng Yên, Hải Phòng, TP HCM và Tây Ninh. Ngoài ra, gần 11.000 căn khác đang được thi công và giới thiệu ở Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Trị và Khánh Hòa.

Cụ thể, tại Hải Phòng, dự án Happy Home Tràng Cát (thuộc khu kinh tế Đình Vũ) có tổng diện tích 28,14 ha, gồm 27 tòa chung cư cao 7-9 tầng, với 3.804 căn hộ diện tích 28,8-70 m2. Dự án bố trí 59 tiện ích ngoài trời gồm ba công viên, 4 vườn hoa, khu thể thao (sân yoga, gym, cầu lông...), khu cắm trại, vườn cờ, khu đọc sách... Ngoài ra, tại Dương Kinh (thuộc Vinhomes Golden City), Vingroup quy hoạch thêm khoảng 8.000 căn nhà ở xã hội.

Happy Home Tràng Cát là một trong những dự án nhà ở xã hội có quy mô lớn nhất tại Hải Phòng được Vingroup mở bán. Ảnh: Vingroup

Tại Thanh Hóa, Happy Home đặt tại phường Hạc Thành, quy mô khoảng 9,2 ha, 18 tòa cao 9 tầng, tổng 2.824 căn hộ diện tích 45-71 m2, có hồ cảnh quan, công viên cây xanh, khu vui chơi, khu thể thao, gần các tiện ích giáo dục - văn hóa. Dự án đã mở bán đợt một từ tháng 3 và dự kiến mở bán đợt hai từ ngày 15/10.

Tại Quảng Trị, dự án Happy Home rộng 11,547 ha, cung cấp 142 căn nhà ở thấp tầng (3 tầng), diện tích đất 75m2 - 163,9 m2. Dự án đã hoàn thiện xây dựng, dự kiến mở bán trong tháng 11.

Tại Khánh Hòa, Vingroup đang triển khai xây dựng dự án nhà ở xã hội trên tổng diện tích 87,64 ha, quy mô 4.140 căn tại phường Bắc Cam Ranh.

Các dự án Happy Home được chủ đầu tư đảm bảo về chất lượng kèm hệ thống tiện ích công cộng và không gian xanh bên ngoài. Ảnh: Vingroup

Theo kế hoạch, Vingroup tiếp tục phát triển các dự án Happy Home tại Hưng Yên (khoảng 5.500 căn), TP HCM (31.500-33.500 căn) và Tây Ninh (khoảng 2.300 căn).

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup, cho biết, doanh nghiệp chuẩn bị sẵn nguồn lực, thiết kế và mẫu nhà để khởi công khi các địa phương bố trí quỹ đất sạch, hướng tới đáp ứng mục tiêu phát triển nhà ở xã hội và an sinh nhà ở.

Song Anh