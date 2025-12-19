Vingroup triển khai đồng loạt 11 dự án trọng điểm trên cả nước

Tập đoàn Vingroup khởi công và đưa vào vận hành 11 dự án quy mô lớn trên nhiều lĩnh vực, gồm phát triển đô thị, hạ tầng giao thông, năng lượng tái tạo và công nghiệp nặng, ngày 19/12.

Các công trình được triển khai nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính (ở giữa), Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc (thứ 7 bên trái) cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương và ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup (thứ 6 bên trái) dự lễ khởi công Khu đô thị thể thao Olympic. Ảnh: Vingroup

Khởi công Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội

Lễ khởi công Khu đô thị thể thao Olympic được chọn làm điểm cầu trung tâm trong chương trình truyền hình trực tiếp khởi công, khánh thành 234 dự án chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết các dự án lần này có ba "điểm nhất", gồm tổng mức đầu tư lớn nhất, hơn 3,4 triệu tỷ đồng; tỷ lệ vốn tư nhân cao nhất, gần 2,8 triệu tỷ đồng, chiếm trên 82%; và dự án có quy mô vốn lớn nhất là Khu đô thị thể thao Olympic, khoảng 925.000 tỷ đồng.

Dự án có quy mô hơn 9.171 ha, trải rộng trên địa bàn 11 xã ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội. Khu đô thị nằm tại khu vực kết nối các tuyến vành đai 3,5, vành đai 4, quốc lộ 1A, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và gần ga Ngọc Hồi, được định hướng phát triển theo mô hình đô thị thể thao gắn với giao thông công cộng.

Phối cảnh Khu đô thị thể thao Olympic 9.171 ha tại thủ đô Hà Nội. Ảnh: Vingroup

Trung tâm khu liên hợp là sân vận động Trống Đồng, diện tích hơn 73,3 ha, sức chứa khoảng 135.000 chỗ ngồi. Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn FIFA, tích hợp công nghệ hiện đại và giải pháp tiết kiệm năng lượng, dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2028.

Đặc biệt, sân vận động được định vị là công trình xanh và thông minh, tích hợp AI với khả năng thay mới mặt sân trong 6-10 giờ; ghế thông minh kết nối 5G; kiểm soát an ninh và dòng người theo thời gian thực; thu - tái chế nước tiết kiệm 70% nước sạch; chống hấp thụ nhiệt và tia UV; thông gió tự nhiên giảm năng lượng điều hòa, giảm tiếng ồn... Đây cũng là sân có khu vực VVIP được thiết kế riêng, đạt tiêu chuẩn đón tiếp các nguyên thủ quốc tế trong các sự kiện trọng đại.

Loạt dự án đô thị tại Quảng Ninh, Khánh Hòa, Hà Tĩnh

Cùng ngày, tại Quảng Ninh, Vingroup và Vinhomes khởi công khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại phường Hà An, quy mô hơn 4.100 ha. Dự án nằm gần vịnh Hạ Long, được quy hoạch thành khu đô thị dịch vụ - du lịch kết nối khu vực và quốc tế, bởi tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái, mạng lưới sân bay, cảng biển quốc tế và tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh dự kiến đưa vào hoạt động các hạng mục đầu tiên từ năm 2028.

Phối cảnh dự án khu đô thị ven vịnh Cam Ranh quy mô hơn 1.254 ha. Ảnh: Vingroup

Tại Khánh Hòa, liên danh Vinhomes, Công ty Đầu tư Cam Ranh và Công ty Cổ phần Giải pháp năng lượng (VinES) khởi công khu đô thị ven vịnh Cam Ranh với diện tích hơn 1.250 ha, định hướng phát triển theo mô hình đô thị sinh thái ven biển gắn với bảo tồn cảnh quan tự nhiên.

Ở Hà Tĩnh, khu đô thị phường Sông Trí có quy mô 84,12 ha cũng được triển khai, gồm các hạng mục nhà ở, trường học, y tế, thương mại và không gian công cộng, nhằm cải thiện điều kiện sống cho người dân địa phương.

Phát triển nhà ở xã hội, thương mại và không gian công cộng

Trong phân khúc nhà ở xã hội, Vingroup khởi công dự án tại phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên, trên diện tích 31,1 ha với 25 tòa chung cư. Công trình dự kiến bàn giao năm 2027, cung cấp chỗ ở cho người lao động cùng hệ thống tiện ích cơ bản như trường học, y tế, công viên, bãi đỗ xe.

Trung tâm thương mại Vincom Plaza Vinh khai trương, đánh dấu sự hiện diện của Vincom thứ 90 trên toàn quốc. Ảnh: Vingroup

Tại Nghệ An, trung tâm thương mại Vincom Plaza Vinh khai trương, đánh dấu Vincom thứ 90 trên toàn quốc. Công trình có tổng diện tích sàn hơn 25.000 m2, nằm trong khối đế của tòa khách sạn 37 tầng cao nhất tại trung tâm thành phố.

Ở lĩnh vực hạ tầng đô thị, dự án Công viên công cộng Tuần Châu (Quảng Ninh) được khởi công với quy mô hơn 626 ha. Công viên gồm các khu chức năng lễ hội, thể thao, khám phá và không gian sinh thái, dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2028.

Đầu tư giao thông, năng lượng tái tạo và công nghiệp nặng

Tại TP HCM, Vingroup động thổ tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, dài 54 km, vận tốc thiết kế tối đa 350 km/h, điểm đầu tại Bến Thành và điểm cuối tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Tuyến dự kiến vận hành từ cuối năm 2028.

Trong lĩnh vực năng lượng, hai nhà máy điện gió tại Kỳ Anh (Hà Tĩnh) được khởi công, gồm Eco Wind Kỳ Anh công suất 498 MW và điện gió Kỳ Anh công suất 400 MW, với tổng sản lượng dự kiến hơn 2.300 GWh mỗi năm. Các dự án xây dựng trạm biến áp và đường dây 500 kV mạch kép đấu nối vào tuyến Hà Tĩnh - Vũng Áng, góp phần bổ sung nguồn điện tái tạo và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Cũng tại Khu kinh tế Vũng Áng, tập đoàn triển khai nhà máy sản xuất thép VinMetal. Giai đoạn một có công suất 5-6 triệu tấn mỗi năm, tổng ba giai đoạn sẽ đạt 20 triệu tấn một năm. VinMetal được định hướng trở thành tổ hợp thép công nghệ cao hàng đầu khu vực, sản xuất thép cán nóng, thép tấm, thép hợp kim đặc chủng, thép ray và thép kết cấu đạt chuẩn quốc tế - các vật liệu chiến lược cho quá trình phát triển công nghiệp tại Việt Nam. Nhà máy dự kiến vận hành năm 2027.

Việc đồng loạt triển khai 11 dự án tạo thêm động lực cho tăng trưởng, thúc đẩy phát triển đô thị, hạ tầng, năng lượng và công nghiệp tại nhiều địa phương, đồng thời hướng tới mục tiêu hiện đại hóa hạ tầng và nâng cao chất lượng sống.

Thế Đan