Vingroup tính chi 28 triệu USD lập công ty con ở Congo

Tập đoàn của ông Phạm Nhật Vượng sẽ chi 28 triệu USD, tương đương hơn 700 tỷ đồng, lập công ty con ở Congo nhằm phát triển bất động sản và xe điện.

Theo phía Vingroup, động thái này nhằm nghiên cứu thị trường và tìm kiếm các cơ hội đầu tư trong lĩnh vực bất động sản, ôtô điện và một số mảng kinh doanh khác tại Congo. Công ty con thuộc tập đoàn dự kiến có tên Vingroup DRC Holdings SARL, tại thủ đô Kinshasa, Congo.

Cuối tháng 10, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với Congo để nghiên cứu và phát triển dự án đại đô thị ven sông rộng khoảng 6.300 ha. Dự án này cũng gồm việc chuyển đổi hơn 300.000 xe xăng sang xe điện, thiết lập hệ thống xe buýt điện và hạ tầng trạm sạc.

Khu đô thị này gồm nhà ở, biệt thự, bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại, khách sạn, khu vui chơi giải trí, cùng khu vực dành cho các cơ quan chính phủ, bộ ngành trong tương lai. Tập đoàn này được phía Congo giao đất miễn phí để triển khai dự án.

Tổ hợp nhà máy VinFast của Vingroup tại Hải Phòng. Ảnh: VinFast.

Trước Congo, Vingroup đã có công ty con tại Singapore, Mỹ, Hà Lan, Canada, Indonesia, Thái Lan, Kazakhstan...

Vingroup hiện là công ty có vốn hóa lớn nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam với 1,1 triệu tỷ đồng, gấp gần 7 lần sau một năm. Nhờ cổ phiếu VIC tăng hơn 600% từ đầu năm, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup đạt 25,5 tỷ USD, đứng thứ 91 thế giới.

Lũy kế 9 tháng, tổng doanh thu thuần của Vingroup đạt 169.611 tỷ đồng, tăng 34%. Lãi sau thuế đạt 7.565 tỷ đồng, gấp 1,9 lần cùng kỳ năm ngoái. Với mức này, họ hoàn thành 76% kế hoạch năm nay.

Tính tới ngày 30/9, tổng tài sản của Vingroup đã tăng 30% từ đầu năm, đạt 1,08 triệu tỷ đồng. Nợ vay tài chính ở mức hơn 321.900 tỷ, tăng 44% từ đầu năm, gấp 2 lần vốn chủ sở hữu. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 52.505 tỷ.

Trọng Hiếu