Vingroup tiếp tục 'gánh' VN-Index

VN-Index nối dài mạch tăng khi tích lũy thêm 12 điểm, trong đó cổ phiếu Vingroup đóng góp phân nửa.

Trái ngược với sự hưng phấn trong phiên đầu tuần, sàn TP HCM hôm nay giằng co mạnh bởi lực bán xuất hiện ở nhiều mã vốn hóa lớn. VN-Index nhiều lần thay đổi trạng thái từ tăng thành giảm trước khi bật mạnh trong phiên khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC).

VN-Index chốt phiên sát 1.767 điểm, tăng hơn 12 điểm so với tham chiếu. Chỉ số đại diện cho rổ vốn hóa lớn tăng đến 19 điểm, vượt 2.000 điểm.

Cổ phiếu Vingroup (VIC) đảo chiều từ giảm sâu thành tăng 2% vào cuối phiên, trở thành động lực chính giúp thị trường đi lên. Mã này đóng góp 5,5 điểm cho VN-Index, vượt xa các cổ phiếu xếp sau.

Ba cổ phiếu khác liên quan đến Vingroup đều diễn biến kém khả quan, nằm trong nhóm ghì chỉ số xuống mạnh nhất. VHM mất 0,2%, còn VPL và VRE lần lượt giảm 3% và 1% so với tham chiếu.

Xét theo ngành, ngân hàng là trụ đỡ chính giúp VN-Index nối dài nhịp hồi phục. VPB dẫn đầu về biên độ tăng với 2,5%, sau đó đến EIB, MSB và TPB cùng tích lũy hơn 1,5%. Các cổ phiếu đầu ngành như VCB, CTG, TCB, ACB có mức tăng khiêm tốn hơn, dưới 1%.

Nhóm chứng khoán có sự phân hóa mạnh. Bên tăng gồm VPX, TCX, SSI, VCI và VIX với biên độ từ 0,3-2,5%. Ngược lại, các mã vốn hóa vừa và nhỏ như VDS, VND, ORS hay HCM đều chốt phiên trong sắc đỏ.

Sau nhịp tăng vọt hôm qua, toàn bộ cổ phiếu dầu khí đối mặt áp lực xả hàng quyết liệt. BSR mất 3%, còn PLX, POW và OIL giảm 1-2%.

Thanh khoản thị trường suy yếu. Hôm nay có gần 637 triệu cổ phiếu sang tay thành công, tương ứng hơn 20.500 tỷ đồng, giảm khoảng 2.000 tỷ đồng so với phiên đầu tuần. VIC dẫn đầu bảng xếp hạng thanh khoản với gần 1.300 tỷ đồng, sau đó đến ba mã ngân hàng gồm STB, SHB và HDB.

Tín hiệu tích cực nhất là khối ngoại quay lại gom hàng. Nhóm này giải ngân hơn 2.500 tỷ đồng, trong khi chỉ bán ra 1.500 tỷ đồng. VPB là tâm điểm mua vào của nhà đầu tư nước ngoài với hơn 4,3 triệu cổ phiếu, sau đó đến MWG và STB.

Thị trường chứng khoán sẽ bước vào phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025 với khoảng cách 16 điểm so với đỉnh lịch sử. Nhiều nhóm phân tích dự báo VN-Index có thể sớm xác lập kỷ lục mới nếu dòng tiền tiếp tục rót vào cổ phiếu "họ" Vingroup, sau đó lan tỏa ra các ngành trụ như ngân hàng, chứng khoán và bất động sản.

Phương Đông