Vingroup thúc đẩy hệ sinh thái di chuyển xanh tại Congo

Tập đoàn Vingroup ký biên bản ghi nhớ với thành phố Kinshasa và công ty Exposure SARL, phát triển hệ thống giao thông đô thị bền vững, thông qua các dòng xe VinFast.

Lễ ký kết ba bên diễn ra hôm 24/12 nhằm thiếp lập hợp tác để phát triển hệ thống giao thông đô thị bền vững tại thành phố Kinshasa (Congo). Theo đó, tập đoàn Vingroup, Exposure và thành phố Kinshasa (thông qua các cơ quan chức năng) sẽ phối hợp nghiên cứu, thúc đẩy việc mua sắm, triển khai các phương tiện giao thông thuần điện của VinFast, gồm bus, ôtô và xe máy điện, bao gồm mạng lưới trạm sạc và dịch vụ hậu mãi.

Với mục tiêu chuyển đổi sang xe điện, thỏa thuận này tập trung vào việc hiện đại và xanh hóa hệ thống giao thông thành phố Kinshasa ở dịch vụ công cộng, hệ thống giao thông dành cho các cán bộ, nhân viên hành chính và người dân.

Vingroup, thông qua công ty con VinFast, sẽ cung cấp các đề xuất thương mại và kỹ thuật chi tiết cho đội xe (bus, ôtô, xe máy). Exposure sẽ lập kế hoạch kinh doanh về dự án mua xe và phát triển cơ sở hạ tầng, đề xuất các thủ tục hành chính, pháp lý địa phương cần thiết cho hoạt động nhập khẩu, phân phối và vận hành.

Từ trái qua, ông Fely Lukwaka Samuna - Giám đốc Exposure Sarl; bà Nguyễn Hoàng Phương - Tổng giám đốc Vingroup châu Phi; ông Fiston Lukwebo Musengo - Bộ trưởng Tỉnh về Đối tác Công – Tư, Thương mại, Công nghiệp và ông Jésus-Noël Sheke Wa Domene - Bộ trưởng Tỉnh về Kế hoạch, Ngân sách, Giao thông và Di chuyển Đô thị tại buổi lễ ký kết. Ảnh: Vingroup

Thành phố Kinshasa sẽ xem xét, đề xuất các cơ chế khuyến khích cần thiết, gồm chính sách thuế, khung pháp lý và tiếp cận hạ tầng, nhằm thúc đẩy việc phát triển, sử dụng giao thông xanh. Theo đó, sẽ có một cơ quan đầu mối được chỉ định để quản lý và giám sát đội bus điện.

Trong giai đoạn đầu từ nay đến hết quý I/2026, các bên sẽ đưa lộ trình ký kết các hợp đồng chính thức để thực hiện hóa mục tiêu trên. VinFast sẽ cung cấp khoảng 500 bus điện và 1.000 ôtô điện phục vụ đội xe công cộng ở Kinshasa. Đồng thời, VinFast và Exposure sẽ triển khai hợp đồng cung ứng, phân phối 10.000 – 20.000 ôtô điện, 50.000 đến 100.000 xe máy điện VinFast các loại.

Với mục tiêu phát triển hệ sinh thái xanh, các bên cũng phối hợp phát triển mạng lưới trạm sạc diện rộng, hệ thống xưởng dịch vụ ủy quyền, đảm bảo khả năng vận hành và thuận tiện cho người dùng xe điện. Vingroup cũng đào tạo và chuyển giao nguồn nhân lực như đội ngũ lái xe, kỹ thuật viên để vận hành tại chỗ, thiết kế kỹ thuật cho hạ tầng giao thông điện hóa. Exposure đánh giá kỹ thuật, hiệu quả kinh tế của mạng lưới trạm sạc, cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa...

Thành phố Kinshasa cam kết hỗ trợ về quỹ đất, phân phối địa điểm, đặt trạm sạc, giải pháp đảm bảo nguồn điện, nhằm tạo nền tảng hạ tầng cho hệ sinh thái giao thông xanh của Vingroup.

Ông Jésus-Noël Sheke Wa Domene, Bộ trưởng Tỉnh, phụ trách Kế hoạch, Ngân sách, Công vụ, Việc làm, Du lịch, Giao thông và Di chuyển Đô thị, đại diện thành phố cho biết, Kinshasa đánh giá cao hợp tác với Vingroup để thúc đẩy giải pháp di chuyển xanh và thông minh. "Đây là bước đi chiến lược, phù hợp định hướng phát triển đô thị bền vững của thành phố, hướng tới giảm thiểu tác động môi trường, cải thiện hạ tầng giao thông và mang lại lợi ích lâu dài cho người dân", ông nói. "Chúng tôi tin tưởng hợp tác này sẽ góp phần đưa Kinshasa trở thành một đô thị năng động, hiện đại và đáng sống trong khu vực".

Bà Nguyễn Hoàng Phương, Tổng giám đốc Vingroup châu Phi, đại diện tập đoàn Vingroup cho biết, việc triển khai các giải pháp di chuyển xanh, thông minh sẽ góp phần thay đổi diện mạo giao thông đô thị tại Kinshasa. "Hợp tác sẽ tạo những giá trị thiết thực, lâu dài, nhằm nâng chất lượng sống của người dân, hỗ trợ thành phố hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai", bà nói.

Trước đó, chính quyền Thủ đô Kinshasa và tập đoàn Vingroup đã ký biên bản ghi nhớ nhằm phát triển các dự án đô thị quy mô lớn tại Congo. Theo đó, hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu, phát triển dự án đại đô thị ven sông trên khu đất rộng khoảng 6.300 hecta, có vị trí chiến lược trong quy hoạch mở rộng thủ đô.

Dự án này gồm: nhà ở, biệt thự, bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại, khách sạn, khu vui chơi giải trí, cùng các cơ quan chính phủ, bộ ngành trong tương lai, hứa hẹn trở thành điểm đến du lịch, biểu tượng phát triển mới của Kinshasa.

Quang Anh