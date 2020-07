Vingroup thu hơn 6.000 tỷ đồng từ ôtô, điện thoại

Mảng sản xuất trở thành điểm sáng trong nửa đầu năm của Vingroup khi doanh thu gấp hơn ba lần cùng kỳ năm 2019.

Tập đoàn Vingroup (VIC) vừa công bố báo cáo tài chính bán niên. Trong đó, tổng doanh thu thuần hợp nhất trong 6 tháng đạt 38.576 tỷ đồng, giảm gần 37% so với cùng kỳ, chủ yếu do không còn ghi nhận doanh thu từ hoạt động bán lẻ, và ảnh hưởng tiêu cực từ Covid-19. Tuy nhiên, doanh thu từ hoạt động sản xuất tăng mạnh đã bù đắp một phần cho sự suy giảm.

Tính riêng từng phân khúc, doanh thu bán lẻ bất động sản đạt 23.461 tỷ đồng, giảm 31,4%. Nhưng nếu gộp cả bán buôn lô lớn, tổng doanh thu chuyển nhượng bất động sản đạt hơn 34.400 tỷ đồng, tăng gần 1%.

Doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư và các dịch vụ liên quan đạt 3.156 tỷ đồng, giảm 5% do các gói hỗ trợ giảm tiền thuê cho khách hàng gặp khó khăn do Covid-19. Doanh thu từ hoạt động du lịch và vui chơi giải trí chỉ hơn 2.600 tỷ đồng, giảm 38% do tác động của đại dịch.

Điểm sáng trong nửa đầu năm là doanh thu từ hoạt động sản xuất đạt 6.159 tỷ đồng, gấp hơn ba lần cùng kỳ năm 2019. Theo tập đoàn, một phần nguyên nhân là năm 2019, doanh thu bán ôtô chỉ bắt đầu ghi nhận trong nửa cuối năm.

Theo Vingroup, nếu loại doanh thu lĩnh vực bán lẻ và giả định giao dịch bán buôn được ghi nhận vào doanh thu thuần để so sánh tương đương, doanh thu 6 tháng vẫn tăng 5,4%.

Dù vậy, do nhiều yếu tố ảnh hưởng, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh của tập đoàn trong nửa đầu năm chỉ đạt hơn 5.600 tỷ đồng, giảm hơn 65%. Bên cạnh đó, Vingroup còn ghi nhận khoản lỗ khác hơn 1.200 tỷ. Kết quả là lợi nhuận sau thuế sáu tháng chỉ đạt 1.354 tỷ đồng, giảm hơn nửa so với cùng giai đoạn năm 2019.

VinFast, Vinsmartt theo quan điểm của ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup - là startup nên "cần đặt mục tiêu cao, nghiêm khắc". Cả hai công ty này dự kiến chinh phục ở thị trường khó nhất là Mỹ từ cuối năm nay.

Công ty sản xuất của Vingroup vừa thử nghiệm lăn bánh xe điện đầu tiên, trong khi hãng sản xuất điện thoại đã ra mắt đến 12 mẫu trong năm ngoái, doanh số bán đạt 1,2 triệu chiếc. Tuy nhiên ông Vượng cho biết, Vingroup xác định hai mảng này phải đầu tư lớn và kiên trì, chấp nhận bù lỗ trong 3-5 năm.

"Câu chuyện mấy năm tới không phải kiếm lợi nhuận mà là chiếm lĩnh thị trường, gia tăng thị phần", Chủ tịch Vingroup nhận xét. Trong nửa đầu năm, dù doanh thu tăng cao, mảng sản xuất vẫn đang chịu lỗ hơn 5.500 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản Vingroup đạt 429.573 tỷ đồng, với vốn chủ sở hữu hơn 123.600 tỷ đồng, tăng 6,4% và 2,6% so với cuối năm trước. Tổng tài sản mảng sản xuất vượt mốc 100.000 tỷ đồng, đứng thứ hai về quy mô chỉ sau lĩnh vực kinh doanh bất động sản (tài sản hơn 150.000 tỷ đồng).

Minh Sơn