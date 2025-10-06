Vingroup thành lập công ty sản xuất thép

Hà TĩnhTập đoàn Vingroup tham gia lĩnh vực công nghiệp luyện kim với Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinMetal, vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng tại Vũng Áng.

Ngày 6/10, Vingroup thành lập VinMetal - tổ hợp sản xuất thép công nghệ cao, công suất khoảng 5 triệu tấn mỗi năm trong giai đoạn 1. Công ty tập trung vào các dòng thép dân dụng trong xây dựng, thép cán nóng, thép cường độ cao và thép hợp kim đặc chủng phục vụ sản xuất xe điện, hạ tầng giao thông tốc độ cao. Các sản phẩm chủ lực gồm: thép tấm và thép dập thân xe chất lượng cao; thép ray và thép kết cấu cầu, cảng, đường sắt đạt tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới thay thế nguồn nhập khẩu và từng bước xuất khẩu ra khu vực.

Bất động sản, một trong những lĩnh vực chính tiêu thụ sản phẩm thép. Ảnh: Vingroup

Theo đại diện Vingroup, việc thành lập công ty nhằm cung ứng nhu cầu vật liệu cho các lĩnh vực cốt lõi của tập đoàn như bất động sản Vinhomes và sản xuất xe điện VinFast. Vingroup cũng hướng tới chủ động nguồn cung thép chất lượng cao cho các dự án công nghiệp, năng lượng và giao thông đang được nghiên cứu, trong đó có đường sắt cao tốc Bắc - Nam, tuyến TP HCM - Cần Giờ và Hà Nội - Quảng Ninh.

Trong dài hạn, công ty đặt mục tiêu trở thành đơn vị dẫn đầu trong sản xuất thép xanh trên thị trường nội địa, ứng dụng công nghệ giảm phát thải carbon và tái sử dụng năng lượng từ các nguồn tái tạo. Điều này góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp luyện kim nói riêng và công nghiệp nặng tại Việt Nam phát triển.

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup và Tổng giám đốc VinMetal chia sẻ, VinMetal không chỉ mang sứ mệnh nhà máy sản xuất thép, còn là bước chuẩn bị chiến lược cho tương lai hạ tầng hiện đại, xanh và bền vững của Việt Nam. "Việc phát triển các ngành công nghiệp nền tảng sẽ đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển mới", ông Quang nói.

Công nhân làm việc trong nhà máy sản xuất VinMetal. Ảnh: Vingroup

Sự ra đời của VinMetal cũng đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phát triển theo 5 trụ cột của Vingroup: công nghệ - công nghiệp, thương mại dịch vụ, thiện nguyện xã hội, hạ tầng và năng lượng xanh.

Thuộc trụ cột công nghiệp - công nghệ, VinMetal được đánh giá là mảnh ghép nền tảng hỗ trợ trực tiếp cho trụ cột hạ tầng. "Vingroup đang mở rộng đầu tư với các dự án đường sắt tốc độ cao, cầu cảng và logistics. Việc chủ động sản xuất thép trong nước giúp đảm bảo nguồn cung vật liệu cho các công trình lớn và tăng cường năng lực nội sinh của ngành công nghiệp nặng Việt Nam", đại diện Vingroup cho biết.

Thanh Thư