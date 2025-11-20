Vingroup tăng hạng trong top 10 'Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam'

Vingroup tăng 2 bậc lên vị trí thứ 6 trong danh sách nhờ thành tích của các công ty thành viên tại hạng mục "Nơi làm việc tốt nhất theo ngành".

Tối 19/11, Anphabe công bố Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025, dựa trên khảo sát 73.000 người đi làm và sinh viên, đánh giá gần 800 doanh nghiệp thuộc 18 ngành. nghề khác nhau tại Việt Nam.

Theo đó, Vingroup đứng vị trí thứ 6 trong top 10, nhờ 5 công ty thành viên là VinFast, Vinhomes, Vinpearl, Vinmec và Vinschool đều giữ vị trí số 1 "Nơi làm việc tốt nhất theo ngành".

Đại diện Vingroup nhận danh hiệu trong lễ trao giải tối 19/11. Ảnh: Vingroup

VinFast giữ vị trí số 1 ngành kỹ thuật/máy móc/cơ khí công nghiệp. Nhờ tốc độ tăng trưởng nhanh, VinFast thu hút thêm nhân sự chất lượng cao trên toàn cầu, tạo dựng môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo cùng cơ hội phát triển sự nghiệp rộng mở cho nhân viên.

Ở lĩnh vực thương mại - dịch vụ, Vinhomes ghi dấu ấn năm thứ 11 liên tiếp ở vị trí dẫn đầu ngành bất động sản/ dịch vụ bất động sản. Với hàng loạt dự án đại đô thị, siêu đô thị được tăng tốc triển khai trên cả nước, công ty mang đến cơ hội việc làm đa dạng, năng động cùng lộ trình sự nghiệp rõ ràng cho người lao động.

Vinmec và Vinschool tiếp tục dẫn đầu trong ngành dược/thiết bị y tế/chăm sóc sức khỏe và ngành dịch vụ. Vinpearl lần đầu tiên đứng vị trí 1 trong bảng xếp hạng "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" ngành du lịch/ ẩm thực/ nghỉ dưỡng.

Tập đoàn cho biết, việc các thương hiệu trụ cột của Vingroup đồng loạt giữ vững vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng môi trường làm việc uy tín hàng đầu Việt cho thấy chiến lược phát triển bền vững và đồng bộ của toàn bộ hệ sinh thái. Doanh nghiệp còn không ngừng kiến tạo môi trường làm việc hạnh phúc, chuyên nghiệp và năng động. "Với chính sách đãi ngộ cạnh tranh cùng cơ hội thăng tiến rộng mở, Vingroup trở thành nơi mỗi nhân sự được truyền cảm hứng, trao quyền và phát huy tối đa năng lực, góp phần tạo nên sức mạnh chung trong hành trình Tập đoàn vươn tầm quốc tế", tập đoàn cho biết.

Vingroup hiện có hơn 200.000 cán bộ nhân viên tại Việt Nam và quốc tế. Năm 2025, tập đoàn mở rộng quy mô hoạt động lên 6 trụ cột chính gồm công nghệ - công nghiệp, thương mại - dịch vụ, hạ tầng, năng lượng xanh, văn hóa và thiện nguyện - xã hội, với chiến lược tiếp tục thu hút nhân tài, kiến tạo hệ sinh thái bền vững trong giai đoạn mới.

Xếp hạng "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" được Anphabe công bố thường niên. Năm nay là lần thứ 12 bảng xếp hạng được công bố và là năm thứ ba Anphabe phân nhóm theo top 1, top 10, top 20 và top 50. Cách phân loại này giúp doanh nghiệp thấy rõ vị trí của mình trong bức tranh tuyển dụng và môi trường làm việc.

Yên Chi