Vingroup tái hiện hệ sinh thái tại triển lãm thành tựu đất nước

Hà NộiVingroup tái hiện hành trình kiến tạo hệ sinh thái trong không gian trưng bày gần 3.400 m2, tại triển lãm 80 năm thành tựu đất nước.

Không gian trưng bày của Vingroup bao gồm ba khu vực chính: gian trong nhà tại sảnh H3 nhà triển lãm Kim Quy, thuộc chủ đề "Khởi nghiệp kiến quốc" có diện tích khoảng 400 m2; phần ngoài trời gồm 2.600 m2 thuộc khu vực sân Tây có chủ đề "Khát vọng bầu trời, vì tương lai xanh" và 370 m2 tại sân Đông thuộc gian triển lãm của thành phố Hải Phòng.

Khách tham quan mẫu xe điện cao cấp Lạc Hồng 900 LX lần đầu giới thiệu tại triển lãm. Ảnh:Vingroup

Tại khu vực triển lãm trong nhà, Vingroup mang tới không gian trưng bày hiện đại, với những câu chuyện về hành trình phát triển của Tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam.

Tâm điểm của gian triển lãm là khối công nghệ - công nghiệp, với các thương hiệu thuộc Liên minh Xanh. Đại diện tập đoàn cho biết, thông qua một chỉnh thể thống nhất giữa VinFast và các đối tác GSM, V-Green, GF, VinEnergo, Vingroup khẳng định khát vọng, bản lĩnh và tinh thần đổi mới trong hành trình chuyển đổi xanh, vươn tầm quốc tế của toàn bộ hệ sinh thái. Đồng hành với khối công nghiệp là các thương hiệu trong lĩnh vực công nghệ như VinRobotics, VinMotion, VinVentures và VinCSS...

Tại đây, lần đầu tiên mẫu xe điện cao cấp Lạc Hồng 900 LX ra mắt công chúng. Xung quanh mẫu xe là dàn người máy từ VinRobotics và VinMotion có khả năng tương tác, trò chuyện tự nhiên cùng khách tham quan.

Gian triển lãm của với những sản phẩm trong lĩnh vực công nghệ như VinRobotics, VinMotion nhận được sự quan tâm. Ảnh:Vingroup

Nối liền khối công nghệ - công nghiệp là khu vực thương mại dịch vụ với những công trình biểu tượng và mô hình đô thị all in one, đô thị ESG của Vinhomes. Vinpearl, VinWonders và Vinpearl Golf, VinPalace được giới thiệu thông qua 59 cơ sở trên toàn quốc, từ Hà Nội, Hạ Long, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, TP HCM... Cuối cùng là hành trình 21 năm kết nối trải nghiệm được Vincom Retail khái quát qua những thước phim về hệ thống 88 trung tâm thương mại trên toàn quốc, tạo điểm đến mua sắm - ẩm thực – vui chơi giải trí tại các vùng miền.

Tại khu vực thiện nguyện xã hội, khách tham quan có thể tìm hiểu thành tựu đào tạo công dân toàn cầu, với mục tiêu vươn tầm quốc tế mạnh mẽ của Vinschool và VinUni; khám phá hành trình chăm sóc sức khỏe trọn đời và dẫn dắt chuyên môn của Vinmec trong lĩnh vực y tế. Sứ mệnh phụng sự tiếp tục được nối dài thông qua Quỹ Thiện Tâm, Quỹ Vì tương lai xanh và đặc biệt hành trình kết nối trí tuệ toàn cầu về khoa học và công nghệ... của Quỹ VinFuture và giải thưởng VinFuture.

Khu vực triển lãm thứ hai của Vingroup tọa lạc tại sân Tây với khoảng 2.600 m2. Đây cũng là khu vực Vingroup dành trọn vẹn cho chủ đề chuyển đổi xanh.

Khu triển lãm được bắt đầu từ VinFast với thiết kế xuyên suốt hình chữ V tượng trưng cho Việt Nam – VinFast – Victory. Lần đầu tiên, khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng dải sản phẩm xe điện của hãng, từ dòng xe đô thị nhỏ gọn như VF 3, các dòng SUV đẳng cấp như VF 9 đến mẫu xe bán tải điện VF Wild hay dòng xe máy điện hiện đại. Mẫu xe chống đạn Lạc Hồng 900 LX, đạt tiêu chuẩn VPAM VR7 đang được trưng bày tại đây. Mẫu xe này đảm bảo khả năng chống lại các loại đạn súng trường NATO Ball M80 và lựu đạn loại DM51 – được sản xuất giới hạn dành cho nguyên thủ và các yếu nhân. Nơi đây còn trưng bày cánh tay robot có khả năng tự động gắp/đặt đồ vật một cách linh hoạt, cùng dàn robot VinMotion có khả năng di chuyển linh hoạt.

Gian triển lãm ở sân Tây với khoảng 2.600 m2 với tâm điểm là mẫu xe chống đạn Lạc Hồng 900 LX. Ảnh:Vingroup

Các đối tác của hệ sinh thái như GSM, Green Future (GF) hay V-Green cũng mang đến triển lãm những giải pháp tối ưu cho giao thông xanh. Đó là GSM với các dòng xe cho kinh doanh dịch vụ như VinFast Limo Green, VinFast Evo Grand, VF 3 và xe buýt điện; GF với dịch vụ cho thuê xe; V-Green với toàn bộ hệ thống sạc đang triển khai, từ trụ AC 11kW đến các trụ sạc siêu nhanh DC 250kW.

VinEnergo – doanh nghiệp đại diện cho trụ cột mới của Vingroup hiện diện tại khu vực ngoài trời, giới thiệu trọn vẹn giải pháp năng lượng xanh cùng hệ thống lưu trữ năng lượng BESS tiên tiến, pin năng lượng mặt trời, turbine gió...

Khu vực thứ ba thuộc gian triển lãm của Hải Phòng ở sân Đông, gian trưng bày các sản phẩm của VinFast, Vinpearl VinWonders, Vinpearl Golf đại diện cho những đóng góp của Vingroup vào sự phát triển, hội nhập của kinh tế địa phương, đặc biệt là thành phố cảng.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam có tổng diện tích triển lãm trong nhà và ngoài trời lên tới 330.000m2. Ảnh:Vingroup

Triển lãm "Thành tựu đất nước: 80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc" diễn ra từ 28/8 – 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, với sự tham gia của 230 gian, quy mô gần 260.000 m2, trưng bày nhiều sản phẩm, hình ảnh, giới thiệu thành tựu của 34 tỉnh, thành phố, 28 bộ ngành, các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam sẽ tổ chức chương trình bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực cổng chính (đường Cầu Tứ Liên, Đông Anh, Hà Nội) trong 3 ngày, ngày khai mạc triển lãm 28/8 (vào 22 giờ); ngày Quốc khánh 2/9 và ngày bế mạc triển lãm 5/9.

