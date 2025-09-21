Vingroup sắp xây nhà xưởng phụ trợ ôtô điện hơn 21.400 tỷ ở Hà Tĩnh

Công ty cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh (thành viên Vingroup) sẽ xây dựng nhà xưởng cho thuê phục vụ ngành phụ trợ ôtô điện tại khu kinh tế Vũng Áng.

Ngày 21/9, lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh cho biết đã ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trên. Khu đất thực hiện có diện tích mặt bằng hơn 132 ha, nằm tại các lô CN4-1, CN4-2 thuộc phân khu quy hoạch khu công nghiệp trung tâm, khu kinh tế Vũng Áng, thuộc phường Vũng Áng.

Tổng vốn đầu tư dự án hơn 21.400 tỷ đồng, trong đó nhà đầu tư góp 3.210 tỷ đồng (15%), phần còn lại huy động từ nguồn khác.

Dự án sẽ cung cấp hạ tầng, nhà xưởng và các công trình phụ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất linh kiện, phụ trợ ngành ôtô điện.

Theo kế hoạch, dự án sẽ khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nhà xưởng vào cuối năm nay, hoàn thành và đưa vào khai thác từ tháng 6/2027.

Lãnh đạo Ban quản lý khu kinh tế Hà Tĩnh cho biết, dự án khi đi vào hoạt động sẽ tạo động lực trong thu hút đầu tư, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Nhà máy sản xuất ôtô điện VinFast đặt tại Khu kinh tế Vũng Áng, khánh thành hồi cuối tháng 6. Theo quy hoạch, nhà xưởng phụ trợ ôtô điện sẽ xây gần khu vực này. Ảnh: Hùng Lê

Những năm qua Vingroup đầu tư nhiều dự án quy mô lớn tại Hà Tĩnh. Cuối năm 2021, tập đoàn này đã xây dựng nhà máy pin xe điện VinES tại khu kinh tế Vũng Áng trên diện tích gần 13 ha và bắt đầu cung cấp những sản phẩm đầu tiên cho mẫu VF6 từ giữa năm 2023. Hồi cuối tháng 6, nhà máy VinFast Hà Tĩnh rộng 360.000 m2 được khánh thành sau 7 tháng xây dựng và hoàn thiện. Đồng thời, Vingroup cũng muốn đầu tư dự án cảng biển, logistics (vốn 40.000 tỷ đồng) và khu du lịch nghỉ dưỡng Kỳ Ninh, trước đây thuộc thị xã Kỳ Anh.

Khu kinh tế Vũng Áng thành lập năm 2006, quy mô hơn 22.000 ha, hiện thu hút khoảng 150 dự án đầu tư, giải quyết việc làm cho gần 20.000 lao động. Một số dự án lớn phải kể đến Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương của Formosa, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I...

Một góc của khu kinh tế Vũng Áng, nơi Vingroup đang đầu tư nhiều dự án quy mô lớn. Ảnh: Đức Hùng

6 tháng đầu năm, Hà Tĩnh đã thu hút 20 dự án đầu tư, trong đó có hai dự án FDI. So với cùng kỳ năm ngoái, số lượng dự án tăng thêm 3 và tổng vốn đăng ký gấp 3 lần.

Đức Hùng