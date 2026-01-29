Vingroup ra mắt siêu ứng dụng V-App

VinSmart Future, công ty công nghệ của Vingroup sẽ tích hợp toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ, sản phẩm của tập đoàn này, lên một ứng dụng duy nhất, kể từ 29/1.

Vingroup thành lập VinSmart Future, định hướng trở thành công ty công nghệ trụ cột của tập đoàn này, phát triển nền tảng chung cho toàn hệ sinh thái Vingroup và đối tác. Sản phẩm đầu tiên của VinSmart Future là siêu ứng dụng V-App.

Thay vì tải về các ứng dụng riêng lẻ, người dùng có thể cài đặt V-App để sử dụng toàn bộ các dịch vụ trong hệ sinh thái Vingroup, từ nhà ở (Vinhomes), di chuyển (VinFast, Xanh SM), du lịch (Vinpearl), chăm sóc sức khỏe (Vinmec), học tập (Vinschool)... đến mua sắm, chi tiêu hàng ngày. Theo tập đoàn này, V-App được phát triển tập trung vào các hệ thống AI hỗ trợ tổng hợp, phân phối thông tin dựa trên dữ liệu được chuẩn hóa và có kiểm soát.

Giao diện ứng dụng V-App trên smartphone. Ảnh: Tuấn Vũ

V-App hướng tới tiêu chuẩn phát triển và ứng dụng AI có trách nhiệm, khi sử dụng kỹ thuật truy xuất thông tin, đối chiếu ngữ cảnh để chọn lọc, cung cấp nội dung từ các nguồn chính thống, kết hợp dữ liệu của hệ sinh thái nhằm đảm bảo độ chính xác và tuân thủ quy định pháp lý. Trải nghiệm người dùng trên ứng dụng được đội ngũ thiết kế theo ngữ cảnh, các chức năng AI hỗ trợ xuyên suốt, từ tìm kiếm thông tin, gợi ý dịch vụ liên quan, so sánh các lựa chọn... theo cách liền mạch, giúp giảm thao tác và đơn giản hóa các nhu cầu thường ngày.

Ngoài ra, V-App cũng tích hợp các tin tức thời sự, nội dung được cá nhân hóa dựa trên hành vi, mối quan tâm của người dùng. Hệ thống AI Summary tự động tóm tắt nội dung, người dùng có thể chuyển từ đọc tin tức sang tương tác với cửa sổ chat AI, tra cứu dịch vụ, liên kết đến các tiện ích như đặt xe Xanh SM, mua sắm, tích điểm Vpoint... Theo doanh nghiệp này, các nội dung tin tức có cơ chế trích dẫn rõ ràng và minh bạch nguồn thông tin.

Hiện, V-App đã có phiên bản trải nghiệm sớm. Phiên bản chính thức dự kiến ra mắt ngày 30/4.

VinSmart Future (VSF) là công ty thuộc mảng Công nghệ của Vingroup, vốn điều lệ gần 627 tỷ đồng, tập đoàn Vingroup nắm 99,19%. VSF được thành lập nhằm phát triển nền tảng phần mềm lõi, giải pháp công nghệ quy mô lớn cho hệ sinh thái Vingroup và đối tác. Hiện, doanh nghiệp này có đội ngũ hơn 2.500 nhân sự.

Trước đó, tập đoàn Vingroup công bố triển khai chương trình đào tạo nhân viên, nhân tài AI thực chiến quy mô lớn, thông qua Đại học VinUni và các công ty thành viên, hôm 28/1. Chương trình này đặt mục tiêu đào tạo 20.000 nhân sự AI chất lượng cao.

Quang Anh