Vingroup phát động cuộc thi giải pháp công nghệ xanh toàn châu Á

Vingroup phát động hackathon Asian Hackathon for Green Future dành sinh viên, học viên cao học toàn châu Á, tổng giải thưởng 24.000 USD, ngày 6/4.

Cuộc thi do ba đơn vị thành viên của Tập đoàn Vingroup gồm Quỹ Vì tương lai xanh, trường Đại học VinUni và Câu lạc bộ Tài năng Công nghệ trẻ Vingroup (VinTechTalent) triển khai. Asian Hackathon for Green Future là cuộc thi về môi trường quy mô toàn châu Á, dành riêng cho sinh viên và học viên cao học, được tổ chức tại Việt Nam.

Cuộc thi hướng đến tìm kiếm và phát triển các giải pháp công nghệ nhằm giải quyết những thách thức môi trường cấp bách, đồng thời, thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo và hợp tác liên ngành trong thế hệ trẻ.

TS. Lê Thái Hà, Giám đốc điều hành Quỹ Vì tương lai xanh kiêm Trưởng ban tổ chức cuộc thi, cho biết, những ý tưởng có thể làm thay đổi tương lai không phải lúc nào cũng bắt đầu từ những phòng thí nghiệm lớn hay các tổ chức đã thành danh. Nhiều giải pháp khi xuất phát từ sự nhạy bén, tinh thần dấn thân và khát vọng tạo ra khác biệt của thế hệ trẻ.

"Thông qua Asian Hackathon for Green Future, chúng tôi mong muốn các ý tưởng sáng tạo sẽ được ươm mầm, phát triển thành những giải pháp công nghệ mang lại giá trị lâu dài cho cộng đồng", ông nói thêm.

Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi là 24.000 USD, gồm một giải Nhất trị giá 8.000 USD, một giải Nhì 5.000 USD, hai giải Ba mỗi giải 3.000 USD và năm giải Khuyến khích mỗi giải 1.000 USD. Bên cạnh đó, các đội còn có cơ hội kết nối, học hỏi từ các chuyên gia trong khu vực, mở rộng mạng lưới và tăng khả năng tiếp cận hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Thí sinh tham gia sẽ trải qua ba vòng: Sơ loại (6/4 – 17/5), Đào tạo trực tuyến (2/6 - 28/6) và Chung kết - hackathon (dự kiến từ 2/7 đến 5/7 tại Trường Đại học VinUni).

Sinh viên tham gia một cuộc thi khác tại VinUni, nơi diễn ra chung kết Asian Hackathon for Green Future. Ảnh: Vingroup

Ở vòng Sơ loại, thí sinh đăng ký trực tuyến theo nhóm, mỗi đội tối đa 4 thành viên, với điều kiện đang là sinh viên hoặc học viên cao học tại các trường đại học trong khu vực châu Á. Hồ sơ dự thi gồm bản đề xuất ý tưởng và video giới thiệu. Trên cơ sở đánh giá của hội đồng chuyên môn, 30 đội xuất sắc được chọn vào vòng tiếp theo.

Asian Hackathon for Green Future khuyến khích các ý tưởng liên ngành, kết hợp công nghệ, môi trường, kinh tế và khoa học xã hội nhằm tạo ra giải pháp đổi mới, khả thi và có giá trị xã hội. Các ý tưởng tập trung vào ba nhóm thách thức: năng lượng tái tạo và giao thông phát thải thấp; chất lượng không khí đô thị và khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu; tài nguyên nước và nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tại vòng Đào tạo trực tuyến, top 30 tham gia chuỗi huấn luyện và tư vấn chuyên sâu cùng các chuyên gia đa lĩnh vực, nhằm bổ sung kiến thức chuyên ngành, cập nhật xu hướng phát triển bền vững và công nghệ liên quan. Qua đó, các đội hoàn thiện và mở rộng ý tưởng.

Ở Chung kết và lễ trao giải, các đội được tài trợ toàn bộ chi phí di chuyển và lưu trú. Thí sinh sẽ tham gia thử thách hackathon kéo dài 24 giờ liên tục tại trường Đại học VinUni (Hà Nội) để phát triển và hoàn thiện giải pháp, trước khi trình bày trước hội đồng giám khảo. Từ đó, 9 đội xuất sắc được lựa chọn vào vòng đánh giá cuối cùng để tìm ra đội chiến thắng.

Trưởng ban giám khảo là GS Dương Nguyên Vũ, Phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo sau đại học của trường Đại học VinUni kiêm Giám đốc khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo của trường. Ông từng là Giáo sư Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ tại Đại học Công nghệ Nanyang (NTU, Singapore) đến tháng 7/2025, đồng thời là Giám đốc khoa học của Viện Nghiên cứu Quản lý Không lưu (ATMRI). Trong thời gian lãnh đạo với vai trò Giám đốc điều hành đến năm 2025, ông đưa ATMRI trở thành một trong những viện nghiên cứu hàng đầu thế giới về quản lý không lưu.

Trước đó, ông là Giám đốc sáng lập Viện John von Neumann (Đại học Quốc gia TP HCM), khởi xướng các chương trình hợp tác đại học – doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo trong giáo dục.

Trước khi về Việt Nam năm 2010, ông là Trưởng bộ phận Nghiên cứu Sáng tạo và Cố vấn khoa học cao cấp tại Eurocontrol. Ông cũng từng là cố vấn cho Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam về chiến lược đổi mới sáng tạo, đóng góp vào việc thành lập Trung tâm Đổi mới Quốc gia.

Ban tổ chức kỳ vọng cuộc thi Asian Hackathon for Green Future sẽ thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo gắn với phát triển bền vững, đồng thời, góp phần hình thành thế hệ tài năng trẻ có khả năng hợp tác xuyên biên giới, cùng kiến tạo các giải pháp mang lại tác động tích cực và lâu dài cho khu vực.

Nhật Lệ