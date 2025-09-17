Vingroup nhận giải thưởng tại triển lãm thành tựu đất nước

Tập đoàn Vingroup nhận giải thưởng "Không gian trưng bày tiêu biểu" đại diện cho khu vực kinh tế tư nhân tại Lễ bế mạc Triển lãm Thành tựu đất nước, tối 15/9.

Gian triển lãm của Vingroup nằm ở khu vực bên trong Nhà triển lãm Kim Quy, sân tây và sân đông có tổng quy mô lên đến gần 3.400 m2. Tại các không gian này, tập đoàn tái hiện hành trình xây dựng hệ sinh thái, đóng góp vào quá trình phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập toàn cầu.

Ông Phạm Thiếu Hoa - đại diện Tập đoàn Vingroup (thứ hai từ trái sang) nhận giải thưởng "Không gian trưng bày tiêu biểu" tại Lễ bế mạc Triển lãm thành tựu đất nước. Ảnh: Vingroup

Cụ thể, tại không gian triển lãm trong nhà ở sảnh H3 - Nhà triển lãm Kim Quy, Vingroup khái quát hóa toàn bộ quá trình hình thành và phát triển của tập đoàn, kết nối liền mạch 5 trụ cột hoạt động là công nghệ - công nghiệp, thương mại dịch vụ, năng lượng xanh, hạ tầng và thiện nguyện xã hội.

Tâm điểm của không gian trưng bày là mẫu xe điện cao cấp Lạc Hồng 900 LX cùng dàn robot hình người từ VinRobotics và VinMotion. Theo đại diện tập đoàn, đây là những sản phẩm truyền tải thông điệp "Mãnh liệt tinh thần Việt Nam", khẳng định trí tuệ, năng lực làm chủ công nghệ lõi của người Việt.

Không gian triển lãm trong nhà của Vingroup luôn chật kín du khách trải nghiệm, tương tác. Ảnh: Vingroup

Tại khu vực ngoài trời - sảnh tây, Vingroup thể hiện tinh thần tiên phong trong cuộc cách mạng chuyển đổi xanh bằng việc trưng bày dải sản phẩm ôtô điện đa dạng từ VF 3 tới VF 9; 9 dòng xe máy điện đa sắc màu và các mẫu xe buýt điện VinBus.

VinFast còn gây ấn tượng với khách tham quan nhờ mẫu xe bán tải VF Wild và mẫu Lạc Hồng 900 LX phiên bản chống đạn dành cho các nguyên thủ.

Dàn robot "make-in-Vietnam" của VinMotion "giao lưu trực tiếp" với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith (chính giữa) và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen (ngoài cùng bên trái). Ảnh: Vingroup

Không gian trưng bày ngoài trời của Vingroup cũng liên tục trở thành "điểm nóng" nhờ các màn trình diễn tại khu vực của VinMotion và VinRobotics.

Tại sân Đông, VinFast, VinWonders Vũ Yên và Vinpearl Golf Hải Phòng gây ấn tượng với du khách tại gian hàng của TP Hải Phòng. Sự hiện diện của các thương hiệu thuộc hệ sinh thái khẳng định Vingroup luôn đồng hành chặt chẽ, góp phần vào cùng sự phát triển của các địa phương.

Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" mang đến cho công chúng một không gian giàu giá trị lịch sử, mang sức sống đương đại. Người dân và du khách có thể tìm thấy sự kết nối giữa quá khứ - hiện tại - tương lai của đất nước. Hơn 100 sự kiện được tổ chức mỗi ngày đã biến không gian triển lãm tràn đầy năng lượng và sự sáng tạo.

Pháo hoa trong đêm bế mạc triển lãm. Ảnh: Vingroup

Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) đã biến khu vực Đông Bắc Hà Nội thành thủ phủ sự kiện mới của cả nước ngay sau khi đi vào hoạt động trong tháng 8. Từ hai sự kiện âm nhạc V-Concert, V-Fest với hơn 25.000 khán giả mỗi đêm, giải chạy Việt Nam Tôi Đó với 20.000 vận động viên, đại nhạc hội 8Wonder với hơn 50.000 người hâm mộ, đến Triển lãm Thành tựu đất nước thu hút hơn 10 triệu lượt khách, VEC đang khẳng định tầm vóc của một khu triển lãm quy mô top 10 thế giới.

VEC đã thể hiện năng lực xây dựng, vận hành chuỗi sự kiện, triển lãm của mình với bộ máy vận hành gần 400 đơn vị thi công, hơn 31.300 người tham gia hỗ trợ bao gồm: 900 nhân viên an ninh, 28.000 cán bộ và nhân viên vận hành, 2.000 tình nguyện viên, 20 tuyến xe buýt kết nối, 2 tuyến xe điện nội khu (50 xe) miễn phí, cùng các khu ẩm thực trong nhà và ngoài trời với hơn 114 kiosks.

Đặc biệt, VEC đã đưa vào vận hành trạm sạc xe điện lớn nhất cả nước gồm 1.200 cổng sạc; hệ thống bản đồ số, bảng chỉ dẫn và quầy thông tin để hỗ trợ khách tham quan dễ dàng di chuyển trong khuôn viên lớn.

Yên Chi