Vingroup nâng vốn đầu tư dự án Hạ Long Xanh lên gần 18 tỷ USD

Tập đoàn Vingroup vừa điều chỉnh quy mô và tổng mức đầu tư dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh (Quảng Ninh) lên 456.639 tỷ đồng (tương đương gần 18 tỷ USD).

Theo nghị quyết HĐQT ngày 17/10, Vingroup cho biết việc điều chỉnh nhằm phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu triển khai tại địa phương. Sau điều chỉnh, dự án Hạ Long Xanh có tổng diện tích hơn 4.119 ha, gồm khoảng 933 ha tại phường Tuần Châu (TP Hạ Long cũ) và 3.186 ha tại phường Hà An (TP Quảng Yên cũ).

Tổng mức đầu tư mới tăng gần gấp đôi so với kế hoạch công bố năm 2020 (232.369 tỷ đồng), đồng thời diện tích mở rộng thêm hơn 9,5 ha. Như vậy, Hạ Long Xanh đã vượt Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise) để trở thành dự án có quy mô vốn lớn nhất của Vingroup tính đến nay.

Dự án được khởi công tháng 10/2021, dự kiến triển khai trong 10 năm, do Vincons – đơn vị thành viên của Vingroup – đảm nhiệm thi công toàn bộ hạ tầng kỹ thuật, nhà ở, thương mại và dịch vụ. Theo quy hoạch mới, Hạ Long Xanh sẽ cung ứng hơn 55.000 sản phẩm, gồm căn hộ, condotel, shophouse, biệt thự và khách sạn, đáp ứng quy mô dân số hơn 244.000 người.

Một góc Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Lê Tân

Công tác giải phóng mặt bằng hiện liên quan khoảng 3.388 hộ dân tại hai phường Tuần Châu và Hà An. Tính đến nay, 1.474 hộ đã nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng, 26 hộ đủ điều kiện tái định cư; các trường hợp còn lại đang được hoàn thiện hồ sơ, phương án bồi thường và hỗ trợ.

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu các sở, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tiến độ "giải phóng mặt bằng đến đâu, bàn giao mặt bằng sạch đến đó", đồng thời yêu cầu Vingroup đẩy nhanh thi công từng hạng mục, tránh để đất trống kéo dài gây lãng phí tài nguyên và ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Trước Hạ Long Xanh, Vingroup đã đầu tư nhiều dự án quy mô lớn tại Quảng Ninh như khu đô thị Vinhomes Golden Avenue 116 ha ở Móng Cái, hai cụm công nghiệp gần 143 ha tại phường Hải Hòa, cùng công viên công cộng 35 ha ở Tuần Châu và "công viên rừng" khoảng 650 ha tại khu vực Hà Khẩu – Đại Yên. Những dự án này đang hình thành hệ sinh thái bất động sản, công nghiệp và du lịch quy mô lớn của tập đoàn tại tỉnh.

Theo quy hoạch tỉnh đến 2030, Quảng Ninh sẽ trở thành đô thị thông minh, sinh thái, phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Nhờ lợi thế về vị trí, cảnh quan thiên nhiên, thời gian qua, bất động sản tại đây phát triển nhanh với nhiều loại hình sản phẩm như căn hộ, condotel, biệt thự, nhà phố... Ngoài Vingroup, một số chủ đầu tư lớn đã hiện diện tại đây như Sun Group, Bim Group.

Phương Uyên