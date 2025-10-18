Vingroup muốn huy động 325 triệu USD trái phiếu quốc tế

Vingroup chuẩn bị phát hành 325 triệu USD (khoảng 8.500 tỷ đồng) trái phiếu quốc tế, với lãi suất 5,5% mỗi năm.

Số trái phiếu của Vingroup được phát hành bằng đồng USD, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có đảm bảo và xác định nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành. Kỳ hạn của lô trái phiếu nói trên là 5 năm, với lãi suất dự kiến là 5,5% mỗi năm.

Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2025, tổng nợ vay tài chính của tập đoàn tỷ phú Phạm Nhật Vượng ở mức 279.000 tỷ đồng, gấp 1,7 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, dư nợ trái phiếu là 94.239 tỷ đồng.

Bên cạnh việc huy động vốn qua kênh trái phiếu, doanh nghiệp này còn lên kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu trong tháng 11. Theo phía Vingroup, việc tăng vốn này sẽ giúp gia tăng thanh khoản cho cổ phiếu VIC khi giá hạ xuống sau chia tách.

Cùng ngày, Hội đồng quản trị (HĐQT) Vingroup đã thông qua Nghị quyết thành lập Công ty cổ phần Vin New Horizon. Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trong đó, Vingroup nắm 65% vốn điều lệ. Lĩnh vực hoạt động chính là đầu tư, quản lý các trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Vingroup đã công bố ra mắt thương hiệu Vin New Horizon - chuỗi dịch vụ và đô thị hưu trí, dưỡng lão. Các khu đô thị này sẽ có quy mô 20-50ha, bao gồm bệnh viện, cơ sở chăm sóc y tế, hệ thống khách sạn, biệt thự... dành cho người cao tuổi.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/10, cổ phiếu VIC đạt 204.000 đồng mỗi đơn vị, tăng 403% tính từ đầu năm. Theo đà đi lên của cổ phiếu, khối tài sản của ông Phạm Nhật Vượng cũng tăng 14,7 tỷ USD, lên 19,1 tỷ USD.

Trọng Hiếu