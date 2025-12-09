Vingroup mở rộng hệ sinh thái đa ngành tại Ấn Độ

Vingroup vừa ký MoU với bang Telangana, đề xuất đầu tư khoảng 3 tỷ USD phát triển hệ sinh thái đa ngành, gồm đô thị thông minh, giao thông xanh, y tế và giáo dục.

Tập đoàn công bố ký kết ngày 9/12 tại Hyderabad, trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu Telangana Rising. Theo biên bản ghi nhớ (MoU), khoản đầu tư dự kiến được giải ngân theo từng giai đoạn, tập trung vào việc xây dựng một hệ sinh thái toàn diện tương tự mô hình Vingroup đang vận hành tại Việt Nam. Dự án đề xuất quy hoạch trên tổng diện tích khoảng 2.500 ha, bao quát các lĩnh vực then chốt từ hạ tầng, năng lượng đến dịch vụ đời sống.

Ông Phạm Sanh Châu (trái), Tổng giám đốc Vingroup châu Á kiêm Tổng giám đốc VinFast châu Á và ông Sanjay Kumar, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Chính quyền Bang Telangana tại buổi lễ ký kết. Ảnh: Vingroup

Trong cơ cấu dự án, mảng phát triển đô thị chiếm quy mô lớn nhất về diện tích. Cụ thể, Vingroup định hướng xây dựng một đại đô thị thông minh rộng 1.080 ha. Khu vực này được quy hoạch để đáp ứng chỗ ở cho khoảng 200.000 cư dân với đầy đủ các loại hình từ nhà thấp tầng đến cao tầng. Dự án được kỳ vọng tạo ra khoảng 10.000 việc làm trực tiếp cho địa phương thông qua quá trình xây dựng và vận hành. Đặc điểm của khu đô thị này là hệ thống tiện ích khép kín "all-in-one", mô hình vốn là thế mạnh của tập đoàn này tại thị trường nội địa.

Song song với hạ tầng nhà ở, lĩnh vực giao thông xanh là trọng tâm thứ hai trong thỏa thuận hợp tác. Vingroup đề xuất triển khai mô hình taxi điện Xanh SM quy mô lớn đầu tiên tại thị trường tỷ dân này, kết hợp nền tảng công nghệ di chuyển thông minh. Để hỗ trợ hệ sinh thái xe điện, Công ty V-Green dự kiến phát triển mạng lưới trạm sạc trên quỹ đất dành cho hạ tầng xã hội. Ngoài ra, tập đoàn cũng để ngỏ khả năng nghiên cứu các cơ hội liên quan đến sản xuất xe điện tại bang này trong tương lai, bổ trợ cho hoạt động kinh doanh vận tải.

Để hoàn thiện hệ sinh thái, Vingroup đề xuất dành khoảng 70 ha cho các công trình hạ tầng xã hội thiết yếu, gồm hệ thống trường liên cấp Vinschool và Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec. Đây là bước đi nhằm đồng bộ hóa chất lượng sống tại khu đô thị dự kiến, mang các tiêu chuẩn dịch vụ y tế và giáo dục của tập đoàn ra thị trường quốc tế.

Ở lĩnh vực du lịch và giải trí, thương hiệu VinWonders được quy hoạch phát triển trên diện tích khoảng 350 ha. Dự án bao gồm tổ hợp công viên chủ đề, sở thú và khu bảo tồn động vật bán hoang dã (safari). Nếu được triển khai, đây sẽ là một trong những tổ hợp giải trí quy mô lớn tại khu vực miền Nam Ấn Độ, góp phần thay đổi diện mạo du lịch của bang Telangana.

Mảnh ghép cuối cùng trong đề xuất đầu tư là năng lượng tái tạo. Thông qua VinEnergo, tập đoàn dự kiến đầu tư dự án điện mặt trời với công suất 500 MW trên diện tích khoảng 485 ha. Nguồn điện xanh này không chỉ phục vụ cho khu đô thị và khu công nghiệp, còn cung cấp năng lượng ổn định cho toàn bộ hệ sinh thái giao thông điện hóa Vingroup đang xây dựng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp Việt Nam cũng đề xuất tham gia phát triển các tuyến hạ tầng giao thông kết nối chiến lược để tăng cường liên kết vùng.

Ông A. Revanth Reddy, Thủ hiến bang Telangana nhận định khoản đầu tư 3 tỷ USD này là minh chứng cho niềm tin vào định hướng phát triển đô thị bền vững và hạ tầng xanh của bang. "Việc triển khai đội taxi điện quy mô lớn và xây dựng thành phố hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0, cho thấy đây là giải pháp trực tiếp nâng cao chất lượng sống cho người dân", lãnh đạo bang nhấn mạnh.

Chính quyền bang Telangana cam kết hỗ trợ Vingroup tìm kiếm và giao các quỹ đất phù hợp cho từng hạng mục. Bang này sẽ phối hợp trong công tác quy hoạch tổng thể, giải quyết thủ tục hành chính và xem xét áp dụng các chính sách ưu đãi đầu tư hiện hành để đảm bảo tính khả thi của dự án.

Ông Phạm Sanh Châu, Tổng giám đốc Vingroup châu Á kiêm Tổng giám đốc VinFast châu Á cho biết tập đoàn nhìn thấy dư địa phát triển lớn tại Telangana - trung tâm công nghệ và kinh tế của miền Nam Ấn Độ với dân số hơn 38 triệu người. Ông Châu khẳng định kinh nghiệm triển khai các đại đô thị và hệ sinh thái xe điện toàn diện tại Việt Nam là cơ sở để Vingroup tin tưởng vào khả năng hiện thực hóa các dự án này tại Ấn Độ.

Vingroup đang đẩy mạnh chiến lược "Go Global". Trước đó, tập đoàn hiện diện tại Ấn Độ thông qua hãng xe điện VinFast với nhà máy lắp ráp tại bang Tamil Nadu và đang xây dựng mạng lưới đại lý phân phối. Việc mở rộng sang các lĩnh vực bất động sản, dịch vụ và năng lượng tại Telangana đánh dấu bước chuyển từ việc xuất khẩu sản phẩm đơn lẻ sang trọn gói mô hình hệ sinh thái kinh doanh ra nước ngoài.

Năm nay cũng ghi nhận vị thế quốc tế của Vingroup khi được tạp chí Time (Mỹ) xếp vào danh sách 1.000 công ty tốt nhất thế giới, dựa trên các tiêu chí về phát triển bền vững và mức độ ảnh hưởng toàn cầu.

Thanh Thư