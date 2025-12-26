Vingroup mở rộng đầu tư tại Uzbekistan

Vingroup ký biên bản ghi nhớ với Bộ Đầu tư, Công nghiệp và Thương mại Cộng hòa Uzbekistan, đầu tư khu đô thị 1.000 ha, triển khai dịch vụ taxi điện và hạ tầng du lịch, tối 24/12.

Theo nội dung biên bản, một trong những điểm nhấn quan trọng là kế hoạch phát triển đô thị tại thủ đô Tashkent. Phía Uzbekistan dự kiến phân bổ quỹ đất khoảng 1.000 ha tại khu vực trung tâm thủ đô để Vingroup nghiên cứu đầu tư. Dự án này được định hướng trở thành khu phức hợp "Vietnam Town", bao gồm hệ thống khu dân cư, hạ tầng thương mại, tiện ích công cộng và các công trình xã hội.

Ông Kasimov Ilzat Ablaxatovich, Thứ trưởng Bộ Đầu tư, Công nghiệp và Thương mại Uzbekistan (bên trái) và ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup (bên phải) tại buổi ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: Vingroup

Trong lĩnh vực giao thông, Vingroup đề xuất đưa xe điện VinFast thâm nhập thị trường Uzbekistan thông qua dịch vụ taxi và các giải pháp di chuyển đô thị. Kế hoạch này bao gồm việc xây dựng hệ sinh thái hạ tầng trạm sạc và các dịch vụ hậu cần kỹ thuật. Điều này kỳ vọng góp phần vào chiến lược chuyển đổi xanh, giảm phát thải khí nhà kính và hiện đại hóa hệ thống giao thông công cộng tại các thành phố lớn của Uzbekistan.

Bên cạnh bất động sản và giao thông, hai bên cũng thống nhất nghiên cứu tiềm năng phát triển các tổ hợp du lịch - nghỉ dưỡng tích hợp. Các dự án này dự kiến bao gồm khu vui chơi giải trí, hệ thống khách sạn, sân golf và hạ tầng du lịch đồng bộ, nhằm khai thác dư địa tăng trưởng của ngành du lịch địa phương, thu hút khách quốc tế.

Để hiện thực hóa các nội dung hợp tác, Bộ Đầu tư, Công nghiệp và Thương mại Uzbekistan cam kết cung cấp thông tin chi tiết về môi trường đầu tư, các chính sách ưu đãi và khung pháp lý liên quan. Cơ quan này cũng phối hợp với chính quyền địa phương để hỗ trợ Vingroup trong các thủ tục đất đai, cấp phép và tiếp cận cơ chế hỗ trợ theo quy định. Về phía Vingroup, tập đoàn chịu trách nhiệm nghiên cứu khả thi, đề xuất các giải pháp kỹ thuật, cấu trúc dự án và huy động nguồn lực từ các công ty thành viên trong hệ sinh thái để triển khai.

Ông Kasimov Ilzat Ablaxatovich, Thứ trưởng Bộ Đầu tư, Công nghiệp và Thương mại Uzbekistan, đánh giá cao kinh nghiệm của Vingroup trong lĩnh vực phát triển đô thị và giao thông bền vững. Ông cho rằng sự hợp tác này sẽ mang lại những sáng kiến đầu tư phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Uzbekistan trong giai đoạn tới.

Đại diện doanh nghiệp Việt Nam, ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Vingroup, nhận định Uzbekistan là thị trường giàu tiềm năng với môi trường đầu tư đang ngày càng hoàn thiện. "Thông qua thỏa thuận này, tập đoàn mong muốn từng bước hiện diện và đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng địa phương thông qua các dự án hạ tầng, dịch vụ xanh", ông Quang bày tỏ.

Uzbekistan hiện được đánh giá là quốc gia có vị trí chiến lược tại khu vực Trung Á với nền kinh tế tăng trưởng tích cực. Chính phủ nước này đang đẩy mạnh các chính sách cải cách nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) để phát triển hạ tầng và hội nhập kinh tế quốc tế. Việc mở rộng sang thị trường này nằm trong chiến lược toàn cầu hóa của Vingroup nhằm nâng cao vị thế của doanh nghiệp Việt trên bản đồ kinh tế thế giới.

Thanh Thư