Vingroup mang nước sạch lên điểm trường vùng cao

Trong hai tháng hè, Quỹ Vì tương lai xanh (Vingroup) cùng hàng nghìn sinh viên tình nguyện lắp ba công trình nước sạch, xây 4 nhà vệ sinh mới cho học sinh Thanh Hóa, Lạng Sơn.

Hoạt động nằm trong Chiến dịch Mùa hè Xanh 2025, một trong những chương trình cộng đồng trọng điểm mà Quỹ Vì tương lai xanh đồng hành, tài trợ. Chỉ trong mùa hè năm nay, 4 nhà vệ sinh, 3 công trình nước sạch và 7 điểm cải tạo cảnh quan trường học như sân chơi, vẽ tranh bích họa... đã hoàn thiện hoặc sắp đưa vào sử dụng. Các công trình mang lại môi trường học tập và sinh hoạt tốt hơn cho hàng trăm học sinh vùng sâu, vùng xa tại các tỉnh Thanh Hóa, Lạng Sơn, Thái Nguyên...

Tại điểm trường Pom Khuông (xã Tam Chung, Thanh Hóa) hay Suối Cái (xã Quan Sơn, Lạng Sơn), nước sạch từng là điều xa xỉ. Giáo viên mỗi sáng phải đi xin nước từ nhà dân, có khi ra tận sông cách 500 m để rửa tay. Nước uống mang từ nhà, còn trẻ nhỏ không có nhà vệ sinh, buộc phải đi ngoài rừng, ruộng hoặc sau nhà dân.

"Các bé còn nhỏ, nên mỗi lần đi vệ sinh phải có cô đi cùng. Một người trông lớp, một người đưa đi. Có nước sạch rồi, việc nấu ăn, vệ sinh dễ dàng hơn, trẻ em cũng thích đi học nhiều hơn", cô Hà Thị Nga, giáo viên điểm trường Pom Khuông, chia sẻ.

Điểm trường Pom Khuông trước đây có không gian học tập hạn chế, cơ sở vật chất thiếu thốn nhất khu vực xã, thậm chí thiếu nước sinh hoạt. Ảnh: Vingroup

Các điểm trường nằm ở địa hình đồi núi dốc, xa nguồn nước có sẵn nên việc đảm bảo nước sạch để duy trì sinh hoạt là bài toán nan giải. Trường phải lấy nước kéo tạm từ nhà dân nhưng ống nước chỉ bằng 3-4 ngón tay, không đủ nước để nấu ăn. Mỗi ngày, các cô giáo phải dậy sớm nấu ăn để kịp 9h30 chở cơm trưa, vượt 25 km đường, đưa đến điểm trường.

Giờ đây, không chỉ thầy cô mà cả phụ huynh cũng xúc động khi chứng kiến thay đổi. "Trước con tôi hay bị đau bụng, ngứa ngáy vì dùng nước không đảm bảo. Giờ có nước sạch ngay tại trường, tôi yên tâm lắm", chị Nguyễn Thị Mười, phụ huynh ở Suối Cái chia sẻ.

Sinh viên tình nguyện của Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường thực hiện những công trình góp phần cải tạo môi trường sống cho người dân. Ảnh: Vingroup

Để đưa nước sạch lên bản, sinh viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cùng 33 trường, tổ chức khác đã không quản ngại vác từng ống nước, trộn vữa, lắp thiết bị vệ sinh, cải tạo sân chơi, vẽ tranh bích họa... Những công việc giản dị ấy đã thắp nên diện mạo mới cho nhiều điểm trường khó khăn.

"Khi công trình hoàn thành ở Suối Cái, cảm xúc vỡ òa. Thầy cô nắm tay cảm ơn và ôm chầm lấy đoàn", Trần Tố Uyên, sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội nhớ lại.

Nước sạch mới được kéo về tại điểm trường Pom Khuông. Ảnh: Vingroup

Không chỉ mang lại tiện nghi cơ bản, các công trình còn giúp học sinh hình thành thói quen sống xanh. Cô Vũ Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tràng Xá (Thái Nguyên), cho biết ngoài kiến thức, các bạn học sinh còn học kỹ năng sống, học cách tôn trọng môi trường. Giờ đây, học sinh đã biết phân loại rác, không vứt bừa bãi sau bữa ăn.

Quỹ Vì tương lai xanh do Tập đoàn Vingroup thành lập, với sứ mệnh đóng góp cho mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Chiến dịch Mùa hè Xanh 2025 là một phần trong định hướng đó, kết nối sinh viên và các trường đại học cùng chung tay cải thiện môi trường sống.

"Cần những đơn vị như Quỹ Vì tương lai xanh để kết nối, định hướng chương trình hành động, giúp hoạt động cộng đồng vượt khỏi tính phong trào, tạo giá trị bền vững và đóng góp cho phát triển xanh của đất nước", anh Nguyễn Chính Nghĩa, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Đại học Bách khoa Hà Nội, nhận định.

Minh Ngọc